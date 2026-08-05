„Mami, rozbil se mi mobil a nefunguje. (...) Dnes musím zaplatit tři faktury, ale protože se mi pokazil telefon, nemohu se dostat ke svému bankovnímu účtu. Mohla bys mi prosím pomoci a provést platbu za mě? Večer si zavoláme.“ I takto mohou podvodníci cílit na strach o blízké, ochotu pomoci a pocit, že je potřeba jednat okamžitě.
A přesně taková interpretace skrze aplikaci WhatsApp napálila ženu z Litoměřicka. „Policisté se v uplynulých dnech zabývali případem podvodu, při kterém neznámý pachatel připravil ženu o 170 tisíc korun,“ informovala policejní mluvčí Pavla Kofrová.
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Žena postupně provedla tři platby. Pochybnosti se objevily až po odeslání poslední platby. Když svou dceru kontaktovala, zjistila, že o žádné peníze nikdy nežádala a o údajných fakturách vůbec neví. V tu chvíli bylo jasné, že naletěla podvodníkovi.
Stejný scénář i ve Štětí
Velmi podobný případ řeší ve stejném období také policisté ve Štětí. I tam neznámý pachatel využil stejnou legendu a vydával se za dceru poškozené ženy. Ta mu v domnění, že pomáhá svému dítěti, zaslala 44 tisíc korun.
Policisté oba případy vyšetřují jako trestný čin podvodu. Pokud se pachatele podaří vypátrat a usvědčit, hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky.
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„Pokud zjistíte, že jste se stali obětí podvodu, neprodleně kontaktujte svou banku a pokuste se platbu zablokovat. Následně vše co nejdříve oznamte Policii České republiky,“ dodala Kofrová. Čím rychleji začnou policisté případ řešit, tím větší je šance, že se podaří odeslané finanční prostředky zajistit nebo dohledat.
Jak se nestát obětí podvodníků