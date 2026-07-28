Želva s proraženou lebkou přežila. Přepravili ji letadlem do záchranného centra v Aténách

Petr Holeček
Petr Holeček
  12:32
Sledovat Metro na Googlu
Želva Edith má nejhorší za sebou.

Želva Edith má nejhorší za sebou. | foto: Metro.cz

Záchranářky v akci
Pochod želvího potěru
Želva Edith v péči záchranářek. Povšimněte si rány na hlavě.
Příprava na odlet
7 fotografií
Na první pohled to vypadalo beznadějně. Mořská želva kareta obecná, kterou ochranáři pojmenovali Edith, ležela na řeckém ostrově Kefalonia s těžkým poraněním hlavy. Podle záchranářů šlo o úmyslně způsobené zranění. Díky rychlé pomoci dobrovolníků z organizace Wildlife Sense dostala šanci na život. Poprvé v historii ostrova ji navíc do specializovaného centra Archelon v Aténách přepravilo letadlo.

Každé léto hlídají dobrovolníci organizace Wildlife Sense kilometry pláží na řecké Kefalonii. Hledají nová hnízda chráněných karet obecných (Caretta caretta), zachraňují zraněné želvy, mapují pobřeží a vzdělávají turisty. Tentokrát je ale čekal zásah, na který jen tak nezapomenou.

Želva Edith v péči záchranářek. Povšimněte si rány na hlavě.

Na ostrově byla nalezena samice karety obecné s devastujícím poraněním lebky. Ochranáři ji pojmenovali Edith. Podle organizace utrpěla úmyslné zranění hlavy. Dobrovolníci jí okamžitě poskytli první pomoc a bylo jasné, že pokud má přežít, musí co nejrychleji do specializovaného zařízení.

Na medúzy nečůrejte a před žralokem nehrajte mrtvého! 10 letních mýtů, které kazí dovolenou

Jenže právě tady nastal problém.

Na Kefalonii podobné centrum neexistuje a převoz trajektem i následná cesta po pevnině by pro těžce zraněné zvíře znamenaly mnoho hodin navíc.

Nakonec se podařilo něco, co se na ostrově ještě nikdy nestalo.

Příprava na odlet

Historický let za záchranou života

Ve spolupráci organizací Wildlife Sense a Archelon, společnosti Goldair Handling a letecké společnosti Aegean Airlines se podařilo zajistit vůbec první letecký transport mořské želvy z Kefalonie do Záchranného centra mořských želv Archelon v Aténách.

Češi chtějí od dovolené víc než moře. Místní poradí líp než žebříčky, míní cestovatel

Právě tam nyní Edith podstupuje intenzivní veterinární péči.

„Každá záchrana je výsledkem spolupráce lidí a organizací, kterým není osud volně žijících zvířat lhostejný,“ uvedla organizace Archelon při zveřejnění příběhu želvy.

Záchranáři věří, že se Edith podaří vrátit zpět do moře.

Transport poraněné želvy Edith

Dobrovolníci zachraňují stovky vajec

Příběh Edith ale představuje jen malou část práce, kterou na Kefalonii odvádějí desítky dobrovolníků z celého světa.

Každé ráno ještě před příchodem turistů procházejí pláže a hledají nové stopy samic, které v noci vylézají na břeh klást vejce. Pokud objeví hnízdo na místě, kde by ho mohly zničit vlny, turisté nebo silné umělé osvětlení, vejce opatrně přenesou na bezpečnější část pobřeží.

Záchranářky v akci

Jen během jediné ranní směny letos přesunuli dvě ohrožená hnízda obsahující celkem 254 vajec.

Na pláži Kanali poblíž Lourdasu už letos ochránili 10 hnízd, z nichž osm museli přemístit, aby mláďata měla větší šanci na přežití.

Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc

Rekordní sezona na celém ostrově

Aktuální čísla ukazují, jak mimořádně silná letošní sezona je.

V oblasti Argostoli evidují dobrovolníci už 92 chráněných hnízd. Jedno z nich ukrývalo více než 140 vajec, která byla kvůli rizikovému umístění přenesena do bezpečí.

Na poloostrově Lixouri zaznamenali 88 výlezů želv na pláže, z nichž vzniklo 20 hnízd. Tým už navíc zažil první letošní líhnutí mláďat a začal kontrolovat první vyprázdněná hnízda.

Pochod želvího potěru

Na odlehlých plážích ostrova napočítali ochranáři 74 výlezů samic, které vedly ke vzniku 12 úspěšných hnízd.

Dobrovolníci současně rozšířili monitoring mořských travin už na sedm pláží, během šnorchlování pravidelně pozorují karety, delfíny i rejnoky a mapují stav pobřežních ekosystémů.

Češi na tomto letním kvízu často pohoří. Nejvíc je potrápila jediná turistická otázka

Každé zachráněné mládě je malé vítězství

Vedle Edith řešili ochranáři v posledních týdnech i další dramatické případy.

