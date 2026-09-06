Zemřel Richard Tesařík z Yo Yo Bandu. Bylo mu 80 let

Autor: Marek Peška
  22:47
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Muzikant Richard Tesařík | foto: Michal SváčekMAFRA

Patřil mezi výrazné české hudebníky, byl to průkopník reggae a ska na československé scéně. Richard Tesařík, spoluzakladatel Yo Yo Bandu zemřel. V neděli o tom informoval jeho syn Štěpán Tesařík.

Richard Tesařík byl český zpěvák, hudebník, textař, perkusista, kapelník a příležitostný herec, nejvíc spojený s Yo Yo Bandem. Narodil se 25. prosince 1945 v Ostravě. Byl jednou z výrazných postav české populární hudby od 70. let.

Kulisák i myč oken

Vyrůstal v hudebně i sportovně založeném prostředí. Jeho babička z otcovy strany zpívala v operním sboru Vinohradského divadla. On sám ale neprošel konzervatoří ani systematickou hudební školou – podle vlastního životopisu byl z velké části samouk. V mládí se intenzivně věnoval atletice. Vystudoval tehdejší SVVŠ na Velvarské, dnešní Evropské třídě, a zkoušel se dostat na FTVS, ale přijímací zkoušky neudělal.

Po vojně začal úplně mimo hudební profesi. V září 1969 nastoupil jako kulisák do Národního divadla, později tam pracoval i jeho mladší bratr Vladimír. Richard v divadle vydržel zhruba do roku 1983. Poté se během normalizace živil mimo jiné mytím oken a výloh. Přesto se věnoval hudbě a založil Yo Yo Band.

Soul, funk. Pak karibský rytmus

Kapela Yo Yo Band vznikla na přelomu let 1974–1975, která hrála v Československu dost nezvyklou hudbu – soul, reggae a latinskoamerické rytmy. Masová popularita přišla relativně pozdě, ale pak vznikla řada skladeb, které se staly prakticky českými popovými evergreeny. Richard kapelu založil společně s bratrem Vladimírem Tesaříkem, Ondřejem Hejmou a Juliem Novotným-Kuzmou. Zpočátku šlo o vokální kvarteto orientované především na soul, funk, gospel a spirituály, s inspirací například Rayem Charlesem nebo Otisem Reddingem. K reggae se kapela dostávala postupně a od počátku 80. let už se právě reggae a karibský rytmus staly jejím poznávacím znamením.

Rybitví, Karviná, Kladno

Tesařík v Yo Yo Bandu zpíval, hrál na conga a další perkuse, byl jedním z hlavních autorů a dlouhodobě vůdčí osobností kapely. Právě s ním jsou spojované písně jako Rybitví, Kladno, Karviná, Jedem do Afriky, Jó, já jsem srab nebo Gejza.

Největší komerční období kapely přišlo hlavně na přelomu 80. a 90. let a v 90. letech. Album Karviná získalo platinovou desku, Yo Yo Band obdržel několik hudebních cen. Kapela koncertovala také v Německu, Rakousku, Dánsku, Rusku a dalších zemích.

Velmi důležitou součástí Yo Yo Bandu byl Richardův bratr Vladimír Tesařík (1947–2003). Oba bratři tvořili charakteristickou pěveckou dvojici. Vladimírova smrt v roce 2003 byla pro kapelu zásadním zlomem, ale Richard Yo Yo Band udržel při životě.

Vedle hudby se dostal překvapivě často i k herectví. Nejznámější je jeho malá role Rusa Borise v Pelíšcích. Objevil se také v Hřebejkově filmu Musíme si pomáhat. Hrál rovněž v řadě muzikálů, především v Divadle Kalich.

Problémy s komunisty, úspěch v atletice

Richard Tesařík se v mladí věnoval atletice, stejně tak jeho syn Štěpán, který se stal vrcholovým atletem, patřil mezi špičkové české překážkáře a získal mimo jiné evropský titul.

Jeho otec, rovněž Richard Tesařík, byl československý generál a válečný hrdina, nositel titulu Hrdina Sovětského svazu. Po válce ale měl konflikty s komunistickým vojenským vedením, byl perzekvován a vězněn a v roce 1960 odešel z armády. Richardova matka pracovala jako pedagožka na ČVUT. Rodina bydlela v pražských Dejvicích v Zelené ulici.

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