Zimní olympiáda 2026 a česká inovace: Elektronická madla přinášejí revoluci v curlingu

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   7:01
Česká technologie v curlingu zamířila na letošní zimní olympiádu do Milána a Cortiny d’Ampezzo. Nová elektronická madla vyvinutá týmem ČVUT mají s maximální přesností hlídat pravidlo hog line a usnadnit práci hráčům i rozhodčím.
Fotogalerie3

Olympijský curlingový stadion Cortina | foto: ČTK

Výrazná česká stopa při modernizaci stále populárnějšího curlingu. Už na letošních zimních olympijských hrách v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo bude totiž použita chytrá technologie české výroby. Nový model elektronických madel má s maximální přesností hlídat dodržování pravidla tzv. hog line.

A k čemu je tento systém dobrý? V podstatě pracuje na podobném principu jako například v tenise jestřábí oko, které monitoruje zda míček dopadl do kurtu, či do autu. Technologie v curlingu funguje tak, že hráč nakloní kámen, čímž se zapne sledování umístěné v madle kamene (modrá indikace). Při odhozu systém signalizuje zelené či červené světlo podle toho, zda byl či nebyl kámen vypuštěn před hog line. V případě chyby – tedy když hráč při odhozu drží kámen i po překročení čáry hog line – se rozsvítí červené světlo a kámen je ze hry odstraněn. Pokud je vše v pořádku rozsvítí se zelené světlo.

S novou pomůckou se již počínaje dneškem budou sportovci setkávat pravidelně. V kategorii mixed doubles tak na ní bude spoléhat například české duo Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Mladá dvojice si systém vyzkoušela již loni v prosinci při kvalifikaci na ZOH v Kanadě.

Český curling na OH 2026: Chabičovský se Zelingrovou chtějí navázat na mládežnické úspěchy

Projekt vznikl díky českému týmu. Za Světovou federaci jej koordinuje David Šik, dříve předseda Českého svazu curlingu, a systém vyvinul tým ČVUT UCEEB ve spolupráci se společností InoSens CZ. Nový systém byl úspěšně testován na mistrovství Evropy ve Finsku i při olympijské kvalifikaci v Kanadě.

„V projektu jsme hledali i nové způsoby, jak realizovat speciální elektricky vodivé vrstvy na plastech. Otestovali jsme řadu postupů od jednoduchého lakování až po vysoce inovativní metody, jako je galvanické nanášení nebo vakuové napařování,“ řekl Kristián Prokůpek z UCEEB ČVUT.

Jak systém funguje:

Stejně jako u původního řešení je rukojeť každého kamene vybavena dotykovým senzorem a dvojicí světel, která hráče okamžitě informují o stavu hodu:

Modrá – systém je připraven

Zelená – hod kamenem byl v pořádku

Červená – přestupek po překročení hog line při hodu kamenem

Elektronické rukojeti nejsou v curlingu novinkou. Předchozí systém byl však po mistrovství Evropy 2021 v norském Lillehammeru stažen kvůli technickým problémům a nedostatečné spolehlivosti. Společnost, která za původním řešením stála, mezitím ukončila činnost.

Nový systém byl navržen tak, aby byl výrazně robustnější a poskytoval maximální přesnost. „Udělali jsme to proto, abychom pomohli s dodržováním pravidel. Pro hráče i rozhodčí je někdy velmi těžké situaci správně posoudit, proto jsme se chtěli vrátit k elektronickým řešením,“ uvedl šéf technické komise Světové curlingové federace.

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Pozitivní ohlasy

Estonec Harri Lill, člen sportovní komise Světové curlingové federace, měl možnost systém v Lohji osobně testovat. „Vyzkoušel jsem to a myslím, že nové rukojeti jsou skvělé. Fungují opravdu dobře – snažili jsme se je různými způsoby zmást, ale obstály,“ pochválil český výrobek.

Technologie podle něj pomůže nejen hráčům, ale i rozhodčím. „Sportovci jasně uvidí, jestli hod proběhl v pořádku, a rozhodčím to výrazně usnadní práci,“ řekl Lill s tím, že sportovci si nové rukojeti přáli už delší dobu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Na Bruntálsku jsou na silnicích zmrazky a v okolí Slezské Harty ledovka

ilustrační snímek

Na Bruntálsku jsou na silnicích zmrazky a v okolí Slezské Harty ledovka, na Opavsku může být na vozovkách místy náledí nebo námraza. Silničáři tam doporučují...

5. února 2026  7:55,  aktualizováno  7:55

Dopravu v Olomouckém kraji místy komplikuje mlha a mrholení, opatrnost na místě

ilustrační snímek

S mrholením i mlhou musejí i dnes počítat řidiči cestující po Olomouckém kraji. Silnice jsou chemicky ošetřeny, silničáři přesto stále nabádají ke zvýšené...

5. února 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Konečně i já žiju svůj sen! Už skoro dva roky pracuji u Českých drah , nejdřív jako zámečnice a po rekvalifikaci jako elektromechanička. Provádím revize na jednotkách CityElefant v pražské Michli a...

vydáno 5. února 2026  9:30

Pohotovostní oprava troleje.

vydáno 5. února 2026  9:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha

Praha

SOR NS10,5 možná brzy vyjede na linku 115.

vydáno 5. února 2026  9:27

Strašnická

Strašnická

Diesel pod trolejemi.Místo nabíjecích elektrobusů ze Strašnické do Libuše na lince 154 dnes opět jezdí naftové autobusy SOR-NB 12.Zřejmě opět mají eletrobusy problémy,které trvají již od roku 2022.

vydáno 5. února 2026  9:26

Strašnická

Strašnická

Diesel pod trolejemi.Místo nabíjecích elektrobusů ze Strašnické do Libuše na lince 154 dnes opět jezdí naftové autobusy SOR-NB 12.Zřejmě opět mají eletrobusy problémy,které trvají již od roku 2022.

vydáno 5. února 2026  9:25

Melantrichova ulice

Melantrichova ulice

Ranní úklid na Starém Městě v podání Pražských služeb.

vydáno 5. února 2026  9:24

Můstek

Můstek

Suchej únor 2026 v plném proudu. Lidé by měli konzumaci alkoholu omezit.V České republice je spotřeba alkoholu stále velká a mnozí lidé ho pijí pravidelně.Alkohol je ve společnosti stále tolerován.

vydáno 5. února 2026  9:24

Most Anežky České dostal v on-line hlasování pouze 104 hlasů, městská anketa jde do finále

Na Dvoreckém mostě se uskutečnila zatěžovací zkouška.

Pražané mohou už jen do 9. února rozhodnout o názvu nového mostu přes Vltavu mezi Podolím a Zlíchovem. V městské anketě vybírají mezi dvěma variantami – Dvoreckým mostem a mostem Anežky České....

5. února 2026  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na cestách v Krkonoších a Orlických horách zůstává uježděný sníh

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji zůstává na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách uježděný sníh. Silničáři je posypali drtí. Posolit cesty dnes ráno...

5. února 2026  7:29,  aktualizováno  7:29

Silnice ve Zlínském kraji jsou sjízdné s opatrností , místy mohou namrzat

ilustrační snímek

Silnice ve Zlínském kraji byly dnes ráno zpravidla sjízdné se zvýšenou opatrností. Většinou jsou po chemickém ošetření holé a mokré, místy však mohou namrzat....

5. února 2026  7:09,  aktualizováno  7:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.