Zetor Tractors přestane po 80 letech vyrábět traktory v Brně. Firma oznámila, že produkci přesune do Indie, kde už nyní vzniká většina jejích strojů. Důvodem jsou podle vedení především vysoké náklady na výrobu v Evropě.
„Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se ji tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali,“ uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Róbert Harman.
V Brně bude i po ukončení výroby sídlit centrála společnosti a vývojové centrum. Firma zde zároveň buduje distribuční centrum a obchod s náhradními díly. Samotné zastavení výroby se dotkne 33 pracovníků. Ještě loni zaměstnával Zetor v Brně přibližně 150 lidí.
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Od Zbrojovky k vlastní značce
Historie Zetoru sahá do období krátce po skončení druhé světové války. První prototyp traktoru vznikl ve Zbrojovce Brno už v listopadu 1945. První tři stroje pak zákazníci převzali v březnu následujícího roku.
Právě tehdy dostaly traktory také své jméno. Název Zetor vznikl spojením výrazu „Zet“, který brněnská továrna používala už dříve, a koncovky slova traktor. Ochranná známka byla zaregistrována v srpnu 1946.
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Prvním sériově vyráběným modelem byl Zetor Z-25 s dvouválcovým dieselovým motorem o výkonu 26 koní. Později jej doplnil menší Z-15, větší úspěch ale zaznamenal právě první model. Do zahraničí se vyvezlo přibližně 97 tisíc kusů.
Zetor se postupně stal jednou z nejznámějších československých průmyslových značek. Jeho název byl v tuzemsku natolik rozšířený, že se používal téměř jako obecné označení pro traktor.
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V době největší slávy vyráběl desítky tisíc strojů
V polovině 50. let se výroba přestěhovala z hlavního areálu Zbrojovky v Zábrdovicích do Brna-Líšně. Závod se později osamostatnil a název Zetor přijal v roce 1967.
V nejsilnějších letech vyráběla brněnská továrna kolem 30 tisíc traktorů ročně. Přibližně 80 procent produkce mířilo do zahraničí, významná část například do západní Evropy. Stroje se montovaly také v Indii, Ghaně nebo Iráku.
Po pádu komunistického režimu a rozpadu tradičních odbytišť se však firma dostala do dlouhodobých problémů. Výroba byla na přelomu tisíciletí dokonce na delší dobu zastavena. V roce 2002 podnik koupila slovenská společnost HTC Holding, pod jejímž vedením se podařilo výrobu obnovit.
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Výroba i prodeje postupně klesaly
V dalších letech se produkce dostala nad čtyři tisíce traktorů ročně, počet prodaných strojů ale následně začal klesat. Zatímco v roce 2014 firma prodala 4178 traktorů, o tři roky později to bylo 2786 a v roce 2019 už jen 2090 strojů. Společnost se potýkala také s klesajícími tržbami a ztrátovým hospodařením. Od roku 2018 skončila v zisku pouze jednou, a to v roce 2021.
Za rok 2024 vykázal Zetor ztrátu ve stamilionech korun a propustil zhruba 200 zaměstnanců. V Brně tehdy vzniklo pouze 300 traktorů, dalších 700 bylo vyrobeno v Indii. Firma zároveň ukončila vlastní výrobu motorů a převodovek a v Brně už pouze sestavovala stroje ze skladových dílů. O rok později Zetor vyrobil přibližně 1500 traktorů, většinu z nich už ale v Indii.