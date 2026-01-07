Zhulená, ale šťastná. Jak souvisí užívání konopí s partnerskou spokojeností?

Autor: Metro.cz
  10:00
Spokojenost žen v partnerských vztazích není jen otázkou sexu a chování partnera, ale odráží také celkovou psychickou pohodu, pocit uvolnění a schopnost „vypnout hlavu“. Překvapivý pohled na toto téma nabízí studie izraelských vědců, která naznačuje, že u žen může určitý typ uvolnění a změněného prožívání – v tomto případě spojený s konopím – souviset s vyšší spokojeností v romantických vztazích.

Policie zadržela gang pěstující a vyvážející marihuanu (23. října 2023) | foto: Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Práci výzkumníků z izraelské univerzity publikoval na konci roku 2025 odborný časopis Drug and Alcohol Dependence.

Metodika a účastníci výzkumu

Výzkumný tým pracoval se vzorkem 110 heterosexuálních párů, které se účastnily podrobného dotazníkového šetření zaměřeného na míru užívání konopí, celkovou spokojenost ve vztahu, spokojenost se sexuálním životem a vnímání vzájemné partnerské podpory a porozumění.

Kasovní filmové propadáky roku 2025: Sněhurka, Tom Cruise i komiksovky

Analýza odpovědí ukázala výrazné genderové rozdíly. Ženy, které marihuanu pravidelně užívaly, uváděly vyšší spokojenost ve vztahu a pozitivněji hodnotily jak vlastní naplnění, tak i to partnerovo. Zároveň častěji popisovaly, že se cítí partnerem chápané, vnímané a emočně podpořené. U mužů byl výsledek opačný. Ti, kteří marihuanu užívali častěji, vykazovali nižší míru vztahové spokojenosti a slabší pocit vzájemného porozumění v partnerství. V některých ukazatelích sice statistická významnost nebyla dostatečně silná, autoři však shodně upozorňují, že rozdíly mezi pohlavími jsou natolik výrazné, že si zaslouží další výzkum na větších souborech.

Teorie kompatibility a společné aktivity

Autoři studie své závěry zasazují do takzvané teorie kompatibility, podle níž sdílení životního stylu, hodnot a volnočasových aktivit posiluje pocit sounáležitosti, ochotu investovat do vztahu a dlouhodobou spokojenost. Pokud partneři tráví čas podobným způsobem a sdílejí stejné zážitky, mají více příležitostí k porozumění a budování intimity. V tomto smyslu může společné užívání marihuany fungovat jako jedna z forem sdílené aktivity.

