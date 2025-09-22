Když mluvíme o zdravém životním stylu, kde je podle vás hranice mezi prevencí a posedlostí? Kdy už mluvíme o ortorexii?
Hranice může být v některých případech opravdu tenká. Prevencí je, když zdravý životní styl podporuje tělo i naši psychiku a přináší nám radost. Posedlost začíná, když striktní pravidla ovládají náš striktní režim, vyvolávají v nás stres nebo omezují běžný život. Ortorexie je extrém, kdy se jídlo stává zdrojem úzkosti a pocitu viny místo zdravého vztahu k jídlu a sám sobě.
Mnoho lidí sleduje influencery, kteří ukazují perfektní zdravý den – smoothie, meditace, ledová sprcha. Jak může takový obraz ovlivnit psychiku sledujících a jejich vlastní vztah ke zdraví?
Takové ideální obrazy mohou být inspirativní, ale jejich nadměrné sledování často vyvolává pocit nedostatečnosti a tlak na to, že všechno musíme dělat perfektně. Místo motivace to může přinášet stres, vnitřní kritiku a nezdravý vztah k jídlu nebo pohybu. Je dobré brát obsah na sociálních sítích s nadhledem. Influenceři jsou také jen lidé a většinou chtějí jen inspirovat. Musíme si také uvědomit, že vám obvykle ukazují jen to, co oni sami chtějí. Realita potom může být někde jinde.
V posledních letech se objevuje spousta trendů – sauna, červené světlo, cold plunge, přerušovaný půst. Které z nich mají skutečně vědecky podložený efekt a které jsou spíš marketingový trik?
Mnoho wellness trendů může být zajímavých a lákavých, ale ne všechny mají pevné vědecké základy. Sauna může tělu skutečně prospívat a máme na to spoustu vědeckých důkazů, například srdci a regeneraci po tréninku, a pravidelná pohybová aktivita podporuje metabolismus i psychiku. Přerušovaný půst může některým lidem pomoci s regulací příjmu potravy a hubnutím, ale není to cesta pro každého – záleží vždy na konkrétním člověku a jeho zdravotním stavu. Cold plunges a obecně otužování má za sebou překvapivě málo vědeckých důkazů o benefitech. Za mě je největším benefitem otužování budování mentální odolnosti, zdravotní zázraky ale nečekejte. Z tohoto důvodu je důležité hledat, co vašemu tělu a hlavně psychice skutečně vyhovuje, a nespoléhat se slepě na módní trendy, ale najít si vlastní cestu, která vám bude dlouhodobě prospívat. Nevyhovuje vám otužování, i když ho propaguje váš oblíbený influencer? Nevadí, zřejmě o tolik nepřijdete – jděte raději do sauny nebo si zaběhat.
A co doplňky stravy? Co se stane, když lidé kombinují různé suplementy bez znalosti a rozmyslu? Jak vybrat ty správné, aby byly bezpečné a účinné?
Doplňky stravy mohou být užitečné, ale jen pokud opravdu víte, proč je užíváte. Orientace ve všech informacích zabere běžnému člověku spoustu času, a právě toto mě inspirovalo společně s OlaOla vytvořit vlastní řadu vědecky podložených doplňků stravy. Chtěli jsme lidem nabídnout srozumitelné a autentické informace bez zbytečného „gatekeepingu“. Častou chybou je, že lidé užívají zbytečné nebo neefektivní suplementy, které vůbec nepotřebují. Proto je nejlepší nejprve zjistit, co vaše tělo skutečně potřebuje, vybírat kvalitní produkty a držet se doporučených dávek.
Někteří lidé se vyhýbají sacharidům a jiným „nevhodným“ potravinám. Proč může posedlost „čistou“ stravou škodit víc než pár kousků pizzy?
Když se příliš zaměříte na „čistou“ stravu a vylučujete celé skupiny potravin, může to paradoxně ublížit nejen tělu, ale i psychice. Neustálé přemýšlení o jídle, strach nebo pocit viny z každého „hříchu“ přináší stres a narušuje přirozený vztah k jídlu. Pár kousků pizzy občas opravdu neškodí, zatímco posedlost dokonalou stravou může vést k nedostatku živin, úzkosti a nefunkčnímu stravování. Zdravý přístup je o vyváženosti a o tom, že zakázané potraviny neexistují, vše ve výživě je totiž o frekvenci a množství. Pokud si dáte dort na narozeninové oslavě, nic se nestane. Občas jsou horší právě ty výčitky.
