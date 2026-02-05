Výrazná česká stopa při modernizaci stále populárnějšího curlingu. Už na letošních zimních olympijských hrách v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo bude totiž použita chytrá technologie české výroby. Nový model elektronických madel má s maximální přesností hlídat dodržování pravidla tzv. hog line.
A k čemu je tento systém dobrý? V podstatě pracuje na podobném principu jako například v tenise jestřábí oko, které monitoruje zda míček dopadl do kurtu, či do autu. Technologie v curlingu funguje tak, že hráč nakloní kámen, čímž se zapne sledování umístěné v madle kamene (modrá indikace). Při odhozu systém signalizuje zelené či červené světlo podle toho, zda byl či nebyl kámen vypuštěn před hog line. V případě chyby – tedy když hráč při odhozu drží kámen i po překročení čáry hog line – se rozsvítí červené světlo a kámen je ze hry odstraněn. Pokud je vše v pořádku rozsvítí se zelené světlo.
S novou pomůckou se již počínaje dneškem budou sportovci setkávat pravidelně. V kategorii mixed doubles tak na ní bude spoléhat například české duo Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Mladá dvojice si systém vyzkoušela již loni v prosinci při kvalifikaci na ZOH v Kanadě.
|
Český curling na OH 2026: Chabičovský se Zelingrovou chtějí navázat na mládežnické úspěchy
Projekt vznikl díky českému týmu. Za Světovou federaci jej koordinuje David Šik, dříve předseda Českého svazu curlingu, a systém vyvinul tým ČVUT UCEEB ve spolupráci se společností InoSens CZ. Nový systém byl úspěšně testován na mistrovství Evropy ve Finsku i při olympijské kvalifikaci v Kanadě.
„V projektu jsme hledali i nové způsoby, jak realizovat speciální elektricky vodivé vrstvy na plastech. Otestovali jsme řadu postupů od jednoduchého lakování až po vysoce inovativní metody, jako je galvanické nanášení nebo vakuové napařování,“ řekl Kristián Prokůpek z UCEEB ČVUT.
Jak systém funguje:
Stejně jako u původního řešení je rukojeť každého kamene vybavena dotykovým senzorem a dvojicí světel, která hráče okamžitě informují o stavu hodu:
Modrá – systém je připraven
Zelená – hod kamenem byl v pořádku
Červená – přestupek po překročení hog line při hodu kamenem
Elektronické rukojeti nejsou v curlingu novinkou. Předchozí systém byl však po mistrovství Evropy 2021 v norském Lillehammeru stažen kvůli technickým problémům a nedostatečné spolehlivosti. Společnost, která za původním řešením stála, mezitím ukončila činnost.
Nový systém byl navržen tak, aby byl výrazně robustnější a poskytoval maximální přesnost. „Udělali jsme to proto, abychom pomohli s dodržováním pravidel. Pro hráče i rozhodčí je někdy velmi těžké situaci správně posoudit, proto jsme se chtěli vrátit k elektronickým řešením,“ uvedl šéf technické komise Světové curlingové federace.
|
Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině
Pozitivní ohlasy
Estonec Harri Lill, člen sportovní komise Světové curlingové federace, měl možnost systém v Lohji osobně testovat. „Vyzkoušel jsem to a myslím, že nové rukojeti jsou skvělé. Fungují opravdu dobře – snažili jsme se je různými způsoby zmást, ale obstály,“ pochválil český výrobek.
Technologie podle něj pomůže nejen hráčům, ale i rozhodčím. „Sportovci jasně uvidí, jestli hod proběhl v pořádku, a rozhodčím to výrazně usnadní práci,“ řekl Lill s tím, že sportovci si nové rukojeti přáli už delší dobu.