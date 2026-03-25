Nabídka zeleného piva pro rok 2026 je velmi pestrá a zahrnuje jak průmyslové giganty, tak lokální minipivovary. Většina speciálů se v hospodách objeví právě na Zelený čtvrtek 2. dubna.
Které pivovary vaří zelené pivo?
|Název pivovaru
|Název speciálu
|Čím je speciální
|Dostupnost
|Starobrno
|Zelené pivo 13°
|Unikátní bylinný výluh a likér; letos slaví 20 let od vzniku.
|Od Zeleného čtvrtka (2. 4.) po celém Česku.
|Pivovary Lobkowicz
|Velikonoční Krasličák 14°
|Silné, sytě zelené pivo; často se čepuje dvoubarevně s červeným.
|V široké síti hospod čepujících Lobkowicz.
|Pivovar Litovel
|Zelený Patrik 11°
|Smaragdový ležák se sedmi bylinami a exotickými podtóny.
|Od začátku března (sv. Patrik) do Velikonoc.
|Bohemia Regent
|Jarní zelené 12°
|Barveno přírodní řasou chlorellou a výluhem z bylin.
|Vybrané pivotéky nebo on-line.
|Pivovar Primátor
|Jarní 12°
|Klasická 12° plzeňského typu. První várka se vyrábí na svatého Patrika, druhá na Velikonoce.
|Pouze sudy. K ochutnání u partnerů a vybraných restauracích.
|Kyjovský pivovar
|Zelené 12°
|Spodně kvašený nápoj z piva s extraktem z kopřiv.
|Od března přímo v pivovaru a u partnerů.
Pokus o rekord ve Starobrnu
Průkopníkem zeleného piva v Česku je Starobrno, které připravuje velikonoční speciál už 20 let. Receptura přitom po celou dobu zůstává stejná. „Zelená barva je kombinací několika důležitých faktorů. Používáme světlý ječný slad, vyráběný pouze pro tuto příležitost ve sladovně v Prostějově. Nezbytností jsou i bylinný výluh a likér. Suroviny a ingredience spolu s unikátní technologií dělají zelené pivo tím, čím je,“ popisuje sládek pivovaru Starobrno Jiří Brňovják.
Hlavním dějištěm oslav bude Pivovarská restaurace v Brně, kde se letos 2. dubna na Zelený čtvrtek uskuteční pokus o rekordní největší hromadný přípitek se zeleným pivem. „Je to pěkný pocit, že můžeme za pivovar Starobrno přispět ke sváteční atmosféře svátků jara. Uvidíme se na terase Pivovarské restaurace, na všechny se těším,“ vzkazuje ředitelka pivovaru Starobrno Klára Konupčíková.
Jarní dezertní Krasličák
Velikonoční Krasličák je pivním speciálem, který se už 16 let vaří v Pivovarech Lobkowicz. „Základem je silné pivo, které v závěru výroby doplňujeme o originální zelený sirup s bylinným extraktem. Díky tomu má nejen výraznou zelenou barvu, ale i specifickou chuť, která je jemně nasládlá, bylinná a plnější, až lehce dezertní,“ popisuje Martina Husková za Pivovary Lobkowicz Group.
Ochutnat ho bude možné v restauracích a hospodách nebo ve vybraných řetězcích během svátků jara. „Velikonoce jsou pro nás přirozenou příležitostí navázat na české tradice a nabídnout hostům něco tematického. Krasličák vnímáme jako způsob, jak spojit pivní kulturu s atmosférou jara,“ těší se Husková.
Jarní zelené s chlorellou z Třeboně
Český rodinný Pivovar Bohemia Regent vaří zelený ležák od roku 2017. „Náš sládek tehdy připravil vlastní výluh z bylin, který doplnil o řasu chlorellu,“ vysvětluje za pivovar Tereza Potužáková. „Díky tomu má svěží jarní charakter a jemný bylinný tón, který se dobře doplňuje s klasickou chutí ležáku,“ přibližuje Potužáková.
Sladkovodní řasa chlorella patří k takzvaným superpotravinám. Do Jarního zeleného ji dodává Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky. „Třeboň je dlouhodobě spojena s výzkumem a výrobou chlorelly, která se zde pěstuje v unikátních podmínkách. Napadlo nás tedy propojit místní tradici pivovarnictví s dalším typickým třeboňským produktem,“ vysvětluje Potužáková.
Pivní speciál je možné ochutnat u partnerů nebo si jej objednat přes e-shop. „Zelené pivo je v českém prostředí spojeno především se Zeleným čtvrtkem a velikonočním obdobím, kdy lidé vyrážejí ven, setkávají se a slaví příchod nové sezóny. Naše Jarní zelené tak vnímáme jako pivní symbol jara,“ říká Potužáková.
Zelený Klenot z Měšťanského pivovaru
Speciální nefiltrovaný ležák se v pivovaru Hradecký Klenot vyrábí od roku 2018. „S Velikonočním Zeleným jsme začali právě pro český Zelený čtvrtek,“ uvádí Miroslav Miletín z Královéhradeckého měšťanského pivovaru. „Až po několika letech jsme jej uvařili dříve, tak aby bylo dostupné už na svátek svatého Patrika,“ doplňuje Miletín.
Nefiltrovaný Klenot v zeleném provedení bude k dostání na čepu u odběratelů, na různých street food festivalech nebo online na e-shopu. „Naše Zelené je normální pivo, na nic si nehraje,“ říká Miletín. „Vzali jsme naše tradiční, na tři rmuty vařené pivo, 12° nefiltrovaný ležák a přidali jsme extrakt z rostlin,“ komentuje Miletín.