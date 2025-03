Ve věku 92 let dnes zemřel zpěvák a herec Josef Zíma. Na své facebookové stránce to uvedl Pavel Skalický, jehož agentura Zímu zastupovala. „Zemřel Josef Zíma. Čest jeho památce,“ napsal na sociální síti.

Narodil se v Praze a studoval herectví i zpěv. Jako herec začínal v divadle v Benešově a často se objevoval také na televizních obrazovkách. Po setkání s Janem Werichem, který mu v roce 1957 nabídl hostování v divadle ABC, pak v tomto divadle a v Městských divadlech pražských strávil přes 30 let. Jeho nejznámější rolí je postava prince Radovana v pohádce Princezna se zlatou hvězdou, kde si zahrál po boku Stanislava Neumanna, Josefa Vinkláře či Marie Kyselkové. Kromě toho ztvárnil více než třicítku divadelních rolí, zahrál si ve filmu a vystupoval v muzikálech.

„Moje žena říkávala, že jsem doživotní princ. A chápu, že i moje spolužačka-kolegyně Alena Vránová, která hrála Pyšnou princeznu, je nešťastná. Vždycky říkala, ať udělám, co udělám, vždycky budu Pyšná... A mezi tím udělala spoustu nádherných rolí. Je pravda, že i Princezna se zlatou hvězdou měla dopad na široké publikum, s tím se nedá nic dělat,“ podotkl herec před časem.

Jako herec začínal Josef Zíma v divadle v Benešově, jeho kariéru ale výrazně ovlivnil nástup televize. Spolu s Rudolfem Cortézem, Arnoštem Kafkou a Milanem Chladilem patřil k prvním zpěvákům pravidelně se objevujícím na obrazovkách, což závratně zvýšilo jeho popularitu. Zíma tehdy zpíval hlavně písničky tehdy ještě neznámého klavíristy Jiřího Šlitra na texty Miroslava Horníčka.

Jeden z nejslavnějších zpěváků své doby

Úspěšně se věnoval také zpěvu. V 50. letech dokonce patřil k nejznámějším českým zpěvákům populární hudby. Později však vyměnil swingové a rokenrolové melodie za dechovku, se kterou spojil své jméno asi nejvíc, dvě dekády byl tváří populárního televizního pořadu Sejdeme se na Vlachovce. Ani ve vysokém věku s koncertováním nepřestal.

Pěveckou kariéru Zímy, který se narodil 11. května 1932, předurčilo zázemí kantorské rodiny, která hojně pěstovala muziku. Začínal s klavírem, později ho „nutili hrát na housle“ a taky hrával u táboráku na kytaru. Se zpěvem začal až na gymnáziu, z něhož ale zběhl na konzervatoř (obor dramatický). Na divadelní fakultě AMU byl krátce jeho učitelem i Oldřich Nový a na vojně, kde byl členem Uměleckého vojenského souboru, ho při zpěvu „naučil správně dýchat“ legendární profesor Konstantin Karenin.

Od swingu, přes jazz a rock’n’roll se Zíma, který kdysi v divadle ABC řádil s mikrofonem jako rocker ve hře Expresso Bongo, dostal v 60. letech k dechovce. Díky věčně rozesmátému Pepíčkovi se z pořadu Sejdeme se na Vlachovce, původně plánovaného na dvě tři pokračování, stal jeden z nejsledovanějších pořadů, který se vysílal 21 let. Přechod od swingu k dechovce Zímovi problém nedělal. „Od dětství jsem s lidovkou coby Jihočech (náhodou narozený v Praze) přicházel do styku. Nakukoval jsem při tancovačkách do sálu a nejednu z písniček, které dnes zpívám, znám už z té doby,“ řekl před lety Zíma.

Zíma v roce 2008 získal Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu, o sedm let později získal cenu Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii opereta-muzikál. V roce 2021 obdržel od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění.

Aktivitu jednoho z nejznámějších českých zpěváků populární hudby nepřibrzdily ani problémy s nohou a i ve vysokém věku pořád vystupoval na pódiích. „Odpočívat musím, ale už toho moc nenaodpočívám, protože se mi spaní moc nedaří. Jednak píšu a natáčím pravidelné rozhlasové pořady, a navíc nám teď dost vystoupení,“ uvedl v rozhovoru pro ČTK v květnu 2022 při oslavě svých devadesátých narozenin.