Zemřela legendární česká herečka Jana Brejchová, jejíž filmová kariéra trvala více půl století. Objevila se v desítkách filmů i seriálů a stala se jednou z nejvýraznějších osobností české kinematografie. Připomeňme si její život a nejvýznamnější role.
Jana Brejchová | foto: Herbert Slavík

Po dlouhé nemoci zemřela ve věku 86 let legendární česká herečka Jana Brejchová. Herečka patřila po několik desetiletí k nejvýraznějším osobnostem českého filmu a divadla.

Úmrtí Brejchové, jejíž herecká kariéra trvala bezmála 60 let, v pátek potvrdila serveru iDNES dcera herečky, Tereza Brodská. Jana Brejchová byla v posledních letech života hospitalizována v léčebně dlouhodobě nemocných v pražském Motole a svou hereckou dráhu pokládala za uzavřenou. Trpěla totiž Parkinsonovou chorobou.

Řada známých osobností již na sociálních sítích na populární herečku vzpomíná. Mezi nimi je například filmový, televizní a divadelní režisér Jan Hřebejk. „Kdyby paní Jana Brejchová natočila jen Vyšší princip, Noc nevěsty, Zánik samoty Berghof ... byla by věčná. Ale zůstalo toho za naší nejzářivější českou poválečnou star mnohem více. Sbohem, paní Jano Brejchová,“ napsal na síti X.

Velmi obsazovaná herečka

Narodila se 20. ledna 1940 v Praze a před kameru poprvé vstoupila již ve třinácti letech. Od 50. let byla jednou z nejobsazovanějších hereček československé a později české kinematografie, známou pro svůj charismatický herecký projev, krásu i široký rozsah rolí. Její přezdívka „česká Bardotka“ odrážela nejen její sex-appeal, ale i silný filmový otisk, který zanechala ve více než stovce snímků.

Brejchová excelovala v řadě významných filmů od 50. let až do 21. století. Mezi její nezapomenutelné role patří titulní postava ve filmu Vlčí jáma (1957), role studentky ve válečném dramatu Vyšší princip (1960) nebo účinkování v muzikálu Noc na Karlštejně (1974). Uplatnila se také v dramatech jako Zánik samoty Berhof (1983), Skalpel, prosím (1985) či tragikomedii Kráska v nesnázích (2006), kde za svůj výkon získala Českého lva.

Herečka Jana Brejchová patřila k nejobsazovanějším českým herečkám. Zazářila jako studentka Jana ve filmu Vyšší princip (1960) i jako Eliška Pomořanská v muzikálu Noc na Karlštejně (1973). Na snímku s představitelem Karla IV. Vlastimilem Brodským.

Kromě práce ve filmu se Brejchová objevila i v televizi a divadle, zahrála si například v seriálech jako Arabela nebo F. L. Věk a postupně přecházela ke složitějším charakterům žen středního věku. Její umělecký rozsah se projevil i v závěru kariéry, když vzpomínaná role ve filmu Kráska v nesnázích přinesla uznání filmové kritiky.

Soukromý život Brejchové

Jana Brejchová byla během života několikrát vdaná. Jejím prvním manželem byl Miloš Forman, s nímž se seznámila na konci 50. let ještě před jeho režisérským vzestupem.

V roce 1962 se provdala za německého herce Ulricha Theina, manželství však skončilo krátce po tragickém úmrtí jejich dítěte. O dva roky později se jejím manželem stal herec Vlastimil Brodský, s nímž měla dceru Terezu Brodskou, dnes rovněž herečku. Poté žila Brejchová přes deset let s Jaromírem Hanzlíkem a začátkem 90. let se sblížila s Jiřím Zahajským, žili spolu až do jeho smrti v roce 2007.

Jana Brejchová ve filmu Vyšší princip (1960)

Roky se také nebavila se svou mladší sestrou a zároveň herečkou Hanou Brejchovou. Jako nejčastější důvod média uváděla údajný milostný poměr Hany Brejchové s Milošem Formanem, v jehož slavném filmu Lásky jedné plavovlásky ztvárnila Hana hlavní roli. Hana Brejchová, která zemřela předloni, však popřela, že by to byla příčina rozpadu sesterského vztahu.

