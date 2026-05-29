Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  10:17
Sledovat Metro na Googlu
Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v současnosti patří mezi výjimečná místa doporučovaná platformou Amazing Places, a to nejen díky své autenticitě, ale i přístupu, s jakým bylo obnoveno. Za jeho proměnou stojí Lucie Valentová, která se spolu s manželem pustila do rekonstrukce historického statku s jasným cílem. Vrátit domu jeho původní charakter a otevřít ho lidem, kteří chtějí zažít Broumovsko v jeho přirozené podobě.
Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti někdejších Sudet. | foto: Melchior Häusler

Häuslerův statek je nově zrekonstruované selské stavení, které pod svou střechu...
Häuslerův statek je nově zrekonstruované selské stavení, které pod svou střechu...
Koupelna je vybavená sprchou i pračkou.
Pohodlně se tu vyspí až 13 lidí.
11 fotografií

Na začátku nestála žádná velká podnikatelská ambice, ale spíš obyčejný život a postupně se rodící myšlenka. V rozhovoru popisuje Lucie Valentová cestu od prvotního nápadu přes náročnou rekonstrukci až po současnou podobu místa, které nyní hostům nabízí klid, prostor a návrat k podstatě venkovského života.

Kde vás zastihl život těsně předtím, než se v něm objevila myšlenka na vlastní ubytování?
Než přišel nápad na vlastní ubytování, žili jsme docela obyčejný a spokojený život. Manžel měl zavedenou živnost ve stavebnictví, já pracovala v obchodní firmě a naše dvě děti studovaly na středních školách. Rozhodně jsme tehdy nepřemýšleli o tom, že bychom začali podnikat v cestovním ruchu. Žijeme na Broumovsku, v kraji bývalých Sudet, kde je dodnes patrná silná historie i typická lidová architektura. Manžel se při své práci často setkával se starými statky, které noví majitelé opravovali, někdy ale za cenu ztráty jejich původního charakteru. Jednou přišel s myšlenkou, že by si také chtěl nějaké takové stavení opravit, ale po svém a s úctou k historii. Ta představa se nám oběma líbila a začali jsme tedy hledat statek, kterému bychom mohli vrátit jeho původní krásu. Protože sami máme své zázemí a nepotřebujeme nové bydlení, postupně z toho přirozeně vznikla myšlenka otevřít opravený dům lidem, kteří chtějí poznat atmosféru broumovského venkova.

Pohodlně se tu vyspí až 13 lidí.

A proč zrovna Melchior Häusler?
U tohoto statku byla sice dispozice domu v minulosti poměrně výrazně změněná oproti původnímu uspořádání typickému pro zdejší hospodářství, ale naštěstí úpravy nebyly provedené tak radikálně, aby se nedaly vrátit. Viděli jsme, že dům má stále potenciál vrátit se blíž své původní podobě.

Co vás na místě přesvědčilo, že do toho chcete jít, i když to pravděpodobně nebylo jednoduché rozhodnutí?
Rozhodující pro nás bylo jediné, kolik autentických detailů se v domě dochovalo a jestli je bude možné obnovit. Nehledali jsme tuctový dům s moderními úpravami, ale skutečný historický objekt, který má svůj charakter a příběh. Tohle dokázal lépe posoudit manžel díky své práci ve stavebnictví. Právě on viděl, že i přes pozdější zásahy má dům stále dost dochovaných historických částí a že má smysl pokusit se vrátit mu jeho původní podobu.

Životní úlovek českého rybáře: Ze Štítu vytáhl legendárního Pápu, vážil přes 36 kilo

Vzpomenete si, jak vypadaly úplné začátky?
Úplný začátek byl hlavně o vyklízení. Dům byl dlouho neobývaný a zůstala v něm spousta věcí po předchozích majitelích – od starého nábytku až po seno na půdě. Dispozice broumovských statků je poměrně typická, takže jsme měli představu, jak dům původně fungoval. Jenže desítky let různých úprav ji dost rozházely. Některé dveře byly zazděné, jiné nově probourané, někde přibyla příčka, a dokonce jsme zjistili, že hlavní vchodové dveře byly vyměněné s oknem. Bylo potřeba všechny tyhle změny postupně rozklíčovat a původní logiku domu znovu složit.

Häuslerův statek je nově zrekonstruované selské stavení, které pod svou střechu pojme až 13 lidí.

To muselo být velmi náročné. Co všechno obnáší vytvořit takové místo od nuly?
Vytvořit takové místo skutečně znamená začít od nuly. Všechno bylo letité, rozvody nevyhovující a s každým kopnutím do zdi nebo odkrytím další vrstvy jsme trochu s obavami čekali, jaký další problém se objeví. Ale pak jsou tu věci, které člověk dopředu vůbec nečeká. Například v domě nenajdete jediný pravoúhlý roh. Celý půdorys je spíš nepravidelný kosodélník než obdélník a podle toho vypadají i místnosti. A zkuste si pak do takové světnice umístit rohovou kuchyň.

