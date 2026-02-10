Zimní olympiáda před 70 lety byla komplet na přírodním sněhu. Čeká ty budoucí soutěžení jen v halách?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  10:10
Vybavíte si záběry z alpských svahů v zimě přede dvěma lety? Bělalo se to jen na sjezdových tratích a někde i na těch běžeckých. Naštěstí se nekonala olympiáda, ale „jen“ různá mistrovství.
ZOH 1956 v Cortině d'Ampezzo. Hokej pod širým nebem. Nyní atrakce, tehdy samozřejmost.

Kdysi jsme se vysmívali rozmařilosti ropných šejků, kteří si v Dubaji vybudovali čtyřsetmetrovou sjezdovku pod střechou. Jenže se stále se zkracujícími chladnými dny v zimě a ústupem sněhu směrem k vrcholkům se možná jednou stane zimní olympiáda a ostatní sporty na sněhu a ledě výhradně „krytou“ záležitostí.

I Sáblíková vyrostla na zamrzlém rybníku

V roce 1956, kdy se konala první zimní olympiáda na italské půdě v Cortině d’Ampezzo, na disciplínu, která by se odehrála v hale, byste nenarazili. Hokej a krasobruslení proběhly na centrálním zimním stadionu, který svými vysokými tribunami připomínal římské Coloseum či shakespearovské divadlo.

ZOH 1956 v Cortině d’Ampezzo. Slavnostní zahájení

Podobně se soutěžilo o rychlobruslařské medaile na venkovní ploše, byla to samozřejmost. Ostatně, nebýt zamrzlých rybníků u nás, neměly bychom ani Martinu Sáblíkovou, a ta dospěla na světové vrcholy o desítky let později.

ZOH 1956 v Cortině d’Ampezzo. Hokej pod širým nebem. Nyní atrakce, tehdy samozřejmost.

První děla byla v Lake Placid

Poprvé využili umělé zasněžování pořadatelé Zimních olympijských her v Lake Placid 1980. Zima byla tehdy ve Spojených státech výjimečně teplá. Pak už se sněžná děla stala samozřejmostí, či spíše nutností.

Sapporo 1972. Rychlobruslařský ovál. Závodilo se i v hustém sněžení. Umíte si to představit nyní?

Například na zimních hrách v ruském letovisku Soči na břehu Černého moře se soutěžilo z 80 procent na umělém sněhu, a to ještě další tuny toho skutečného naváželi náklaďáky z míst, kde nasněžilo přírodně. Navezený sníh zachránil i soutěže ZOH 1964 v Innsbrucku, Rakušané zaveleli armádě a ta navezla sníh z vyšších poloh.

Na některá sportoviště museli před ZOH 1964 v Innsbucku navézt sportovcům přírodní sníh z okolí vojáci.

Bez umělého sněhu (a samozřejmě ledu) se pochopitelně neobešly ZOH v Pekingu v roce 2022. Využívají ho i nyní Italové, ale po dlouhých letech mohli počítat částečně i s přírodní pokrývkou, což dokládají i bílé svahy v okolí sportovišť.

