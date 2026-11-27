Zatímco na pořádnou sněhovou nadílku si možná ještě počkáme, na obrázcích Josefa Lady je sněhu dostatek. Jeho nezaměnitelná tvorba patří k českým Vánocům podobně jako cukroví nebo zdobení stromečku. Letos si ji mohou lidé připomenout nejen v muzeích a galeriích, ale také na poněkud netradičních místech.
Za Ladou na zámek i letiště
Právě dnes, v pátek 27. listopadu, začíná na Chvalském zámku v pražských Horních Počernicích výstava Ladova zima. Návštěvníci si zde mohou až do 10. ledna prohlédnout zarámované reprodukce obrazů se zimní tematikou.
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S ladovskými motivy se však lidé setkají také na Letišti Václava Havla Praha. Vánoční výzdoba, kulisy i malá výstavní místnost zpestří prostředí obou terminálů. Za Ladou přitom mohou vyrazit i ti, kteří se nechystají nikam letět. Výzdoba se totiž nachází ve veřejné části letiště.
Betlém téměř v životní velikosti
Jednu z nejrozsáhlejších expozic hostí ostravská vila Hanse Ulricha, která se proměnila v Ladovskou vánoční vilu. Vedle zimních a pohádkových motivů zde návštěvníci najdou také ilustrace k příběhům dobrého vojáka Švejka. Lákadlem je Ladův betlém v téměř životní velikosti.
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Vánoční atmosféru v duchu Josefa Lady si mohou lidé vychutnat také v Liberci, Litomyšli či Hlinsku. V posledním jmenovaném městě doplní malířovy obrázky výstava papírových betlémů.
|Město
|Místo a název výstavy
|Termín
|Praha
|Chvalský zámek – Ladova zima
|27. 11. – 10. 1.
|Praha
|Letiště Václava Havla – Ladovské Vánoce
|Vánoční sezona, nejpozději do 31. 1.
|Litomyšl
|Regionální muzeum – Ladovské Vánoce
|24. 10. – 3. 1.
|Liberec
|Palác Liebieg – Ladovy Vánoce
|19. 11. – 8. 1.
|Ostrava
|Vila Hanse Ulricha – Ladovská vánoční vila
|25. 11. – 31. 1.
|Hlinsko
|Městské muzeum a galerie – Ladovské Vánoce a papírové betlémy
|28. 11. – 10. 1.