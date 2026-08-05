Žena chtěla pomoci dceři. Místo toho však naletěla podvodníkovi a přišla o 170 tisíc

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  15:53
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Stačilo několik zpráv. Žena uvěřila, že píše se svou dcerou. Chtěla jí jen pomoci. Místo své dceři ale poslala 170 000 korun podvodníkovi. | foto: Facebook Policie ČR

Důvěra ve vlastní dítě stála ženu z Litoměřicka 170 tisíc korun. Neznámý podvodník se prostřednictvím SMS zpráv a aplikace WhatsApp vydával za její dceru a pod záminkou neodkladných plateb ji přiměl k odeslání vysoké finanční částky. Nejedná se navíc o jediný případ v Česku.

„Mami, rozbil se mi mobil a nefunguje. (...) Dnes musím zaplatit tři faktury, ale protože se mi pokazil telefon, nemohu se dostat ke svému bankovnímu účtu. Mohla bys mi prosím pomoci a provést platbu za mě? Večer si zavoláme.“ I takto mohou podvodníci cílit na strach o blízké, ochotu pomoci a pocit, že je potřeba jednat okamžitě.

A přesně taková interpretace skrze aplikaci WhatsApp napálila ženu z Litoměřicka. „Policisté se v uplynulých dnech zabývali případem podvodu, při kterém neznámý pachatel připravil ženu o 170 tisíc korun,“ informovala policejní mluvčí Pavla Kofrová.

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Žena postupně provedla tři platby. Pochybnosti se objevily až po odeslání poslední platby. Když svou dceru kontaktovala, zjistila, že o žádné peníze nikdy nežádala a o údajných fakturách vůbec neví. V tu chvíli bylo jasné, že naletěla podvodníkovi.

Stejný scénář i ve Štětí

Velmi podobný případ řeší ve stejném období také policisté ve Štětí. I tam neznámý pachatel využil stejnou legendu a vydával se za dceru poškozené ženy. Ta mu v domnění, že pomáhá svému dítěti, zaslala 44 tisíc korun.

Policisté oba případy vyšetřují jako trestný čin podvodu. Pokud se pachatele podaří vypátrat a usvědčit, hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky.

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„Pokud zjistíte, že jste se stali obětí podvodu, neprodleně kontaktujte svou banku a pokuste se platbu zablokovat. Následně vše co nejdříve oznamte Policii České republiky,“ dodala Kofrová. Čím rychleji začnou policisté případ řešit, tím větší je šance, že se podaří odeslané finanční prostředky zajistit nebo dohledat.

Jak se nestát obětí podvodníků

  • „Podvodníci spoléhají na emoce, důvěru a rychlé rozhodování. Pokud vás údajný příbuzný požádá prostřednictvím SMS nebo jiné mobilní aplikace o zaslání peněz, nikdy nejednejte pod tlakem,“ varuje Policie ČR.
  • Vždy si jeho totožnost ověřte telefonátem na číslo, které běžně používá.
  • Neposílejte peníze jen na základě zprávy.
  • Zpozorněte, pokud vás někdo nutí jednat okamžitě nebo poslat peníze na cizí účet.
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