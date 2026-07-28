Ženský zápas století? Pudilová věří, že se Szabovou rozhodnou činy, ne mistrovské pásy

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  9:35
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Staredown L. Pudilové (vlevo) a L. Szabové, nejúspěšnějších bojovnic...

Staredown L. Pudilové (vlevo) a L. Szabové, nejúspěšnějších bojovnic česko-slovenské scény MMA. Střetnou se v sobotu 1. srpna. | foto: petersulic.sk

Staredown před sobotním zápasem
Szabová (v modro-bílém outfitu) získala dva tituly a do zápasu s Pudilovou...
Šrámy a modřiny, to je MMA.
Lucie Pudilová před bojem
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Ženské MMA přestává stát ve stínu mužských zápasů. Tento trend potvrzují také fanoušci, kteří rozhodli, že hlavním duelem turnaje OKTAGON 92 na pražské Štvanici bude dlouho očekávaný střet Lucie Pudilové a Lucie Szabové. Souboj dvou nejúspěšnějších bojovnic česko-slovenské scény dostal přednost dokonce před titulovou obhajobou Willa Fleuryho. Turnaj proběhne v sobotu 1. srpna.

Duel, o němž se mluví jako o „ženském zápase století“, se měl uskutečnit už dvakrát. Poprvé jej překazila nemoc Szabové, podruhé vážné zranění kolena Pudilové. Mezitím slovenská zápasnice získala dva mistrovské pásy a do třetího pokusu vstupuje jako favoritka. Česká veteránka UFC se však do role outsiderky stavět odmítá. V rozhovoru mluví o náročném návratu, vyhroceném staredownu i o tom, proč podle ní nerozhodují tituly ani bilance.

Lucie Pudilová před bojem

Fanoušci váš zápas zvolili jako hlavní duel večera před titulovým soubojem mužů. Co pro vás tento výsledek hlasování znamená?
Moc si toho vážím. Je to pro mě signál, že fanoušky náš zápas opravdu zajímá a že se pohled na ženské MMA mění. Jsem ráda, že toho mohu být součástí.

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Se Szabovou jste se měly utkat už dvakrát, pokaždé ale zápas překazily zdravotní komplikace. Jak těžké bylo po vážném zranění kolena znovu uvěřit, že se tento duel opravdu uskuteční?
Bylo to těžké. Po zranění jsem měla chvíle, kdy jsem nevěděla, jak dlouho bude návrat trvat a zda se dokážu vrátit ve stejné formě. Věřila jsem ale, tvrdě pracovala na rehabilitaci a teď jsem hlavně ráda, že ten zápas konečně přijde.

Szabová (v modro-bílém outfitu) získala dva tituly a do zápasu s Pudilovou (vlevo) vstupuje jako favoritka.

Lucia Szabová mezitím získala dva tituly a do zápasu vstupuje jako výrazná favoritka. V čem podle vás mohou lidé její převahu přeceňovat a kde naopak vidíte svou největší výhodu?
Je to dobrá zápasnice a to, co dokázala, si zaslouží respekt. Zápasy se ale nevyhrávají na papíře. Myslím, že lidé někdy až příliš řeší bilanci nebo mistrovské pásy. Já se soustředím sama na sebe a věřím, že rozhodnou moje odhodlání, příprava a schopnosti.

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Při staredownu v Bratislavě jste do soupeřky strčila a ona to označila za projev nervozity. Co se v tu chvíli odehrálo a jak osobní pro vás vzájemná rivalita vlastně je?
Nebyla v tom žádná nervozita. Byly tam emoce, a když do mě v tu chvíli tlačila, navíc s pásy, rozhodně jsem si to nechtěla nechat líbit. Takové věci ke staredownům někdy patří. Pro mě je to ale především sportovní rivalita.

Šrámy a modřiny, to je MMA.

O vašem duelu se mluví jako o „ženském zápase století“. Není takové označení spíše tlakem, nebo ho berete jako příležitost ukázat, že ženské MMA už nemusí stát ve stínu mužských zápasů?
Beru to spíše jako příležitost. Samozřejmě to přináší větší pozornost, ale tlak je součástí každého velkého zápasu. Pokud díky tomu náš duel přitáhne více lidí a ukáže, že ženské MMA dokáže nabídnout stejně atraktivní podívanou jako mužské, je to jedině dobře.

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