Martina Sáblíková patří k největším ikonám českého sportu a ani na ZOH 2026 nebude chybět v jedné ze svých nejsilnějších disciplín. Závod na 5000 metrů patří dlouhodobě k jejím nejoblíbenějším, tentokrát však mezi favoritky nepatří.
První olympijský závod na 3 000 metrů kvůli nemoci vynechala a stoprocentně fit není ani dnes, do závodu na 5 000 metrů chce ale nastoupit za každou cenu. Pak by ji měl čekat ještě závod na 1 500 metrů.
Na úvod Kanada
Čekání hokejových fanoušků je u konce. Češi dnes vstoupí do olympijského turnaje a hned je nečeká nic jednoduchého. První zápas odehrají proti Kanadě (16:40), která je podle sázkových kurzů největším favoritem celého turnaje.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Ester Ledecká v super-G. Překvapí znovu svět?
Další česká naděje se představí na svahu. Ester Ledecká nastoupí do superobřího slalomu, disciplíny, ve které dokáže míchat pořadím světové špičky. Navíc má tentokrát velkou motivaci. České obojživelnici se totiž v neděli úplně nevydařil paralelní obří slalom na snowboardu a skončila bez medaile. Nečekané zlato brala její krajanka Zuzana Maděrová.
Do akce jdou 6. den her i další Češi. Kompletní program najdete níže.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži 1. rozřazovací kolo
|Radek Houser, Kryštof Choura
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|jízda v boulích muži kvalifikace - 2. jízda
|Matyáš Kroupa
|10:55
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži 2. rozřazovací kolo
|Radek Houser, Kryštof Choura
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|super-G ženy FINÁLE
|Ester Ledecká, Barbora Nováková, Alena Labaštová
|13:00
|Běh na lyžích⛷️
|10 km volně ženy FINÁLE
|Barbora Havlíčková, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|13:30
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži FINÁLE
|Radek Houser, Kryštof Choura
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|5000 m ženy FINÁLE
|Martina Sáblíková
|16:40
|Hokej muži🏒
|skupina A: Česko - Kanada
|Český tým mužů
