Práci výzkumníků z izraelské univerzity publikoval na konci roku 2025 odborný časopis Drug and Alcohol Dependence.
Metodika a účastníci výzkumu
Výzkumný tým pracoval se vzorkem 110 heterosexuálních párů, které se účastnily podrobného dotazníkového šetření zaměřeného na míru užívání konopí, celkovou spokojenost ve vztahu, spokojenost se sexuálním životem a vnímání vzájemné partnerské podpory a porozumění.
|
Kasovní filmové propadáky roku 2025: Sněhurka, Tom Cruise i komiksovky
Analýza odpovědí ukázala výrazné genderové rozdíly. Ženy, které marihuanu pravidelně užívaly, uváděly vyšší spokojenost ve vztahu a pozitivněji hodnotily jak vlastní naplnění, tak i to partnerovo. Zároveň častěji popisovaly, že se cítí partnerem chápané, vnímané a emočně podpořené. U mužů byl výsledek opačný. Ti, kteří marihuanu užívali častěji, vykazovali nižší míru vztahové spokojenosti a slabší pocit vzájemného porozumění v partnerství. V některých ukazatelích sice statistická významnost nebyla dostatečně silná, autoři však shodně upozorňují, že rozdíly mezi pohlavími jsou natolik výrazné, že si zaslouží další výzkum na větších souborech.
Teorie kompatibility a společné aktivity
Autoři studie své závěry zasazují do takzvané teorie kompatibility, podle níž sdílení životního stylu, hodnot a volnočasových aktivit posiluje pocit sounáležitosti, ochotu investovat do vztahu a dlouhodobou spokojenost. Pokud partneři tráví čas podobným způsobem a sdílejí stejné zážitky, mají více příležitostí k porozumění a budování intimity. V tomto smyslu může společné užívání marihuany fungovat jako jedna z forem sdílené aktivity.