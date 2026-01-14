Hasiči loni řešili mimo jiné střety na železničních přejezdech. Těch bylo loni 131, což je nejnižší počet za posledních pět let. Přibližně pětina všech zásahů připadla na události mimo železnici, kde jednotky Správy železnic pomáhaly složkám IZS například při technických nebo bezpečnostních incidentech.
Nejvytíženější stanice byly nejen v Praze
Nejpočetnější skupinou byly tradičně technické zásahy, kterých hasiči evidovali 3 866. Šlo například o nakolejování vykolejených vagónů, odstraňování překážek z tratí nebo kácení nebezpečných stromů v ochranném pásmu železnice. Požárů řešily jednotky celkem 876. Nejvytíženější byly hasičské stanice v Praze, Ústí nad Labem a Liberci, přičemž nejvíce událostí připadlo na letní měsíce.
Mimořádně náročný zásah absolvovali železniční hasiči na konci února u havárie vlaku v Hustopečích nad Bečvou. Nákladní souprava zde vykolejila a převážela cisterny s benzenem, který po nehodě začal hořet. Zásah komplikovala nejen intenzita požáru, kdy plameny šlehaly desítky metrů vysoko, ale také vysoká toxicita přepravované látky. Jednotky Správy železnic patřily k prvním na místě a postupně se u zásahu vystřídalo všech 14 hasičských jednotek. Provoz na této důležité trati se podařilo plně obnovit až v červnu.
Nová moderní stanice
Za velmi obtížné označují hasiči také zásahy po říjnovém vykolejení nákladních vagónů v Kolíně a po listopadovém střetu dvou vlaků ve Zlivu. Kromě železničních nehod zasahovali například i u dubnového nálezu nevybuchlé munice v Chebu.
Rok 2025 byl pro Správu železnic významný také z pohledu rozvoje zázemí pro hasiče. V Nymburku byla otevřena zcela nová hasičská stanice s moderními výcvikovými a školicími prostory i zázemím pro fyzickou přípravu. Už v následujících týdnech by se moderního zázemí měla dočkat také jednotka v Chebu.