Dvě sestřenice píšou autentický cestovatelský blog a baví tisíce lidí. Vše odstartoval covid

Byl moment, kdy jste si řekla, že to možná nedopadne?
Na takovou chvíli si vlastně ani nevzpomínám. Muselo by to být něco opravdu vážného, abychom náš projekt vzdali. Samozřejmě nebylo všechno zalité sluncem a některé situace byly docela zkouškou i pro naše manželství. Nakonec jsme to ale vždycky ustáli – a v současnosti stavení bereme tak trochu jako naše třetí dítě. Velkou roli v tom hrála i podpora okolí, hlavně mých rodičů. Se statkem postupně také splynuli – pomáhali nejen rukama, ale i svými postřehy a radami, když jsme si nebyli jistí. Hodně jsme mluvili s některými pamětníky o historii domu, protože v podobném stavení vyrůstali a dokázali nám některé věci zasadit do širšího kontextu. A asi jsme také měli štěstí na dobré načasování. Od té doby se totiž podmínky hodně proměnily a podobný projekt je v současnosti v mnoha ohledech složitější.

Tento venkovský dům má 4 ložnice a 2 koupelny.

Otiskla jste do projektu trochu sebe? Své hodnoty, styl…
Neměli jsme potřebu zanechávat po sobě nějaký osobní „otisk“ nebo odkaz spojený s naším jménem. Naopak se snažíme všude vyzdvihovat jméno původního stavitele, po němž získalo naše ubytování i název. Po celou dobu jsme ale k projektu přistupovali tak, jako bychom dům připravovali pro vlastní trvalé bydlení. Chtěli jsme, aby se u nás hosté cítili podobně pohodlně jako doma a aby jim nic nechybělo. To se týká nejen samotného uspořádání prostoru – třeba jsme se nesnažili za každou cenu zaplnit každý kout další postelí – ale i praktických věcí. V kuchyni je vybavení takové, aby se tam dalo normálně fungovat a nebylo nutné dělat kompromisy. Když je naplněná kapacita, nemají hosté k dispozici přesně jen třináct talířů, ale zkrátka kuchyň, ve které se dá vařit stejně přirozeně jako doma.

Co by měl host zažít nejen u vás, ale i v okolí Broumova?
Ideální pobyt u nás může mít mnoho podob, ale většinou začíná tím, že člověk trochu zpomalí. V domě je sauna, terasa s grilem nebo ohniště a můžeme zajistit i soudek piva z místního pivovaru. Stejně krásné ale bývá jen vyjít za dům na pastviny, sednout si do trávy a rozhlédnout se po krajině – otevřou se široké výhledy a člověk si na chvíli opravdu odpočine.

Praha opět získá přímé spojení do jihovýchodní Asie. Nízkonákladové lety startují 10. října

Jsou nějaká místa, výlety nebo zážitky, jež byste těm, kteří k vám přijedou, doporučila?
Broumovsko je skvělé místo pro objevování. Krásně se tu jezdí na kole a rodiny s dětmi často vyrážejí do malé zoo ve vedlejší vesnici, kde kromě běžných zvířátek z farmy překvapí třeba i velbloud Honza nebo lamy. Milovníci lezení dobře znají Adršpašsko-teplické skály, v kraji je také golfové hřiště, v zimě menší lyžařské středisko a v létě nechybí možnosti koupání. A kdo má rád historii, ten si tu přijde na své téměř na každém kroku. Krajina je plná starých statků, kostelů a kapliček a její přirozenou dominantou je Broumovský klášter, který dává celému regionu nezaměnitelnou atmosféru. V létě, ale i mimo sezonu, se zde konají různé festivaly, takže ani o kulturu není nouze. A od loňska tu máme ještě jednu nevšední atrakci. Na broumovském náměstí se totiž čapí pár rozhodl zahnízdit přímo na hlavě Madony na morovém sloupu. Památkáři se ale nedávno zrekonstruované památky nechtěli jen tak vzdát, takže čápi museli svou barokní „garsonku“ vyměnit za moderní hnízdo vztyčené o kousek vedle. Letos se na ně vrátili, takže to vypadá, že si tu lidé a příroda opět našli docela hezký kompromis.

Selské stavení Melchior Häusler se nachází v destinaci Šonov a nabízí i bar.

Když se podíváte zpět na celou cestu, šla byste do toho znovu?
Stavební část projektu byla přirozeně hlavně na manželovi. Já jsem se vedle navrhování interiérů pustila také do studia historie a pátrání po lidech, kteří tu žili před námi. Návštěvy archivů, prohlížení starých map a dokumentů pro mě byly překvapivě silnou zkušeností – postupně mě vtáhly do doby, kdy bylo Broumovsko po mnoha stránkách velmi živým a prosperujícím regionem. Tohle bádání mě hodně obohatilo, a i když ještě nejsem na konci, podařilo se mi poskládat alespoň základní kostru příběhu, který se na statku v minulosti odehrával. A jestli bychom do toho šli znovu? Upřímně, už v tom zase lítáme. Asi jsme nepoučitelní, ale nedalo se odolat. Objevila se totiž možnost koupit od souseda výminek, který byl kdysi součástí našeho statku, a to pro nás byla velká výzva. Vnímáme to jako symbolické završení, po letech se alespoň část statku znovu spojuje a vrací do jednoho celku tak, jak ho před 180 lety sedlák Melchior Häusler postavil. A z toho máme opravdu velkou radost.