Želvy Turtlelini a Catlin utrpěly zranění způsobená rybářskými vlasci a háčky. Po veterinárním ošetření se je podařilo úspěšně vrátit zpět do moře.

První letošní mláďata se už mezitím začala líhnout také na plážích v Argostoli i Lixouri. Každé z nich čeká nebezpečná cesta přes písek až do Jónského moře.

Želvička ve svém živlu

Statistiky přitom nejsou příliš optimistické. Do dospělosti se podle ochranářů dostane jen zlomek nově vylíhnutých želv.

O to větší význam má každé zachráněné hnízdo, každé přemístěné vejce i každý úspěšný zásah u zraněného zvířete.

Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

A právě proto má příběh Edith přesah daleko za hranice řeckého ostrova. Připomíná, že někdy může jediná rychlá reakce, několik odhodlaných dobrovolníků a jedno letadlo rozhodnout o tom, jestli vzácný mořský tvor dostane druhou šanci.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Máte strach z výšek? Zkuste to na nejmenší pražské rozhledně, má pouze 7 schodů

Nejmenší pražská rozhledna. Má jenom sedm schodů.

Tohle musel vymyslet Cimrman! Co jiného napadne návštěvníka při pohledu na nejnižší vyhlídkovou „věž“ v Praze? Nenabízí sice úžasné výhledy na Pražský hrad nebo Vyšehrad, zato je rozhledna už dvanáct...

Seberak, Praha 4

Seberak, Praha 4

Koupání v rybníku Šeberák

vydáno 29. července 2026  19:46

Piráti lákali voliče hudbou, Bartoš hrál na Andělu na akordeon

Piráti zahráli na pražském Andělu

Kampaň před říjnovými komunálními volbami v Praze? Piráti ve středu vyrazili mezi voliče na pražský Anděl, kde jejich členové uspořádali pouliční koncert. Na akordeon zahrál bývalý předseda strany...

29. července 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

V Lišově hoří skládka odpadů, likvidace požáru potrvá zřejmě delší dobu

V LiĹˇovÄ› hoĹ™Ă­ sklĂˇdka odpadĹŻ, likvidace poĹľĂˇru potrvĂˇ zĹ™ejmÄ› delĹˇĂ­ dobu

V Lišově na Českobudějovicku hoří skládka odpadů. Hasiči požár lokalizovali, ale stále se objevují nová ohniska. Práce na likvidaci požáru potrvají zřejmě...

29. července 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Transparency International kritizuje městskou podporu provozu bazénu v Třebíči

ilustrační snímek

Transparency International ČR (TI) míní, že Třebíč při dotování plaveckého bazénu dlouhodobě obchází zákon, město se proti tomuto tvrzení ohradilo. Bazén je...

29. července 2026  17:49,  aktualizováno  17:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tento kostel vedle Revmatologického ústavu v Praze 2 s úzkou věží je neobvyklou stavbou svého druhu.

vydáno 29. července 2026  19:22

Brněnské Žabovřesky mají v parku v Bráfově ulici obří žábu s fontánkou

BrnÄ›nskĂ© Ĺ˝abovĹ™esky majĂ­ v parku v BrĂˇfovÄ› ulici obĹ™Ă­ ĹľĂˇbu s fontĂˇnkou

Obří kovová žába s fontánkou ode dneška zdobí park v Bráfově ulici v brněnské městské části Žabovřesky. Nahradila starší a již nefunkční plastiku s vodním...

29. července 2026  17:45,  aktualizováno  17:45

Vězně, který utekl z pracoviště v Karlových Varech, objevili u České Lípy

ilustrační snímek

Vězně, který v pátek 24. července utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech, objevili policisté u České Lípy. Mířil za rodinou do Varnsdorfu, uvedla...

29. července 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

U Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se dnes v řece utopil muž

ilustrační snímek

U Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se dnes po poledni utopil v řece muž. Policie vyloučila cizí zavinění. Neštěstí se stalo poblíž Neznašova u soutoku...

29. července 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Barrandov

Barrandov

Na barrandovském náměstí Olgy Scheinplugové je možno v těchto dnech vidět na hladině umělého jezírka několik barev kvetoucích leknínů.

vydáno 29. července 2026  18:46

Ředitel Slunovratu: Hansard byl skvělý hudebník a mimořádný člověk

ilustrační snímek

Jako na skvělého hudebníka a především mimořádného člověka vzpomíná na irského zpěváka Glena Hansarda, který dnes zemřel při dopravní nehodě, ředitel opavského...

29. července 2026,  aktualizováno 

Nabídky, vzkazy, Varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

29. července 2026  18:28

Muž po rozepři udeřil druhého pěstí do hlavy, napadený zemřel v nemocnici

ilustrační snímek

V Teplicích po rozepři jeden muž napadl jiného, který později na následky zranění zemřel v nemocnici. Kriminalisté věc vyšetřují jako ublížení na zdraví s následkem smrti. Informoval o tom ve středu...

29. července 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×