Zelené sucho. Trávník může vypadat zdravě, ve skutečnosti může mít velký deficit vláhy, říká odborník

Zelené sucho. V poslední době se stále častěji objevuje v diskuzích nejen mezi zahrádkáři, zemědělci a lesníky, ale i mezi ekology, klimatology a širší veřejností. Jde o fenomén, který stále více ovlivňuje naše krajiny, úrodu, a tím i potravinovou bezpečnost. Co si ale pod tímto pojmem skutečně představit? Trávník vypadá, že hezky roste. „To je omyl. Na první pohled se může zdát, že po dešti je vše v pořádku, ale ve skutečnosti tomu tak není,“ říká v rozhovoru pro deník Metro Tomáš Šena, rodák z pražských Lysolají. Vystudoval EkoGymnázium zaměřené na udržitelný způsob života, na České zemědělské univerzitě se zaměřil na stroje pro údržbu golfových hřišť. Šena a jeho tým jsou specialisté primárně na domácí anglické trávníky, ale odborně poradí i fotbalovým klubům či zámeckým pánům.
Tomáš Šena s vřetenovou sekačkou na baterii, kterou vyvinul. | foto: Archiv Tomáše Šeny

Zelené sucho, to je vcelku nový pojem. Spousta lidí může namítnout – vidím šťavnatě zelenou trávu, tak o co jde?
Zelené sucho je problém. Trávníky, ačkoli to nevidíme, mohou mít velký deficit vláhy. V horkých dnech totiž tráva přes listy intenzivně odpařuje vodu, aby se ochladila, a pokud v půdě není zásoba, nemá z čeho brát. To, co vidíte jako krásně zelený trávník, může být jen pozůstatek z posledního deště a půda pod povrchem už může být zcela suchá. Výsledkem je pak takzvaný přísušek, kdy trávník náhle zežloutne, nebo působí jako spálený, přestože jste zalévali. Jako laik to bohužel poznáte většinou až ve chvíli, kdy je pozdě.

Dobře, ale třeba v uplynulém červenci hodně pršelo. Takže to vypadá, že všechno je v pořádku.
To je velmi častý omyl. Na první pohled se může zdát, že po dešti je vše v pořádku, ale ve skutečnosti tomu tak není. Pokud voda přichází ve formě přívalových dešťů, nestačí se vsakovat do půdy. Místo toho jen rychle odteče po povrchu, a půda pak zůstává suchá. Navíc, v případě, kdy před dešti panovalo dlouhodobé sucho, zůstane voda často jen v horních vrstvách, aniž by doplnila hlubší zásoby.

Šťavnatě zelená tráva? Ano, je vidět na zahradě. Pod zemí je ale sucho.

Jak tedy poznám, že s mým trávníkem se něco děje?
Problém poznáte jako laik často až zpětně. Signálem může být náhlé žloutnutí trávníku, ale i to, že půda po dešti zůstává na povrchu mokrá, zatímco u kořenů je suchá. Pozornost věnujte i chování trávy. Pokud se po sešlápnutí nevrací do původního tvaru, působí unaveně nebo zůstává suchá, i přes pravidelné zalévání, je možné, že má půda nedostatek vláhy. To všechno jsou varovné signály, že je potřeba změnit péči nebo zavlažování. Navíc pravidelné zavlažování neznamená správné zavlažování. Nepravidelné, zato vydatné zavlažování je pro trávník i další rostliny mnohem užitečnější.

A co voda? Jak se trávníky a rostliny snáší s klasickou kohoutkovou vodou?
Samozřejmě rozdíly ve vodě existují. Když budete pít lehce otrávenou vodu, časem se otrávíte úplně. Stejně tak se u některých rostlin po čase projeví, že má voda nevhodné pH nebo obsahuje příliš mikroprvků. Zásadní rozdíl mezi deštěm a zaléváním hadicí nebo automatickou závlahou je ale v rovnoměrnosti. Když zaprší, můžete si být jistí, že každý metr trávníku dostal přibližně stejně vody. To jiným způsobem zkrátka nejde dosáhnout. Ani ta nejlépe navržená závlaha nedokáže déšť plně nahradit.

