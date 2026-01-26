Zima nekončí. Kluziště lákají na bruslení, akce i teambuildingy

Bruslařská sezóna v Praze zdaleka nekončí. Vybraná kluziště zůstávají v provozu i mimo hlavní zimní špičku a nabízejí prostor pro sport, zábavu i netradiční setkání. Kluziště pod širým nebem mají tedy pořád co nabídnout.
Bruslení je stále možné na řadě veřejných kluzišť. | foto: JdemeBruslit

Bruslení pod širým nebem pokračuje. Díky technologii chlazení pokračuje provoz kluzišť ve městě i mimo hlavní sezónu a nabízí tak prodlouženou zimní pohodu bez davů a front. Ledové plochy, mezi nimiž je například Kluziště Vyšehrad, jsou k dispozici nejen veřejnosti, ale také hobby hokejistům, menším týmům či firmám hledajícím netradiční formu teambuildingu.

Kluziště lze využít i ke komerčnímu pronájmu pro soukromé a firemní akce. K dispozici je zázemí v podobě transparentního stanu a občerstvení, samozřejmostí je možnost zapůjčení bruslí. Prostory na ledu si tak najdou své využití od sportovních aktivit až po neformální večírky nebo originální rande pod širým nebem.

Kluziště Vyšehrad

Výjimečnou atmosféru nabízí například kluziště na Vyšehradě, kde se bruslí s jedinečným výhledem v samotném srdci Prahy. Kombinace historického prostředí, klidnějšího provozu a kvalitního ledu z něj dělá vyhledávané místo pro ty, kteří si chtějí užít pohyb bez shonu.

Výhodou je také dostupnost – vybraná kluziště akceptují kartu Multisport i Prague Pass, což usnadňuje vstup široké veřejnosti. Kompletní přehled možností, pronájmů i aktuálního programu je k dispozici na webu www.jdemebruslit.cz.

Ani v následujícím týdnu nebude na ledu nouze o zábavu. Pokračuje totiž spolupráce s hokejovou Spartou, která přináší tematické akce pro děti i dospělé. Program plný pohybu a setkání s hokejovým světem mohl vzniknout díky podpoře Nadačního fondu Kaprain a Nadačního fondu HC Sparta Praha. Zájemci se mohou těšit v úterý 27. ledna na Sparťanskou školu bruslení od 18. hodiny do 19:30 na kluzišti Pražačka. O den později, 28. ledna, na tomtéž místě a ve stejný čas si příchozí budou moci zabruslit s maskoty hokejové Sparty. Ve středu 28. ledna od 18:00 do 19:30 je také možnost absolvovat další školu bruslení na Sofijském náměstí. Bližší informace a další termíny najdete na webu www.hcsparta.cz.

Sídliště Solidarita

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

