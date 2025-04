Jiří Hochman si prošel koncentrákem, uvěřil komunismu, prozřel, v roce 1974 emigroval do USA. Zemi, ve které žil až do svého skonu v roce 2012, poznal až na dřeň. A tím vykopávám naše povídání.

Donald Trump toho stihl za necelé tři měsíce v úřadu dost. Co by na jeho kroky říkal váš táta?

Byl by v šoku. Někdy jsem rád, že to už nevidí. Už v roce 2008 jsem si všiml, že zas čte román It Can’t Happen Here (U nás se to nemůže stát) od Uptona Sinclaira právě o téhle situaci. Sinclair varoval a psal o tom, co by se stalo, kdyby do USA přišel fašismus. Já jsem říkal, že to snad nehrozí. On pravil – už to tu je a bude. Nástup fašismu osobně prožil jako mladý. Musel jsem to brát vážně. A měl pravdu. Trump je komplikovaná postava. Je to autokrat, který chce být diktátor, a docela dobře se mu to daří. Na druhou stranu – ekonomicky mu naprosto nevadí, jestli bude krize. On totiž ví, že na tom ohromně zbohatne. Tak dělá, co může, aby se ta krize stala. Nemůže si pomoct, bohatství a moc jsou pro něho vše.

Trump se ale už stačil projevit za svého prvního úřadu v letech 2017 až 2021...

Za své první vlády daňovou reformou v USA ukradl jeden trilion dolarů, a to od chudých a od střední vrstvy, a dal to nejbohatším v Americe. Podle mě jde o největší krádež v historii. Vůbec se o tom nepíše, ani v USA, ani jinde. Přesto prostí lidé v Spojených státech, ale i v Česku a jinde věří tomu, že jim Trump pomůže. Dnes si bohužel hodně lidí myslí, že protože je člověk bohatý, tak musí byt i inteligentní. Víme z historie, jak varuje John K. Galbraith, jeden z nejlepších ekonomů minulého století, že peníze a inteligence nemají spolu vůbec nic společného.

David Hochman

Co by váš otec říkal na babišismus v Česku?

Neměl by moc odlišný názor než na Trumpa v USA nebo jakéhokoli jiného populistu. Tedy, nevěřil, že peníze a bohatství patří do politiky. Stalo se v historii, že bohatý člověk šel do politiky a snažil se upřímně zlepšit životy většině obyvatelstva, například Franklin Delano Roosevelt v letech 1933 až 1945, jenž byl připraven zchudnout za spravedlnost, ne zbohatnout. Bohatí Roosevelta nenáviděli a byli odhodlaní všechny jeho změny odstranit, a to se jim také daří už od roku 1981, tedy od nástupu Ronalda Reagana. Babišovi jde taky jen o sebe, aby toho měl co nejvíc, aby zbohatl co nejvíc.

Nezlobte se na mě, ale pojďme k mnohem příjemnějším věcem. Zavzpomínejme na vašeho tátu – co vám vytane, když si jej vybavíte?

S tatínkem jsme si byli hrozně blízcí. Rodinní přátelé vždy říkali že to je „boží člověk“, je pravda, že byl skoro vždy v dobré náladě, byla s ním obrovská legrace. Vždy mi říkal, že jsem jeho nejlepší kamarád, čemuž jsem nerozuměl do té doby, než jsem měl svého syna, a ten tomu nerozumí o nic víc, než jsem v jeho věku tomu rozuměl já. Samozřejmě že otec to mínil zcela jinak než blízké přátelství, kterých měl po celém světě mnoho s velkými osobnostmi. Pamatuji si, jak často mu někdo cizí na ulici v Praze za normalizace, když jsem byl malý, podal ruku a tiše děkoval za to, co dělá. Byl přitom ohromně skromný, ohromně moudrý, vzdělaný – uměl 11 jazyků – sečtělý, zkušený a přitom trpělivý. Nikdy mi neřekl, že na mě nemá čas. Byl to ohromně respektovaný muž, který se osobně znal s největšími mozky a spisovateli za posledních 70 let, Jeanem Paulem Sartrem, Františkem Kriegelem, Ernestem Hemingwayem, J. K. Galbraithem, Georgem Kennanem, není možné je všechny jmenovat. Radili se s ním a on s nimi, ohromně ho respektovali a on je. Byl jako encyklopedie, málokdy se stalo, že něco neznal nebo nemohl vysvětlit z historie, politiky, z ekonomiky, a když k tomu došlo, tak hned hledal odpovědi v knihách. Měl ohromně čistou duši, vždy se snažil udělat to správné, byl odvážný, naprosto stoprocentně věřil v pravdu a spravedlnost a vždy se snažil se tak zachovat. Měl milion životů, byl v Alžírsku, ve Francii, v USA, na Kubě, v Číně, a ještě procestoval skoro celý svět. Hrál důležitou roli při psaní Petice Deset bodů, o níž se říká, že byla odvážnější než Charta 77. Zveřejněna byla přesně rok po okupaci, 21. srpna 1969, a vyjádřila vrcholným orgánům státu nesouhlas s postupem KSČ a stavem občanských svobod v zemi.