Bavíme se o trávnících a jak to se zeleným suchem vypadá na loukách?
Situace bez vody na intenzivně udržovaných trávnících může být dramaticky horší než při nedostatku vody na běžných loukách, které mají jiné druhové složení a s vodou hospodaří úplně jinak. Typickým příkladem může být fotbalový trávník na vesnici. Takové plochy bývají často silně utužené, půda je zhutněná a kořeny trávy prorůstají jen mělce. Trávník pak nedokáže čerpat vláhu z hlubších vrstev půdy a začne rychle vysychat, i když voda v zemi ještě je. Reakcí bývá časté zavlažování, někdy i denně, ale to situaci spíše zhoršuje. Tráva si na pravidelný přísun vody zvykne, a nemá tak důvod růst hlouběji. Výsledkem je mělce zakořeněný trávník, který není odolný vůči suchu. Řešením je trávník nerozmazlovat příliš častým zavlažováním. Pokud není horko a občas zaprší (alespoň jedenkrát za deset dní), není potřeba zalévat denně. Naopak. Když ho „přinutíme“ vodu hledat, kořeny časem prorostou hlouběji a trávník se stane odolnějším vůči suchu.

Tomáš Šena s vřetenovou sekačkou na baterii, kterou vyvinul.

Kdy se vlastně zelené sucho začalo v Česku projevovat?
Sucho jsme výrazněji začali vnímat mezi lety 2014 až 2018. Tehdy už bylo patrné, že se něco děje. Začaly vysychat studny, stromy se chovaly jinak, řeky byly poloprázdné a některé potoky úplně vyschly. Letos stromy začínají žloutnout už od první poloviny srpna a předčasně shazují listí. To ale není jen důsledek horkého léta. Problém začíná už v zimě. Stromy totiž čerpají vodu z velkých hloubek, kde se zásoba vláhy vytváří právě během zimních měsíců. Pokud je zima suchá, zásoba chybí a stromy to v létě řeší po svém. Třeba právě tím, že přecházejí do úsporného režimu a shazují listy, aby přežily s co nejmenší spotřebou vody.

Sekání trávy, to je také téma, zvlášť ve městech. Kdy tedy sekat a kolik trávy nechat? Máme nějaký jednoduchý recept na to, jak správně trávník udržet?
V létě platí jednoduché pravidlo. Nechte trávu vyšší zhruba o 25 procent než obvykle. Pomůže to proti přehřívání půdy a rychlému výparu. Pokud trávník sekáte příliš nízko, půda ztrácí stín, přehřívá se a tráva tak rychleji chřadne, zvlášť právě v létě, kdy je navíc zatěžovaná častějším pohybem lidí i zvířat. Záleží i na hustotě trávníku. Řídký porost vysychá mnohem rychleji než hustý pažit, který si dokáže udržet stabilnější mikroklima.

Šťavnatě zelená tráva? Ano, je vidět na zahradě. Pod zemí je ale sucho.

Dalším tématem je šíření invazivních rostlin, které vytlačují původní druhy.
Přibývání nepůvodních rostlin a živočichů se změnou klimatu je zčásti přirozený vývoj. Čím větší bude sucho, tím méně se u nás bude dařit jehličnanům, a naopak přibude listnatých stromů, hlavně dubů a buků. Invazivní druhy dovezené z jiných kontinentů by částečně vyřešila větší přísnost a důslednost, ideálně podobná té, která platí třeba na Novém Zélandu, kam si bez kontroly na letišti nepřivezete ani svačinu. V tomto směru situaci v České republice sleduje a realizuje opatření ministerstvo životního prostředí.

Budou tedy růst palmy a pomeranče místo jabloní?
Viděl jsem model od britských vědců, podle kterého bude mít v roce 2050 dostatek srážek na ostrovech už jen sever Skotska. Jih Anglie má klimaticky připomínat dnešní Itálii. Jak přesně to bude v Česku, není možné s jistotou říct, protože jsme uprostřed kontinentu a vývoj se může lišit. Už dnes ale víme, že krajinu i zahrady je potřeba připravit na častější výskyt přívalových dešťů. Klíčové je tuto vodu nenechat odtéct, ale zadržet ji doma, v krajině i ve městech. K tomu všemu nesmíme zapomenout ani na roli stromů.

