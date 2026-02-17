Dvaadvacetiletá Celine Sommerová získala dodatečně přidělené místo a představí se ve středu ve slalomu. Pro mladou českou reprezentantku půjde o největší závod její dosavadní kariéry.
Kdy a kde sledovat start Celine Sommerové?
Slalom žen se pojede v Cortině d’Ampezzo. Fanoušci českého lyžování budou sledovat nejen výkon Celine Sommerové, která se pokusí navázat na svou rostoucí formu z posledních závodů, ale také fazónu Aleny Labaštové a Martiny Dubovské. Posledně jmenovaná má dle prognóz největší naději na úspěch.
Rekordní česká nominace pro Milano a Cortinu
Zimní olympijské hry se konají v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo. Česká výprava zde čítá rekordních 115 sportovců, což podtrhuje sílu a šíři českého zastoupení napříč zimními sporty.
Zařazení Sommerové je dalším důkazem toho, že české alpské lyžování má nastupující generaci, která sbírá zkušenosti na nejvyšší úrovni.