Theodor Pištěk pocházel z významné umělecké rodiny. Jeho otec byl populární herec stejného jména, matkou herečka Marie Ženíšková a pradědečkem z matčiny strany slavný malíř František Ženíšek, autor první opony Národního divadla. Také dědeček se věnoval hudbě a divadlu, a prostředí, ve kterém Pištěk vyrůstal, jej přirozeně směrovalo k umělecké práci.
V letech 1948 až 1952 studoval Vyšší školu uměleckého průmyslu v Praze a poté Akademii výtvarných umění v ateliéru Vratislava Nechleby. Čestný rok absolvoval u Antonína Pelce. Studia mu otevřela cestu do světa výtvarného umění, v němž se později výrazně prosadil.
Od Holubice až po světovou slávu
K filmovým kostýmům se dostal zpočátku náhodou. Pro film Františka Vláčila Holubice vytvořil džíny a trička, a postupně začal být vyhledávaným tvůrcem, kterého filmaři chtěli „na každý projekt“. Oblékl herce v Markétě Lazarové, Údolí včel, Postřižinách i legendárních sci-fi komediích jako Pane, vy jste vdova! nebo Zabil jsem Einsteina, pánové!. Je autorem kostýmů také pro pohádky Tři oříšky pro Popelku a Ať žijí duchové!, stejně jako pro seriály Arabela, Návštěvníci či Pan Tau. Významnou stopu zanechal i v divadle, například v muzikálech Dracula, Rusalka či Monte Cristo. Na světové výstavě Expo 1967 v Montrealu se podílel na výtvarné koncepci pavilonu Člověk a jeho svět.
Setkání s Formanem, které změnilo dějiny filmu
Zlom v jeho kariéře přišel v polovině 80. let. Jedné noci jej probudil telefonát: „Tady Forman. Hele, troufnul by sis na nějakej velkej film?“ Režisér Miloš Forman si Pištěka vybral kvůli schopnosti autenticky vystihnout dobu a její atmosféru. Společně vytvořili tým, který přinesl světovému filmu dva mimořádně oceňované snímky.
Za Amadea získal Pištěk v roce 1984 Oscara, o šest let později pak Césara za Valmonta. S Formanem spolupracoval také na filmu Lid versus Larry Flynt. Známé byly i jejich společné cyklistické cesty po Evropě – například roku 1990 přijeli z Paříže na kole na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů, aby zde představili Valmonta.
Malba jako hlavní životní disciplína
Ačkoliv jej veřejnost nejvíce znala jako kostýmního výtvarníka, Pištěk vždy tvrdil, že nejdůležitější je pro něj malba. Začínal u strukturální a geometrické abstrakce, později však přešel k realismu, který místy připomínal fotografii. Fascinovala ho technika a strojní estetika. V některých obrazech pracoval i se skutečnými součástkami motorů a jeho díla působila jako pohledy do neznámých technických světů, někdy až do útrob vesmírných raketoplánů.
Výstavy doma i v zahraničí
S Pištěkovou tvorbou se veřejnost mohla seznámit na mnoha velkých výstavách. V roce 2012 proběhla v pražském Veletržním paláci rozsáhlá výstava Ecce Homo, kde umělec vytvořil čtyři instalace přímo pro prostor galerie. V roce 2019 následovala velká retrospektiva v brněnském Domě umění a v roce 2022 se po téměř třech desetiletích vrátil do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou s výstavou Senzační realismus.
Společně se synem Janem, který je rovněž akademický malíř, měl v letech 2022–2023 svou první společnou výstavu v pražské Galerii Villa Pellé. Loni byla jeho díla představena v Galerii umění Karlovy Vary v rámci doprovodného programu tamního filmového festivalu.
Hyperrealismus a aukční rekordy
Pištěk se stal jedním z nejvýznamnějších představitelů českého hyperrealismu. Jeho obrazy jsou zastoupeny v řadě českých i zahraničních sbírek. V roce 2020 byl jeho obraz Adieu, Guy Moll vydražen v Praze za více než 25 milionů korun, čímž překonal dosavadní aukční rekord žijícího českého autora a udržel se na špici pět let.
Automobilová vášeň a závodnická kariéra
Vedle umění byl Pištěk oddaným milovníkem rychlých automobilů. Do Autoklubu vstoupil už v roce 1950 jako osmnáctiletý. Závodil v terénních soutěžích, závodech do vrchu i na okruzích. V roce 1972 byl dokonce nominován do československého reprezentačního družstva okruhových jezdců. Svou vášeň promítl i do umělecké tvorby, například do zmíněného obrazu Adieu, Guy Moll.
Ocenění a přínos české kultuře