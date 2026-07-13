Zetor po 80 letech končí s výrobou v Brně. Traktory se přesunou do Indie

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  14:56
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Z tuzemských traktorů byla zastoupena primárně značka Zetor, ale třeba i Praga,...

Z tuzemských traktorů byla zastoupena primárně značka Zetor, ale třeba i Praga, Škoda či Svoboda. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Zetor Řada 6
Traktor Zetor 7745 byl v městském provozu používán při údržbě tramvajových...
V Národním pavilon Z je výstava traktorů Zetor.
Zetor řady 6
5 fotografií
Brněnská značka Zetor uzavírá významnou kapitolu své historie. Po osmi desetiletích ukončí výrobu traktorů v moravské metropoli a produkci přesune do Indie. V Brně zůstane centrála společnosti, vývoj i distribuce náhradních dílů. Konec výroby se dotkne 33 zaměstnanců.

Zetor Tractors přestane po 80 letech vyrábět traktory v Brně. Firma oznámila, že produkci přesune do Indie, kde už nyní vzniká většina jejích strojů. Důvodem jsou podle vedení především vysoké náklady na výrobu v Evropě.

„Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se ji tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali,“ uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Róbert Harman.

V Brně bude i po ukončení výroby sídlit centrála společnosti a vývojové centrum. Firma zde zároveň buduje distribuční centrum a obchod s náhradními díly. Samotné zastavení výroby se dotkne 33 pracovníků. Ještě loni zaměstnával Zetor v Brně přibližně 150 lidí.

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Od Zbrojovky k vlastní značce

Historie Zetoru sahá do období krátce po skončení druhé světové války. První prototyp traktoru vznikl ve Zbrojovce Brno už v listopadu 1945. První tři stroje pak zákazníci převzali v březnu následujícího roku.

Právě tehdy dostaly traktory také své jméno. Název Zetor vznikl spojením výrazu „Zet“, který brněnská továrna používala už dříve, a koncovky slova traktor. Ochranná známka byla zaregistrována v srpnu 1946.

V Národním pavilon Z je výstava traktorů Zetor.

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Prvním sériově vyráběným modelem byl Zetor Z-25 s dvouválcovým dieselovým motorem o výkonu 26 koní. Později jej doplnil menší Z-15, větší úspěch ale zaznamenal právě první model. Do zahraničí se vyvezlo přibližně 97 tisíc kusů.

Zetor se postupně stal jednou z nejznámějších československých průmyslových značek. Jeho název byl v tuzemsku natolik rozšířený, že se používal téměř jako obecné označení pro traktor.

OBRAZEM: 80 let Zetoru. Traktory z Brna dobyly svět, letos se chystá nová řada

V době největší slávy vyráběl desítky tisíc strojů

V polovině 50. let se výroba přestěhovala z hlavního areálu Zbrojovky v Zábrdovicích do Brna-Líšně. Závod se později osamostatnil a název Zetor přijal v roce 1967.

V nejsilnějších letech vyráběla brněnská továrna kolem 30 tisíc traktorů ročně. Přibližně 80 procent produkce mířilo do zahraničí, významná část například do západní Evropy. Stroje se montovaly také v Indii, Ghaně nebo Iráku.

Po pádu komunistického režimu a rozpadu tradičních odbytišť se však firma dostala do dlouhodobých problémů. Výroba byla na přelomu tisíciletí dokonce na delší dobu zastavena. V roce 2002 podnik koupila slovenská společnost HTC Holding, pod jejímž vedením se podařilo výrobu obnovit.

Indie se stane hlavním výrobním centrem

  • Zetor v Indii působí dlouhodobě. V roce 2020 uzavřel spolupráci se společností VST Tillers Tractors na vývoji strojů pro tamní trh. Traktory s výkonem do 90 koní vyráběné v Indii jsou určeny především pro zákazníky v Asii, Africe a Jižní Americe.
  • V Brně se dosud montovaly stroje modelové řady Major a nové Řady 6. V Indii vznikají také další modelové řady určené pro trhy s mírnějšími emisními pravidly. Firma letos plánuje představit Řadu 5, která má nahradit dřívější modely Proxima.
  • Přesunem produkce do Indie tak v Brně končí samotná výroba traktorů, značka však z města úplně nezmizí. Vedle centrály zde má nadále pokračovat vývoj, prodej náhradních dílů a distribuce.

Výroba i prodeje postupně klesaly

V dalších letech se produkce dostala nad čtyři tisíce traktorů ročně, počet prodaných strojů ale následně začal klesat. Zatímco v roce 2014 firma prodala 4178 traktorů, o tři roky později to bylo 2786 a v roce 2019 už jen 2090 strojů. Společnost se potýkala také s klesajícími tržbami a ztrátovým hospodařením. Od roku 2018 skončila v zisku pouze jednou, a to v roce 2021.

Zetor řady 6

Za rok 2024 vykázal Zetor ztrátu ve stamilionech korun a propustil zhruba 200 zaměstnanců. V Brně tehdy vzniklo pouze 300 traktorů, dalších 700 bylo vyrobeno v Indii. Firma zároveň ukončila vlastní výrobu motorů a převodovek a v Brně už pouze sestavovala stroje ze skladových dílů. O rok později Zetor vyrobil přibližně 1500 traktorů, většinu z nich už ale v Indii.

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Témata: Indie, Traktor, výroba, Zetor

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