Kreatin, protein a další mantry influencerů
Podobně jsou populární proteinové doplňky nebo kreatin. Pro koho jsou opravdu vhodné a kde se skrývají nejčastější mýty?
V digitální době se objevují SkinnyTok tipy, rychlé glow-up návody, Ozempic – jak si udržet zdravý vztah k vlastnímu tělu i přes tlak sociálních sítí?
Snadno se může stát, že se začneme srovnávat s ostatními a cítíme tlak, že naše tělo musí vypadat určitým způsobem. Zdravý vztah k vlastnímu tělu znamená uvědomit si, že každý jsme jiný, a soustředit se na pohyb, pestrý jídelníček a kvalitní odpočinek. Tělo je parťák, který nám umožňuje cítit se dobře a užívat si život, ne projekt k opravě. Obsah sociálních sítí je dobré brát s nadhledem a vybírat informace s vědeckým základem a kriticky, aby módní trendy neškodily psychice nebo našemu zdraví.
Pokud někdo cítí, že je přetížen biohackingem a zdravým životním stylem, co byste doporučil konkrétně udělat, aby našel rovnováhu?
Když vás biohacking a tlak na „dokonalý“ zdravý životní styl přetěžují, začněte u základů. Zpomalte a zaměřte se na to, co vám opravdu prospívá a co vás jen stresuje. Pomáhá pravidelný pohyb, pestrá strava a kvalitní spánek. Naslouchejte vlastnímu tělu, dělejte věci, které vám přinášejí radost, a nenechte se svádět pocitem, že musíte všechno dělat „perfektně“. Občasný digitální detox nebo omezení sledování sociálních sítí může dodat nadhled a pomoci soustředit se na to, co je pro vás skutečně důležité. Dlouhověkosti a zdraví nejvíce prospějí úplné základy, jako je procházka 30 min denně nebo ovoce a zelenina ke každému jídlu, i když na sociálních sítích to často vypadá, že musíme cvičit minimálně dvakrát denně a jíst exotické „superpotraviny“ ke každému jídlu.
Jak rozeznat trendy, které mají smysl pro dlouhodobé zdraví, od těch, které jsou jen krátkodobou módní vlnou?
Rozlišit trendy, které opravdu prospívají zdraví, od těch, které jsou jen krátkodobou módní vlnou, vyžaduje nadhled a kritické myšlení. Dobré je zaměřit se na vědecké důkazy, třeba pokud existují studie, které podporují konkrétní přínosy, trend má větší smysl. Podstatné je také ptát se, zda změna zapadá do vašeho životního stylu dlouhodobě a udržitelně, nebo jestli je extrémní, složitá či stresující. Trendy, které slibují rychlé zázraky, drastické výsledky nebo vyžadují striktní pravidla, jsou často krátkodobé, neudržitelné a mohou spíš škodit vašemu tělu i psychice.
Co podle vás motivuje lidi k posedlému sledování zdraví a jak lze tuto motivaci využít pozitivně, aniž by vznikal stres či úzkost?
Lidé sledují své zdraví, protože chtějí mít víc energii, cítit se dobře a předcházet nemocem. Problém nastává, když se tato motivace promění v tlak a posedlost, kdy každý krok, každé jídlo nebo cvičení vyvolává stres či pocit viny. Pozitivně lze tuto motivaci využít tím, že se zaměříme na malé, udržitelné kroky, které přinášejí radost a pocit kontroly nad vlastním životem, místo aby diktovaly perfekcionistická pravidla. Pomáhá se soustředit na vlastní tělo a potřeby, vyhnout se srovnávání s ostatními a pamatovat, že zdravý životní styl je spíš o vyváženosti, kompromisech a flexibilitě než o dokonalosti. S 20 % změn lze dosáhnout 80 % výsledků. Zdraví a dlouhověkost tedy není o extrémech, ale o každodenních malých rozhodnutích a změnách návyků, které pro nás budou udržitelné i za 10 let, nikoliv pouze týden.