Od luxusních hotelů po roubenky v horách

  • Selské stavení Melchior Häusler lze najít na platformě Amazing Places, který se od roku 2014 věnuje vyhledávání a prezentaci těch nejkouzelnějších ubytování v České republice a okolních zemích. Tým odborníků všechna místa osobně navštěvuje a do svého výběru zařazuje pouze takové podniky, které vynikají architekturou, vkusným designem, a především poctivým přístupem k pohostinnosti.
  • Cílem projektu není nabízet masovou turistiku, ale zprostředkovat cestovatelům autentické zážitky a inspiraci pro kvalitní odpočinek v místech s neopakovatelnou atmosférou.
  • V široké nabídce portálu lze nalézt vše od luxusních boutique hotelů v historických centrech měst přes útulné moderní roubenky v horách až po stylový glamping uprostřed divoké přírody.
  • Každé místo v katalogu má svůj specifický příběh a splňuje vysoké standardy, které zaručují, že vaše dovolená bude mít estetickou i emocionální hodnotu.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Rizikové křižovatky na hlavních tazích v Plzeňském kraji vystřídají kruhové objezdy

Kruhový objezd vzniká na spojnici Klatov a Plzně v Lužanech, auta ho zatím...

Dvě nebezpečné křižovatky na hlavních tazích v Plzeňském kraji přestavují v současné době stavební firmy. Z Plzně na Klatovy a Šumavu už je jasně vidět kruhový objezd na okraji Lužan, který bude...

29. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Těší se, až zase trochu uvidí. Operovat stoleté je spíš výjimka, říkají lékaři

Jindřiška Kouřilová ze Zlína oslaví za pět měsíců sto let. V těchto dnech...

Jindřiška Kouřilová ze Zlína oslaví za pět měsíců sté narozeniny. První operaci šedého zákalu prodělala ve svých devadesáti letech, druhou jí provedli lékaři Očního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně...

29. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Praha nabídne jeden z nejnabitějších víkendů roku. Těšte se na koncerty zdarma i atrakce pro rodiny

Festival Praha žije hudbou

Praha se o víkendu promění v jedno velké hřiště plné hudby, adrenalinu, rodinné zábavy i nečekaných zážitků. Vybrali jsme několik akcí, které mohou zachránit program dětem, rodičům i těm, kdo chtějí...

29. května 2026  10:30

Na Chrudimsku hořel dům se sociálními službami, evakuovali 17 lidí včetně dětí

Požár domu se sociálními službami na Chrudimsku, obec evakuovala 17 lidí. (29....

V Možděnicích na Chrudimsku, které jsou součástí obce Vysočina, od pátečního rána hořel bytový dům se sociálními službami. V domě se v době požáru nacházely i mladé rodiny s dětmi. Obci se podařilo...

29. května 2026  7:22,  aktualizováno  10:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...

29. května 2026  10:17

Novinka Punch - pomocník do každé domácnosti od značky Vileda

29. května 2026  10:15

Referendum odmítlo v krušnohorské Ryžovně stavby, Ústavní soud ho posvětil

Lokalita Ryžovna v Krušných horách

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost města Boží Dar a jeho zastupitelstva na referendum, které se ve městě konalo loni v říjnu. Obyvatelé v něm rozhodli o zákazu veškeré výstavby v katastru Ryžovna...

29. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Fenomén mamataxi v Olomouci. Aut u škol soustavně přibývá, už i na krátké trasy

Otáčení v křižovatce či stání na přechodu. Mamataxi už řádí u škol.

Množství aut u škol před začátkem vyučování v Olomouci dál postupně roste. Podle posledního průzkumu vozí „mamataxi“ přibližně 16 procent žáků. Důvodem je obava rodičů o bezpečnost dětí. Paradoxně...

29. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Metro v centru pět hodin nejezdilo, dopravu zastavila technická závada

Provoz na části pražské linky metra A zastavila brzy ráno technická závada mezi...

Provoz na části pražské linky metra A v pátek brzy ráno zastavila technická závada. Soupravy nejezdily pět hodin mezi stanicemi Želivského a Náměstí Míru, zatímco na krajních úsecích byla doprava...

29. května 2026  6:52,  aktualizováno  10:02

Nedostatek vody ohrožuje výrobu elektřiny, CE.ENERGY hlásí maximální pohotovost

29. května 2026  10:01

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Proti spalovně odpadu u Temelína je 17 obcí, na podzim chtějí referendum

ilustrační snímek

K protestu proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku se přidávají další obce. Nyní proti záměru stavby vystupuje...

29. května 2026  8:29,  aktualizováno  8:29

Mistrovství světa v broušení skla propojí hudbu a řemeslo již 5.- 7. června 2026

29. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.