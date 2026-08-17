Seriál, který zábavnou formou představí dětem tradiční řemesla, uvede Česká televize pod názvem AKCE KUTU – Kdo umí, ten umí. Nový pořad mohou diváci sledovat od 2. září 2026 v 16:10 na ČT :D.
Motivace dětí vyučit se řemeslu
Šikovné ruce a hlava budou vždy potřeba, manuální práce má budoucnost i v 21. století, tedy v době nástupu umělé inteligence, řekli si tvůrci cyklu a natočili celkem 16 dílů. V sérii se objeví profese jako pokrývač, tesař, švec, automechanik, čalouník, kameník, instalatér, zedník, pekař a mnohé další.
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„Chceme holky a kluky motivovat a nadchnout pro rozhodnutí vyučit se v některém z tradičních oborů. Ukážeme jim, že manuální práce je zajímavá, zábavná a má budoucnost,“říká kreativní producent Dušan Mulíček. Zdůrazňuje, že pořad cílí zejména na diváky ve věku 8–12 let.
Na vlastní kůži
„Každou profesi si na vlastní kůži, a především na vlastní ruce vyzkouší moderátorky pořadu Veronika Navrátilová a Bára Horčičková. Vede je zkušený kouč v podání herce Cyrila Dobrého,“ představuje hlavní tváře seriálu dramaturgyně Lenka Marešová.
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