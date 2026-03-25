Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Veronika Reicheltová
  19:19
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva. Které značky letos na oslavu svátků jara tento smaragdový mok chystají a kam na něj v dubnu můžete vyrazit?
Fotogalerie3

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny. | foto: Starobrno

Nabídka zeleného piva pro rok 2026 je velmi pestrá a zahrnuje jak průmyslové giganty, tak lokální minipivovary. Většina speciálů se v hospodách objeví právě na Zelený čtvrtek 2. dubna.

Které pivovary vaří zelené pivo?

Nazwa pivovaruNázev speciáluČím je speciálníDostupnost
StarobrnoZelené pivo 13°Unikátní bylinný výluh a likér; letos slaví 20 let od vzniku.Od Zeleného čtvrtka (2. 4.) po celém Česku.
Pivovary LobkowiczVelikonoční Krasličák 14°Silné, sytě zelené pivo; často se čepuje dvoubarevně s červeným.V široké síti hospod čepujících Lobkowicz.
Pivovar LitovelZelený Patrik 11°Smaragdový ležák se sedmi bylinami a exotickými podtóny.Od začátku března (sv. Patrik) do Velikonoc.
Bohemia RegentJarní zelené 12°Barveno přírodní řasou chlorellou a výluhem z bylin.Vybrané pivotéky nebo on-line.
Pivovar PrimátorJarní 12°Klasická 12° plzeňského typu. První várka se vyrábí na svatého Patrika, druhá na Velikonoce.Pouze sudy. K ochutnání u partnerů a vybraných restauracích.
Kyjovský pivovarZelené 12°Spodně kvašený nápoj z piva s extraktem z kopřiv.Od března přímo v pivovaru a u partnerů.

Pokus o rekord ve Starobrnu

Průkopníkem zeleného piva v Česku je Starobrno, které připravuje velikonoční speciál už 20 let. Receptura přitom po celou dobu zůstává stejná. „Zelená barva je kombinací několika důležitých faktorů. Používáme světlý ječný slad, vyráběný pouze pro tuto příležitost ve sladovně v Prostějově. Nezbytností jsou i bylinný výluh a likér. Suroviny a ingredience spolu s unikátní technologií dělají zelené pivo tím, čím je,“ popisuje sládek pivovaru Starobrno Jiří Brňovják.

Velikonoce 2026: Otevírací doba obchodů, prázdniny, tipy na výlety a trhy nejen v Praze

Hlavním dějištěm oslav bude Pivovarská restaurace v Brně, kde se letos 2. dubna na Zelený čtvrtek uskuteční pokus o rekordní největší hromadný přípitek se zeleným pivem. „Je to pěkný pocit, že můžeme za pivovar Starobrno přispět ke sváteční atmosféře svátků jara. Uvidíme se na terase Pivovarské restaurace, na všechny se těším,“ vzkazuje ředitelka pivovaru Starobrno Klára Konupčíková.

Zelené pivo na terase Pivovarské restaurace Starobrno v Brně.

Jarní dezertní Krasličák

Velikonoční Krasličák je pivním speciálem, který se už 16 let vaří v Pivovarech Lobkowicz. „Základem je silné pivo, které v závěru výroby doplňujeme o originální zelený sirup s bylinným extraktem. Díky tomu má nejen výraznou zelenou barvu, ale i specifickou chuť, která je jemně nasládlá, bylinná a plnější, až lehce dezertní,“ popisuje Martina Husková za Pivovary Lobkowicz Group.

Jedlá vuittonka za 6 tisíc a čokoládový Dior. Co chystají luxusní značky na Velikonoce?

Ochutnat ho bude možné v restauracích a hospodách nebo ve vybraných řetězcích během svátků jara. „Velikonoce jsou pro nás přirozenou příležitostí navázat na české tradice a nabídnout hostům něco tematického. Krasličák vnímáme jako způsob, jak spojit pivní kulturu s atmosférou jara,“ těší se Husková.

Zelený velikonoční speciál od Pivovarů Lobkowicz

Jarní zelené s chlorellou z Třeboně

Český rodinný Pivovar Bohemia Regent vaří zelený ležák od roku 2017. „Náš sládek tehdy připravil vlastní výluh z bylin, který doplnil o řasu chlorellu,“ vysvětluje za pivovar Tereza Potužáková. „Díky tomu má svěží jarní charakter a jemný bylinný tón, který se dobře doplňuje s klasickou chutí ležáku,“ přibližuje Potužáková.

Kam vyrazit na Velikonoce? Vyzkoušejte foukání skla, kreslení vajec nebo hledejte zajíčka

Sladkovodní řasa chlorella patří k takzvaným superpotravinám. Do Jarního zeleného ji dodává Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky. „Třeboň je dlouhodobě spojena s výzkumem a výrobou chlorelly, která se zde pěstuje v unikátních podmínkách. Napadlo nás tedy propojit místní tradici pivovarnictví s dalším typickým třeboňským produktem,“ vysvětluje Potužáková.

Pivní speciál je možné ochutnat u partnerů nebo si jej objednat přes e-shop. „Zelené pivo je v českém prostředí spojeno především se Zeleným čtvrtkem a velikonočním obdobím, kdy lidé vyrážejí ven, setkávají se a slaví příchod nové sezóny. Naše Jarní zelené tak vnímáme jako pivní symbol jara,“ říká Potužáková.

Zelený Klenot z Měšťanského pivovaru

Speciální nefiltrovaný ležák se v pivovaru Hradecký Klenot vyrábí od roku 2018. „S Velikonočním Zeleným jsme začali právě pro český Zelený čtvrtek,“ uvádí Miroslav Miletín z Královéhradeckého měšťanského pivovaru. „Až po několika letech jsme jej uvařili dříve, tak aby bylo dostupné už na svátek svatého Patrika,“ doplňuje Miletín.

Jak bude otevřeno na Velikonoce 2026? Česko je mírnější než Německo či Rakousko

Nefiltrovaný Klenot v zeleném provedení bude k dostání na čepu u odběratelů, na různých street food festivalech nebo online na e-shopu. „Naše Zelené je normální pivo, na nic si nehraje,“ říká Miletín. „Vzali jsme naše tradiční, na tři rmuty vařené pivo, 12° nefiltrovaný ležák a přidali jsme extrakt z rostlin,“ komentuje Miletín.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

LĂ©ta klesajĂ­cĂ­ porodnost v ÄŚR uĹľ tvrdÄ› dopadĂˇ na trh s dÄ›tskĂ˝m zboĹľĂ­m

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.