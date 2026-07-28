Každé léto hlídají dobrovolníci organizace Wildlife Sense kilometry pláží na řecké Kefalonii. Hledají nová hnízda chráněných karet obecných (Caretta caretta), zachraňují zraněné želvy, mapují pobřeží a vzdělávají turisty. Tentokrát je ale čekal zásah, na který jen tak nezapomenou.
Na ostrově byla nalezena samice karety obecné s devastujícím poraněním lebky. Ochranáři ji pojmenovali Edith. Podle organizace utrpěla úmyslné zranění hlavy. Dobrovolníci jí okamžitě poskytli první pomoc a bylo jasné, že pokud má přežít, musí co nejrychleji do specializovaného zařízení.
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Jenže právě tady nastal problém.
Na Kefalonii podobné centrum neexistuje a převoz trajektem i následná cesta po pevnině by pro těžce zraněné zvíře znamenaly mnoho hodin navíc.
Nakonec se podařilo něco, co se na ostrově ještě nikdy nestalo.
Historický let za záchranou života
Ve spolupráci organizací Wildlife Sense a Archelon, společnosti Goldair Handling a letecké společnosti Aegean Airlines se podařilo zajistit vůbec první letecký transport mořské želvy z Kefalonie do Záchranného centra mořských želv Archelon v Aténách.
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Právě tam nyní Edith podstupuje intenzivní veterinární péči.
„Každá záchrana je výsledkem spolupráce lidí a organizací, kterým není osud volně žijících zvířat lhostejný,“ uvedla organizace Archelon při zveřejnění příběhu želvy.
Záchranáři věří, že se Edith podaří vrátit zpět do moře.
Dobrovolníci zachraňují stovky vajec
Příběh Edith ale představuje jen malou část práce, kterou na Kefalonii odvádějí desítky dobrovolníků z celého světa.
Každé ráno ještě před příchodem turistů procházejí pláže a hledají nové stopy samic, které v noci vylézají na břeh klást vejce. Pokud objeví hnízdo na místě, kde by ho mohly zničit vlny, turisté nebo silné umělé osvětlení, vejce opatrně přenesou na bezpečnější část pobřeží.
Jen během jediné ranní směny letos přesunuli dvě ohrožená hnízda obsahující celkem 254 vajec.
Na pláži Kanali poblíž Lourdasu už letos ochránili 10 hnízd, z nichž osm museli přemístit, aby mláďata měla větší šanci na přežití.
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Rekordní sezona na celém ostrově
Aktuální čísla ukazují, jak mimořádně silná letošní sezona je.
V oblasti Argostoli evidují dobrovolníci už 92 chráněných hnízd. Jedno z nich ukrývalo více než 140 vajec, která byla kvůli rizikovému umístění přenesena do bezpečí.
Na poloostrově Lixouri zaznamenali 88 výlezů želv na pláže, z nichž vzniklo 20 hnízd. Tým už navíc zažil první letošní líhnutí mláďat a začal kontrolovat první vyprázdněná hnízda.
Na odlehlých plážích ostrova napočítali ochranáři 74 výlezů samic, které vedly ke vzniku 12 úspěšných hnízd.
Dobrovolníci současně rozšířili monitoring mořských travin už na sedm pláží, během šnorchlování pravidelně pozorují karety, delfíny i rejnoky a mapují stav pobřežních ekosystémů.
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Každé zachráněné mládě je malé vítězství
Vedle Edith řešili ochranáři v posledních týdnech i další dramatické případy.
Želvy Turtlelini a Catlin utrpěly zranění způsobená rybářskými vlasci a háčky. Po veterinárním ošetření se je podařilo úspěšně vrátit zpět do moře.
První letošní mláďata se už mezitím začala líhnout také na plážích v Argostoli i Lixouri. Každé z nich čeká nebezpečná cesta přes písek až do Jónského moře.
Statistiky přitom nejsou příliš optimistické. Do dospělosti se podle ochranářů dostane jen zlomek nově vylíhnutých želv.
O to větší význam má každé zachráněné hnízdo, každé přemístěné vejce i každý úspěšný zásah u zraněného zvířete.
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A právě proto má příběh Edith přesah daleko za hranice řeckého ostrova. Připomíná, že někdy může jediná rychlá reakce, několik odhodlaných dobrovolníků a jedno letadlo rozhodnout o tom, jestli vzácný mořský tvor dostane druhou šanci.