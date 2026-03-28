Ženy na kole jako hrozba? Kniha Revoluce vypraví o zapomenutých cyklistkách

Veronika Reicheltová
  19:00
V současnosti nás už ani nenapadne, že by ženy na jízdním kole mohly vzbuzovat nevoli nebo rozruch. Nebylo to tak ale vždy. Britská autorka a vášnivá cyklistka Hannah Ross ve své nové knize Revoluce vypráví o odvážných cyklistkách, které od 19. století bořily společenské konvence a pomohly „prošlapat“ cestu k rovnoprávnosti v sedle.
Představa, že ženy sedí obkročmo v sedle, bývala před ještě 140 lety neuvěřitelně kontroverzní. I na koních v té době ještě jezdily v dámském sedle. „Šířilo se také množství dezinformací, které měly ženy od cyklistiky odradit,“ uvádí pro deník Metro Hannah Ross. „Například se tvrdilo, že sezení v sedle může vést k promiskuitě, neplodnosti nebo celé řadě dalších potíží. Všechno to byly naprosté výmysly, jejichž jediným účelem bylo udržet ženy co nejdále od jízdních kol.“

Co na cyklistice nejvíc milujete?
Když jsem ve městě, miluji na tom, že se dostanu tam, kam potřebuji, rychle a bez čekání v zácpách. Je to velmi osvobozující. Na delších trasách urazím větší vzdálenosti než pěšky, ale přitom dokážu vnímat a prožívat své okolí způsobem, který je v autě nemožný. Také se mi líbí, že k pohybu využívám vlastní tělo, a oceňuji čas na přemýšlení, který mi to dává. Může to být fyzicky náročné, ale zároveň meditativní. Je to chvíle, kdy se mi v hlavě rodí ty nejlepší myšlenky.

Jak vás napadlo napsat knihu Revoluce?
Čím více času jsem trávila ve světě cyklistiky, tím více mě zajímalo, proč je ve Spojeném království mnohem méně cyklistek než cyklistů. Díky tomu jsem si uvědomila, že zásadním problémem je reprezentace, tedy že příběh cyklistiky vyprávěli převážně muži a skrze mužskou perspektivu. Existuje přitom tolik výjimečných cyklistek, od 80. let 19. století až po současnost, které musely překonat tolik překážek, aby mohly jezdit a závodit. Chtěla jsem tyto příběhy vynést na světlo a nabídnout feministickou historii cyklistiky vyprávěnou právě těmito ženami. Ženy jezdí na kole od samého počátku, ale v hlavním proudu dějin byly příliš dlouho odsouvány na vedlejší kolej. Proto jsem chtěla jejich příběhy postavit do středu pozornosti, abych ukázala, že byly vždy součástí historie, i když se jim nedostalo uznání, které si zaslouží.

Proč vyvolávaly ženy na bicyklech tak bouřlivé reakce?
V počátcích cyklistiky, v 80. letech 19. století, žily ženy úplně jiné životy. Obecně neměly takovou svobodu, jakou máme v současnosti, a dokonce i jejich oblečení, tedy dlouhé sukně, korzety a spodničky, bylo navrženo tak, aby je omezovalo v pohybu. Společenské očekávání, že ženy budou nosit tento typ oděvu, bylo záměrné. Tehdejší patriarchální společnost chtěla ženám zabránit v tom, aby se příliš vzdalovaly od své domácí sféry. Jízdní kolo však představovalo přesný opak toho, co společnost pro ženy chtěla. Symbolizovalo nezávislost a vyžadovalo fyzickou aktivitu. Kolo bylo hrozbou pro omezení uvalená na ženy. Některé tehdejší feministky ho dokonce nazývaly strojem svobody.

Kdo byly sufražetky a jaká byla jejich role v historii feminismu?
Šlo o skupinu aktivistek z konce 19. a začátku 20. století, které bojovaly za volební právo pro ženy. Pořádaly protesty, poškozovaly majetek a prosluly hladovkami, které držely po svém uvěznění. K šíření myšlenky volebního práva pro ženy využívaly právě jízdní kola. Projížděly městy i vesnicemi, kde pronášely projevy a rozdávaly letáky propagující jejich věc. Kolo bylo naprosto klíčové pro oslovení žen po celém Spojeném království a jejich nábor do hnutí. Některé z nich dokonce svá kola používaly jako únikové prostředky po žhářských útocích nebo jiných akcích přímého odporu.

Která z historických hrdinek, o kterých píšete, je vám nejblíž?
Vybrat jednu je těžké, je jich tolik, které obdivuji z mnoha různých důvodů. Ale příběh Annie Londonderry patřil asi k mým nejoblíbenějším. Byla to lotyšská imigrantka v USA a matka tří dětí, která se v roce 1894 rozhodla stanovit rekord jako první žena, která objede svět na kole během jednoho roku. Tvrdila, že se s ní někdo vsadil, že to nedokáže, ale později se ukázalo, že si tu sázku vymyslela. V době, kdy se rozhodla tuto výzvu přijmout, přitom na kole nikdy ani neseděla. Její cesta, která ji zavedla z Bostonu do Francie a Asie, i když s hojným využitím lodí a vlaků, je plná dobrodružství, byť některá z nich byla spíše přibarvenými historkami, které měly udržet zájem veřejnosti. Měla neuvěřitelnou kuráž a je to příběh o mimořádné vynalézavosti a okatém sebepropagování. Byla to skutečně pozoruhodná osobnost. Je s podivem, že její příběh zůstal zapomenut více než století, dokud její úžasnou cestu neprozkoumal její prasynovec.

Kdyby se první cyklistky z 19. století mohly podívat do naší současné doby, co by si podle vás myslely?
Možná by se divily, proč je v některých komunitách jízda ženy na kole stále považována za kontroverzní a proč je na většině míst cyklistek stále mnohem méně než cyklistů. Doufám však, že by je potěšilo, že na jejich průkopnické úsilí se nezapomíná.

A jakou by nám daly radu?
Nepřestávejte šlapat!

Pozn. red.: Rozhovor byl přeložen z angličtiny a závěrečná rada od autorky zněla v originále „Keep on pedalling!“

