Hudební legenda zejména v oblasti rockové a popové hudby sedmdesátých a osmdesátých let Bonnie Tyler zemřela. Stalo se tak ve středu 8. července ve věku pětasedmdesáti let. Interpretka hitů Total Eclipse of the Heart a Holding Out for a Hero podlehla těžké nemoci. O jejím úmrtí informovala rodina a zpěvaččin tým.
Umělkyně byla od května hospitalizovaná po akutní operaci střev, po níž se její zdravotní stav výrazně zhoršil. Lékaři ji tehdy uvedli do umělého spánku.
V polovině června se sice zpěvačka probrala a byla při vědomí, nadále však zůstávala na jednotce intenzivní péče. Kvůli léčbě posléze zrušila všechna plánovaná letní vystoupení.
Hity, které dobyly svět
Bonnie Tyler, vlastním jménem Gaynor Hopkins, se narodila 8. června 1951 ve velšské vesnici Skewen. Proslavila se ve zmiňovaných sedmdesátkách a její charakteristický nakřáplý hlas jí přinesl celosvětový úspěch. Mezi její největší hity patří kupříkladu duet Islands, který nazpívala s anglickým multiinstrumentalistou Mikem Oldfieldem.
Koncertovala i v Česku
Během kariéry vydala osmnáct studiových alb, poslední s názvem The Best Is Yet to Come vyšlo v roce 2021. Získala tři nominace na ceny Grammy i Brit Awards a několikrát vystoupila také v České republice.
Hity zněly i česky