Tuzemským mileniálům se „Želví nindžové“, jak je svého času nazýval český distributor jednoho z pozdějších hraných filmů, dostali pod kůži díky prvnímu a dosud nejkultovnějšímu seriálovému zpracování. Zatímco američtí diváci se jej poprvé dočkali již na konci roku 1987 a byl jim prezentován jako chytré navázání na úspěchy komiksů, v tuzemsku byla situace pochopitelně složitější. I přesto seriál Želvy Ninja (1987–1996) běžel na různých českých i slovenských televizních stanicích včetně Československé televize, jen o něco málo později. Někteří mileniálové jej například sledovali ve školce coby modernější alternativu čtení pohádek. O tom, že seriál čerpá z komiksů, tehdy téměř nikdo v Česku neslyšel.
Na úspěchy seriálu se poté zdařile pokusil navázat již zmiňovaný film z roku 1990. Dosud bylo na téma Želv Ninja a jejich dobrodružství natočeno sedm filmů (1990, 1991, 1993, 2007, 2014, 2016 a 2023). Vznikl také nespočet videoher. Asi nejvýdělečnější jsou však pro vlastníky práv na zelené hrdiny hračky a merch.
Historie
Želvy Ninja vznikly v roce 1981, před 44 lety. Tehdy Kevin Eastman poprvé kreslil želvu s nunčaky.
Krvavé kořeny
Původní Želvy Ninja nicméně v osmdesátých letech vytvořili komiksáci Kevin Eastman a Peter Laird. Šlo o undergroundový komiks pro dospělé, kde se nešetřilo krví ani zabíjením záporáků. V Česku a na Slovensku doposud vyšly například knihy Turtles – Hrdinové z podzemí (1991) a 24 sešitových komiksů Teenage Mutant Hero Turtles (1992–1993) od nakladatelství Egmont. Dále vyšla kniha Želvy Ninja: Poslední rónin a existuje i české vydání Želvy Ninja – Menu číslo 2 od Kevina Eastmana a Petera Lairda. Nyní se však tuzemské nakladatelství CREW rozhodlo zmáčknout restart.
Nový začátek
Želvy Ninja se na stránkách nových komiksů od CREW vracejí v akční sérii, která má posloužit jako ideální start pro nové fanoušky. „Želví bratři opustili New York a každý z nich se vydal svou vlastní cestou. Řada nenadálých událostí je však donutí znovu spojit síly – ať se jim to líbí, nebo ne. Začtěte se do strhujícího příběhu od hvězdných tvůrců Jasona Aarona, Joëlle Jonesové, Rafaela Albuquerquea, Cliffa Chianga, Chrise Burnhama, Daricka Robertsona a Juana Ferreyry,“ láká ke čtení Kristýna Varga z nakladatelství Crew.
Rafael je na začátku nového příběhu ve vězení. Michelangelo žije v Tokiu, stal se zdejší televizní hvězdou. Leonardo cestuje a hledá klid. Donatella drží v mutantí zoo. A zatímco jsou želvy rozeseté po všech koutech planety, New York se mění k nepoznání. Dáte nové sérii šanci?