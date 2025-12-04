Zemřel kostýmní mág Theodor Pištěk. Oscara získal za Amadea, proslul také závoděním

Autor: Metro.cz
  13:19
Ve věku 93 let zemřel ve středu 3. prosince malíř, scénograf a legendární kostýmní výtvarník Theodor Pištěk. Patřil k nejvýraznějším osobnostem české kultury. Proslavil se především filmovými kostýmy, za které získal Oscara, ale jeho tvorbu určovala i malba, hyperrealistické kresby, scénografie a celoživotní vášeň pro rychlé automobily. Pištěk byl rovněž autorem ikonických uniforem pražské Hradní stráže.
Fotogalerie4

Výtvarník Theodor Pištěk | foto:  David Neff, MAFRA

Theodor Pištěk pocházel z významné umělecké rodiny. Jeho otec byl populární herec stejného jména, matkou herečka Marie Ženíšková a pradědečkem z matčiny strany slavný malíř František Ženíšek, autor první opony Národního divadla. Také dědeček se věnoval hudbě a divadlu, a prostředí, ve kterém Pištěk vyrůstal, jej přirozeně směrovalo k umělecké práci.

V letech 1948 až 1952 studoval Vyšší školu uměleckého průmyslu v Praze a poté Akademii výtvarných umění v ateliéru Vratislava Nechleby. Čestný rok absolvoval u Antonína Pelce. Studia mu otevřela cestu do světa výtvarného umění, v němž se později výrazně prosadil.

Od Holubice až po světovou slávu

K filmovým kostýmům se dostal zpočátku náhodou. Pro film Františka Vláčila Holubice vytvořil džíny a trička, a postupně začal být vyhledávaným tvůrcem, kterého filmaři chtěli „na každý projekt“. Oblékl herce v Markétě Lazarové, Údolí včel, Postřižinách i legendárních sci-fi komediích jako Pane, vy jste vdova! nebo Zabil jsem Einsteina, pánové!. Je autorem kostýmů také pro pohádky Tři oříšky pro Popelku a Ať žijí duchové!, stejně jako pro seriály Arabela, Návštěvníci či Pan Tau. Významnou stopu zanechal i v divadle, například v muzikálech Dracula, Rusalka či Monte Cristo. Na světové výstavě Expo 1967 v Montrealu se podílel na výtvarné koncepci pavilonu Člověk a jeho svět.

Theodor Pištěk

Setkání s Formanem, které změnilo dějiny filmu

Zlom v jeho kariéře přišel v polovině 80. let. Jedné noci jej probudil telefonát: „Tady Forman. Hele, troufnul by sis na nějakej velkej film?“ Režisér Miloš Forman si Pištěka vybral kvůli schopnosti autenticky vystihnout dobu a její atmosféru. Společně vytvořili tým, který přinesl světovému filmu dva mimořádně oceňované snímky.

Za Amadea získal Pištěk v roce 1984 Oscara, o šest let později pak Césara za Valmonta. S Formanem spolupracoval také na filmu Lid versus Larry Flynt. Známé byly i jejich společné cyklistické cesty po Evropě – například roku 1990 přijeli z Paříže na kole na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů, aby zde představili Valmonta.

Malba jako hlavní životní disciplína

Ačkoliv jej veřejnost nejvíce znala jako kostýmního výtvarníka, Pištěk vždy tvrdil, že nejdůležitější je pro něj malba. Začínal u strukturální a geometrické abstrakce, později však přešel k realismu, který místy připomínal fotografii. Fascinovala ho technika a strojní estetika. V některých obrazech pracoval i se skutečnými součástkami motorů a jeho díla působila jako pohledy do neznámých technických světů, někdy až do útrob vesmírných raketoplánů.

Výtvarník Theodor Pištěk a spisovatelka Alice Horáčková.

Výstavy doma i v zahraničí

S Pištěkovou tvorbou se veřejnost mohla seznámit na mnoha velkých výstavách. V roce 2012 proběhla v pražském Veletržním paláci rozsáhlá výstava Ecce Homo, kde umělec vytvořil čtyři instalace přímo pro prostor galerie. V roce 2019 následovala velká retrospektiva v brněnském Domě umění a v roce 2022 se po téměř třech desetiletích vrátil do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou s výstavou Senzační realismus.

Společně se synem Janem, který je rovněž akademický malíř, měl v letech 2022–2023 svou první společnou výstavu v pražské Galerii Villa Pellé. Loni byla jeho díla představena v Galerii umění Karlovy Vary v rámci doprovodného programu tamního filmového festivalu.

Theodor Pištěk

Hyperrealismus a aukční rekordy

Pištěk se stal jedním z nejvýznamnějších představitelů českého hyperrealismu. Jeho obrazy jsou zastoupeny v řadě českých i zahraničních sbírek. V roce 2020 byl jeho obraz Adieu, Guy Moll vydražen v Praze za více než 25 milionů korun, čímž překonal dosavadní aukční rekord žijícího českého autora a udržel se na špici pět let.

