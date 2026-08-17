Zedník, pekař i automechanik. Déčko ukáže dětem, že řemeslo má budoucnost

Autor: Metro.cz
  15:30
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Seriál AKCE TUTU zábavnou formou představí dětem tradiční řemesla. | foto: Česká televize

Zedník, pekař, truhlář, švec nebo automechanik. Nový seriál České televize AKCE KUTU – Kdo umí, ten umí chce dětem ukázat, že řemeslo není přežitek, ale zajímavá práce s budoucností. Od 2. září si diváci ČT mohou vyzkoušet tradiční profese spolu s moderátorkami pořadu.

Seriál, který zábavnou formou představí dětem tradiční řemesla, uvede Česká televize pod názvem AKCE KUTU – Kdo umí, ten umí. Nový pořad mohou diváci sledovat od 2. září 2026 v 16:10 na ČT :D.

Motivace dětí vyučit se řemeslu

Šikovné ruce a hlava budou vždy potřeba, manuální práce má budoucnost i v 21. století, tedy v době nástupu umělé inteligence, řekli si tvůrci cyklu a natočili celkem 16 dílů. V sérii se objeví profese jako pokrývač, tesař, švec, automechanik, čalouník, kameník, instalatér, zedník, pekař a mnohé další.

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„Chceme holky a kluky motivovat a nadchnout pro rozhodnutí vyučit se v některém z tradičních oborů. Ukážeme jim, že manuální práce je zajímavá, zábavná a má budoucnost,“říká kreativní producent Dušan Mulíček. Zdůrazňuje, že pořad cílí zejména na diváky ve věku 8–12 let.

Na vlastní kůži

„Každou profesi si na vlastní kůži, a především na vlastní ruce vyzkouší moderátorky pořadu Veronika Navrátilová a Bára Horčičková. Vede je zkušený kouč v podání herce Cyrila Dobrého,“ představuje hlavní tváře seriálu dramaturgyně Lenka Marešová.

Vybral bych si učňák, říká herec

  • V dílu věnovaném truhlařině se diváci mohou těšit na test plavidla vyrobeného z dřevěných necek.
  • K ševcovskému oboru je připravena výroba neobvyklých bot a u automechanika je čeká adrenalinový závod motokár z kopce.
  • Na epizodu o pokrývačích by se neměl dívat nikdo, kdo se bojí výšek, protože moderátorky čeká soutěž v lanovém centru.
  • Díl věnovaný oboru zedník zaujme stavbou miniatury Ještědu z PET lahví a testem jeho stability. „Kdyby mi bylo znovu 15 let a měl bych si vybrat mezi střední školou a učňákem, vybral bych si učňák a vyučil bych se asi tesařem,“ říká herec Cyril Dobrý.
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