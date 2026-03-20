Americký herec a legenda akčních filmů Chuck Norris zemřel ve věku 86 let. Informace sdílela rodina pod jeho facebookovým profilem. Norris, který se proslavil nejen na filmovém plátně, ale i ve světě bojových umění, odešel po náhlých zdravotních komplikacích.
Ve čtvrtek byl převezen do nemocnice na Havaji kvůli blíže neurčenému akutnímu stavu. O den později rodina oznámila, že herec zemřel. Podle jejich vyjádření strávil své poslední chvíle v kruhu nejbližších a odešel klidně. Události nabraly rychlý spád – ještě krátce předtím byl Norris viděn při tréninku a působil ve velmi dobré kondici.
Bojovník odešel navždy
Jen deset dní před svou smrtí oslavil 86. narozeniny a na sociálních sítích sdílel video, na kterém ukazoval svou fyzickou formu. I ve vysokém věku zůstával aktivní a věrný bojovým uměním, která ho provázela celý život.
Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se stal ikonou akčních filmů a televizní zábavy. Diváci si ho oblíbili například v seriálu „Walker, Texas Ranger“ nebo ve filmech jako „Delta Force“ či „Missing in Action“. Jeho jméno se postupně stalo symbolem síly a neporazitelnosti, a to i díky množství populárních internetových vtipů.
Odkaz zanechal nejen ve světě filmu, ale i sportu
Než se prosadil jako herec, dosáhl mimořádných úspěchů v karate. Stal se šestinásobným neporaženým mistrem světa v profesionální střední váze a později vytvořil vlastní styl bojového umění, známý jako Chun Kuk Do. Založil také organizaci United Fighting Arts Federation, která po celém světě udělila tisíce černých pásů. Časopis Black Belt ho ocenil nejvyšším stupněm černého pásu a zařadil ho do své síně slávy.
Narodil se 10. března 1940 v malém městě Ryan v Oklahomě a vyrůstal ve skromných podmínkách. V dospívání se s rodinou přestěhoval do Kalifornie. Po střední škole vstoupil do amerického letectva, kde během služby v Koreji objevil bojová umění, která zásadně ovlivnila jeho další život. Chuck Norris po sobě zanechal výrazný odkaz nejen ve světě filmu, ale i sportu. Pro mnohé zůstane symbolem disciplíny, síly a vytrvalosti.