Kuba. Zahraniční zpravodaj J. Hochman s Fidelem Castrem.

Už jsme zpátky v Československu, v době vašeho dětství – narozen jste v roce 1964. Když vám bylo deset, s rodinou jste emigrovali.

Emigrace je vždy otřesná. Lidi si to nedovedou představit. Vždy si myslí, jak lidi, co odjedou do ciziny, jsou na tom lépe. Bohužel to tak není. Kořeny jsou přeřezané. Rodiče s toho byli nešťastní, matka mnohem víc než otec, a myslím, že ani jeden se s tím úplně nesmířil. Fakt je ten, že vždy zdůrazňovali: My jsem političtí emigranti, ne ekonomičtí. Lidi, kteří se honili po penězích, u nás a mezi přáteli nebyli vůbec vážení. Pravý opak. Ti byli skoro na nejnižší příčce. Otec si uměl intelektuálně a akademicky vždy zpestřit život, ale Amerika je z velké většiny nekulturní, nezajímavá země, a zatímco zde jsme byli obklopení ohromně vzdělanými a zajímavými i odvážnými lidmi, tam člověk musel cestovat, aby něco takového našel.

Reportér i Dubček Rodák z Prahy. V letech 1950–54 redaktor Obrany lidu, 1955–68 redaktor Rudého práva, 1968–69 redaktor Reportéra. Poté měl manuální zaměstnání.

V exilu po roce 1974 mu vyšly dva romány parodující poměry v Československu Kronika místodržení

v Čechách (1973) a Český happening (1978). Sepsal také vzpomínky Alexandra Dubčeka Naděje umírá poslední (1993)

Na knize o Jiřím Hochmanovi nyní pracuje publicista Pavel Kosatík.

Koncentrák i okouzlení komunismem Psal se rok 1943, a sedmnáctiletého Jiřího Hochmana zatkli Němci. Důvod – odbojová činnost. Hochman byl poslán do tábora Sachsenhausen. Říkal, že kdyby válka pokračovala o čtyři týdny déle, nepřežil by. „Táta vzpomínal, že v koncentráku byli nejlepší lidi komunisti, rozdělili se o vše, poslední kousek chleba, byli odvážní,“ uvádí David Hochman. Po válce chtěl jeho otec jiný svět, jako většina intelektuálů a umělců na světě. Vstoupil do komunistický strany. To, jak se to zvrátilo pod sovětským tlakem, ho šokovalo, jako mnoho jiných, ale protože cestoval na Západ, kde se stýkal s lidmi jako Jean Paul Sartre, Louis Aragon, ale i Arthur Koestler, viděl do toho mnohem lépe než jiní Češi a tušil, že takový systém nemůže dlouho fungovat. Procesy 50. let mu odbouraly iluze. „Táta vždy odlišoval politický a ekonomický systém za komunismu. Věděl, že to jsou odlišné věci, přesně tak jak odlišné jsou demokracie a kapitalismus. Že jeden nemá nic společného s druhým a že tak se to musí brát a tak se tomu musí rozumět,“ doplňuje David Hochman.