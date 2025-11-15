Jedním z nedávných lákadel pro zločince se stalo i úmrtí fyzičky a šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, na něž navázali falešnými „dědickými“ nabídkami. Oběťmi se přitom nestávají jen bohatí – útočníkům často stačí číslo občanky, na které si mohou založit účet nebo sjednat půjčku.
Dědíte po Drábové, dejte nám číslo konta
Pod termínem kyberútok nechápou banky a policie jen napadání citlivých bankovních dat klientů, ale i podvodné e-maily a telefonáty, kdy se zločinci vydávají za bankéře nebo policisty. Kdo je televizním divákem, ten nemohl nezaznamenat v tomto období masivní reklamní kampaně bank právě na tuto problematiku. Je to reakce na zesilující zločinnost na sítích.
K tomu, aby organizované skupiny vylákaly z lidí peníze, se v posledním době hodilo i mediálně prezentované úmrtí fyzičky a šéfové Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Medializované zprávy, pravdivé i smyšlené, o jejím velkém majetku, a kolik případní dědicové dostanou, se staly příležitostí. „Zaznamenali jsme nejrůznější nabídky klientům na dědictví po Daně Drábové, pochopitelně s podmínkami poskytnutí citlivých osobních údajů,“ komentuje některé kyberútoky Petr Zíma, manažer České spořitelny pro kyberbezpečnost.
Jsem chudý, já přece nikoho nezajímám
Dvanáct procent Čechů, jak zjistila agentura Ipsos v průzkumu Indexu kyberbezpečnosti pro Českou bankovní asociaci, se domnívá, že jejich úspory nebo sociální postavení nejsou dostatečně atraktivní pro kyberlumpy, aby se z nich snažili vylákat peníze.
„Jenže tito lidé si neuvědomují, že podvodníkům stačí, když z nich vylákají číslo občanky a pak si na ně zřídí falešný účet nebo vezmou vysokou půjčku,“ komentuje některá zjištění Jakub Malý z Ipsosu. Proti argumentu, že je nikdo nemůže připravit o finance, stojí průměrná škoda na jeden kyberútok, a to je téměř 22 tisíc korun. I když je to rozpočítané na téměř sedmdesát tisíc napadení, jedná se o tři tisíce vyšší částku než v období leden až září 2024.
Index kyberbezpečnosti letos poklesl na 62 procent, před třemi lety to bylo 67 bodů. Jedním z faktorů poklesu je také to, že lidé, zejména mladí, používají méně silná hesla a více používají ta základní, která dostanou při registraci, a to i k platebním aplikacím. Celkově nejmladší věková skupina 18 až 34 let dosáhla nejhoršího výsledku, a to 60 bodů. Starší lidé nad 65 let měli o jeden bod víc. Tato skupina naproti tomu používá snáze zapamatovatelná hesla.