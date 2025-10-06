Želvy Ninja se vracejí. Nový komiks od Crew bratry rozdělil, Rafael je ve vězení

  17:02
Kdyby nepřišly do kontaktu se záhadným zeleným slizem, byly by obyčejnými želvami z kanálu. Kdyby nepotkaly zmutovaného krysáka Třísku, nestaly by se mistry bojových umění a jmenovci renesančních umělců – Donatella, Michelangela, Leonarda a Rafaela. Řeč je o Želvách Ninja, popkulturním fenoménu, který od svého vzniku na komiksových stránkách v květnu roku 1984 oslovuje nové a nové generace čtenářů a diváků.
Želvy Ninja se na stránkách nových komiksů od CREW vracejí v akční sérii, která má posloužit jako ideální start pro nové fanoušky. | foto: CREW

Tuzemským mileniálům se „Želví nindžové“, jak je svého času nazýval český distributor jednoho z pozdějších hraných filmů, dostali pod kůži díky prvnímu a dosud nejkultovnějšímu seriálovému zpracování. Zatímco američtí diváci se jej poprvé dočkali již na konci roku 1987 a byl jim prezentován jako chytré navázání na úspěchy komiksů, v tuzemsku byla situace pochopitelně složitější. I přesto seriál Želvy Ninja (1987–1996) běžel na různých českých i slovenských televizních stanicích včetně Československé televize, jen o něco málo později. Někteří mileniálové jej například sledovali ve školce coby modernější alternativu čtení pohádek. O tom, že seriál čerpá z komiksů, tehdy téměř nikdo v Česku neslyšel.

Komiksové pojetí želv se od toho rodinnějšího, jak je divákům dodnes prezentováno seriály a filmy, vždy lišilo.

Na úspěchy seriálu se poté zdařile pokusil navázat již zmiňovaný film z roku 1990. Dosud bylo na téma Želv Ninja a jejich dobrodružství natočeno sedm filmů (1990, 1991, 1993, 2007, 2014, 2016 a 2023). Vznikl také nespočet videoher. Asi nejvýdělečnější jsou však pro vlastníky práv na zelené hrdiny hračky a merch.

Historie

Želvy Ninja vznikly v roce 1981, před 44 lety. Tehdy Kevin Eastman poprvé kreslil želvu s nunčaky.

Krvavé kořeny

Původní Želvy Ninja nicméně v osmdesátých letech vytvořili komiksáci Kevin Eastman a Peter Laird. Šlo o undergroundový komiks pro dospělé, kde se nešetřilo krví ani zabíjením záporáků. V Česku a na Slovensku doposud vyšly například knihy Turtles – Hrdinové z podzemí (1991) a 24 sešitových komiksů Teenage Mutant Hero Turtles (1992–1993) od nakladatelství Egmont. Dále vyšla kniha Želvy Ninja: Poslední rónin a existuje i české vydání Želvy Ninja – Menu číslo 2 od Kevina Eastmana a Petera Lairda. Nyní se však tuzemské nakladatelství CREW rozhodlo zmáčknout restart.

Nový začátek

Želvy Ninja se na stránkách nových komiksů od CREW vracejí v akční sérii, která má posloužit jako ideální start pro nové fanoušky. „Želví bratři opustili New York a každý z nich se vydal svou vlastní cestou. Řada nenadálých událostí je však donutí znovu spojit síly – ať se jim to líbí, nebo ne. Začtěte se do strhujícího příběhu od hvězdných tvůrců Jasona Aarona, Joëlle Jonesové, Rafaela Albuquerquea, Cliffa Chianga, Chrise Burnhama, Daricka Robertsona a Juana Ferreyry,“ láká ke čtení Kristýna Varga z nakladatelství Crew.

Rafael je na začátku nového příběhu ve vězení. Michelangelo žije v Tokiu, stal se zdejší televizní hvězdou. Leonardo cestuje a hledá klid. Donatella drží v mutantí zoo. A zatímco jsou želvy rozeseté po všech koutech planety, New York se mění k nepoznání. Dáte nové sérii šanci?