Automobilová vášeň a závodnická kariéra

Vedle umění byl Pištěk oddaným milovníkem rychlých automobilů. Do Autoklubu vstoupil už v roce 1950 jako osmnáctiletý. Závodil v terénních soutěžích, závodech do vrchu i na okruzích. V roce 1972 byl dokonce nominován do československého reprezentačního družstva okruhových jezdců. Svou vášeň promítl i do umělecké tvorby, například do zmíněného obrazu Adieu, Guy Moll.

Theodor Pištěk: Adieu, Guy Moll (1992 - 2017)

Ocenění a přínos české kultuře

  • Theodor Pištěk obdržel řadu cen: v roce 2000 převzal od prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy, v roce 2004 získal Českého lva za dlouholetý přínos českému filmu a v roce 2013 převzal na MFF Karlovy Vary Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii.
  • Patří také mezi zakladatele Ceny Jindřicha Chalupeckého, kterou inicioval v roce 1990 spolu s Jiřím Kolářem a Václavem Havlem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Začne přerod nákladového nádraží na Žižkově, Penta postaví prvních 280 bytů

Budovu Nákladového nádraží Žižkov odkoupí město Praha. (13. prosince 2024)

První část bytové výstavby, kterou plánuje společnost Penta Real Estate v severní části areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží, povolil stavební úřad Prahy 3. Vyplývá to z úřední desky...

4. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...

4. prosince 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Kantonský obvod Nan-ša se stává kulturním střediskem pro deltu Perlové řeky

4. prosince 2025  14:02

Některá středočeská města ohňostroj chystají, v Kladně ani M. Boleslavi nebude

ilustrační snímek

Některá středočeská města chystají novoroční ohňostroj, v Kladně ani Mladé Boleslavi nebude. Pořádat jej budou například Kutná Hora, Kralupy nad Vltavou nebo...

4. prosince 2025  12:18,  aktualizováno  12:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podmínka za znásilnění pro tyrana ze Siřemi je nezákonná, trest se ale nezmění

Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....

Krajský soud v Ústí nad Labem porušil zákon, když muži z Lounska uložil za znásilnění a omezování osobní svobody jen podmínku. Nejvyšší soud (NS) dal za pravdu stížnosti bývalého ministra...

4. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:54

Lyžařské areály v hradeckém kraji rozšiřují nabídku, na víkend otevřou další

ilustrační snímek

Lyžařské areály v Královéhradeckém kraji rozšiřují nabídku. Na víkend otevřou další střediska. Lyžuje se v Krkonoších i Orlických horách, na sjezdovkách je...

4. prosince 2025  12:06,  aktualizováno  12:06

Středisko v Dolní Moravě zahajuje od pátku denní provoz lyžování

ilustrační snímek

Horský areál v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem zahajuje od pátku denní provoz lyžování a lyžařské školy. Na sjezdovkách leží od 60 do 110 centimetrů...

4. prosince 2025  11:47,  aktualizováno  11:47

Muž si chtěl přivydělat recenzemi hotelů, podvodník ho obral o 2,5 milionu

ilustrační snímek

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Rychnovska podlehl až příliš lákavé nabídce na online brigádu, za níž se skrýval podvodník. Muž začal psát z domova recenze na hotely a skutečně nejdřív inkasoval provize. V...

4. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Chronická myeloidní leukémie: 25 let od léčebné revoluce. Moderní terapie mění prognózu nemocných

4. prosince 2025  13:36

Policie hledá zloděje peněz a luxusních bot, při akci se podíval do kamery

Policie pátrá po muži, který ukradl z kanceláře na Praze 1 tenisky a hotovost v...

Policie pátrá po muži, který v Praze na Novém městě neoprávněně vnikl do firemní kanceláře, kde odcizil hotovost a luxusní tenisky za přibližně pětadvacet tisíc korun. Muže na místě zachytila...

4. prosince 2025  13:32

Zemřel kostýmní mág Theodor Pištěk. Oscara získal za Amadea, proslul také závoděním

Výtvarník Theodor Pištěk

Ve věku 93 let zemřel ve středu 3. prosince malíř, scénograf a legendární kostýmní výtvarník Theodor Pištěk. Patřil k nejvýraznějším osobnostem české kultury. Proslavil se především filmovými...

4. prosince 2025  13:19

Někomu ublížím, hrozil student v Chebu. Našli u něj teleskopickou vidličku

Ilustrační snímek

Policisté ve čtvrtek ráno zadrželi patnáctiletého studenta střední školy v Chebu, který den předtím vyhrožoval, že vezme do školy zbraň a někomu ublíží. Zbraň sice u sebe neměl, ale v batohu...

4. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.