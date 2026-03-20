Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Smrt přišla náhle, ve čtvrtek ještě trénoval

iDNES.cz, Tereza Šimurdová
  16:18
Ve věku 86 let zemřel americký herec a mistr bojových umění Chuck Norris. Ikona akčních filmů, známá ze seriálu Walker, Texas Ranger i filmů Delta Force, odešla náhle po akutních zdravotních potížích. Ještě ve čtvrtek však trénoval. Norris byl nejen filmovou hvězdou, ale také šestinásobným neporaženým mistrem světa v karate.
Fotogalerie2

Chuck Norris se dožil 86 let.

Americký herec a legenda akčních filmů Chuck Norris zemřel ve věku 86 let. Informace sdílela rodina pod jeho facebookovým profilem. Norris, který se proslavil nejen na filmovém plátně, ale i ve světě bojových umění, odešel po náhlých zdravotních komplikacích.

Ve čtvrtek byl převezen do nemocnice na Havaji kvůli blíže neurčenému akutnímu stavu. O den později rodina oznámila, že herec zemřel. Podle jejich vyjádření strávil své poslední chvíle v kruhu nejbližších a odešel klidně. Události nabraly rychlý spád – ještě krátce předtím byl Norris viděn při tréninku a působil ve velmi dobré kondici.

Bojovník odešel navždy

Jen deset dní před svou smrtí oslavil 86. narozeniny a na sociálních sítích sdílel video, na kterém ukazoval svou fyzickou formu. I ve vysokém věku zůstával aktivní a věrný bojovým uměním, která ho provázela celý život.

Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se stal ikonou akčních filmů a televizní zábavy. Diváci si ho oblíbili například v seriálu „Walker, Texas Ranger“ nebo ve filmech jako „Delta Force“ či „Missing in Action“. Jeho jméno se postupně stalo symbolem síly a neporazitelnosti, a to i díky množství populárních internetových vtipů.

Chuck Norris se dožil 86 let.

Odkaz zanechal nejen ve světě filmu, ale i sportu

Než se prosadil jako herec, dosáhl mimořádných úspěchů v karate. Stal se šestinásobným neporaženým mistrem světa v profesionální střední váze a později vytvořil vlastní styl bojového umění, známý jako Chun Kuk Do. Založil také organizaci United Fighting Arts Federation, která po celém světě udělila tisíce černých pásů. Časopis Black Belt ho ocenil nejvyšším stupněm černého pásu a zařadil ho do své síně slávy.

Narodil se 10. března 1940 v malém městě Ryan v Oklahomě a vyrůstal ve skromných podmínkách. V dospívání se s rodinou přestěhoval do Kalifornie. Po střední škole vstoupil do amerického letectva, kde během služby v Koreji objevil bojová umění, která zásadně ovlivnila jeho další život. Chuck Norris po sobě zanechal výrazný odkaz nejen ve světě filmu, ale i sportu. Pro mnohé zůstane symbolem disciplíny, síly a vytrvalosti.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

20. března 2026  16:47

OstravskĂˇ zoo spojuje manuly, doufĂˇ v posĂ­lenĂ­ populace tÄ›chto vzĂˇcnĂ˝ch koÄŤek

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Otevření opravené stanice Českomoravské.

vydáno 20. března 2026  16:45

Otevření opravené stanice Českomoravské.

vydáno 20. března 2026  16:44

Otevření opravené stanice Českomoravské.

vydáno 20. března 2026  16:44

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Na zahájení velikonočního trhu přijeli i dobrovolní hasiči s polní kuchyní.

vydáno 20. března 2026  16:44

Přehlídka špičkové zvukové a video techniky "Audio Video Show Praha" obsadila čtyři patra hotelu Diplomat v Praze 6. Fronta návštěvníků zaplnila všechny místnosti i chodby s exponáty, končí se až v...

vydáno 20. března 2026  16:43

Přehlídka špičkové zvukové a video techniky "Audio Video Show Praha" obsadila čtyři patra hotelu Diplomat v Praze 6. Fronta návštěvníků zaplnila všechny místnosti i chodby s exponáty, končí se až v...

vydáno 20. března 2026  16:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.