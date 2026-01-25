Zimní rybaření a pestré zarybnění. Středočeské revíry lákají rybáře po celý rok

Rybářský magazín   6:39
Pro čtenáře Metra, mezi nimiž je velká část Pražanů, je to velmi dobrá zpráva. Za rybařením totiž nemusí jezdit daleko – středočeské revíry mají hlavní město doslova za humny a jsou snadno dostupné i na krátký výjezd. A právě letos v zimě nabízejí něco navíc. Středočeský územní svaz Českého rybářského svazu umožňuje v aktuálně mrazivém období lov na dírkách hned na třech vodních plochách. Rybáři mohou vyrazit na vodní plochy Světlá, Božkov a Dvorce, které jsou v režimu rybníkářství.
Fotogalerie2

Je čas rybaření na dírkách. Do některých revírů byli vysazeni líni. | foto: ČRS SÚS

„Jsem rád, že v této době můžeme nabídnout členům ČRS tolik oblíbený lov na dírkách. Je dobře, že vodní plochy neleží ladem a slouží rybářům i v zimě,“ říká předseda středočeských rybářů Dušan Hýbner. Pro řadu rybářů je to vítaná příležitost, jak si sezonu zkrátit a užít si rybaření i mimo hlavní část roku.

V zimě se projeví práce

Zima je ale také obdobím, kdy se naplno projeví práce odvedená v předchozích měsících. Podzimní zarybňování ve středních Čechách potvrdilo, že důraz není kladen jen na jednu rybu. „Odmítám tvrzení, že se vysazují pouze kapři. Už jen výčet druhů jasně ukazuje, že to tak není,“ zdůrazňuje Hýbner. Do revírů se dostali například líni, candáti, pstruzi duhoví, štiky, okouni, lipani, amuři, parmy, siveni, boleni, ostroretky či marény. Pro rybáře to znamená pestřejší obsádku a větší šanci na zajímavé úlovky napříč různými způsoby lovu.

Zvláštní pozornost byla věnována i rybám, které patří především do proudících vod. Výrazná násada parem byla vysazena nad rámec běžných povinností do všech revírů, kde to podmínky umožňují. „Do těchto aktivit chceme jít i do budoucna. Když bude možnost pořídit více těchto ryb, naše revíry tím podpoříme,“ doplňuje šéf středočeských rybářů.

Je čas rybaření na dírkách. Do některých revírů byli vysazeni líni.

Nejde ale jen o práci územního svazu. Významný podíl mají také místní organizace, z nichž řada si sama shání a platí násady, často především dravé ryby. Stejně tak výrobní organizace při podzimních výlovech dodaly kvalitní ryby nejen do vlastních vod, ale i pro další revíry. Podle Dušana Hýbnera je vidět posun kupředu: „Kvalita vlastní výroby jde nahoru – od technického zázemí až po samotnou produkci ryb. A právě to se pak odráží v atraktivitě revírů, kterou rybáři oceňují.“

Mládí vpřed!

Pozitivní zprávou je i práce s mladými rybáři. Děti z rybářských kroužků se dostávají přímo k výlovům rybníků a mohou si pod dohledem zkušených rybářů vyzkoušet skutečné rybářské řemeslo. To je investice, která se sice neprojeví hned, ale má zásadní význam do budoucna.

Vedle úspěchů se řeší i problémy. Revír Sadská dlouhodobě trápí nedostatek kyslíku. Změny ve vysazování ryb i pořízení provzdušňovacích zařízení mají alespoň částečně pomoci rybí obsádce. „Zkoušíme vše, co dává smysl. I dílčí kroky jsou lepší než nedělat nic,“ konstatuje Hýbner.

Lov na dírkách. Jemná zimní rybařina, která přináší adrenalin i souboje s obřími rybami

A co čeká rybáře, kteří na led nechodí? Jakmile mrazy povolí, otevře se jim svět dobře zarybněných vod a nové sezony plné očekávání. Navíc od 1. ledna 2026 přibyl do společného rybolovu Neumětelský velký rybník o rozloze 1,3 hektaru. Další místo, kde si bude možné užít klid u vody – a možná i rybářský zážitek, na který se nezapomíná.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Hradec Králové nabídne mladým lidem 42 startovacích bytů, přidělí je losováním

ilustrační snímek

Radnice Hradce Králové nabídne mladým lidem 42 takzvaných startovacích bytů. Nájemníky vybere veřejným losováním 25. března, řekl náměstek primátorky pro...

25. ledna 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Hradec Králové nabídne mladým lidem 42 startovacích bytů, přidělí je losováním

ilustrační snímek

Radnice Hradce Králové nabídne mladým lidem 42 takzvaných startovacích bytů. Nájemníky vybere veřejným losováním 25. března, řekl náměstek primátorky pro...

25. ledna 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Hradec Králové nabídne mladým lidem 42 startovacích bytů, přidělí je losováním

ilustrační snímek

Radnice Hradce Králové nabídne mladým lidem 42 takzvaných startovacích bytů. Nájemníky vybere veřejným losováním 25. března, řekl náměstek primátorky pro...

25. ledna 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

„Že přijdu v rockovém triku, nikoho nepřekvapí.“ Řediteli tiskáren je nejlépe na pódiu

Dlouhé vlasy, vousy a rockové triko. V jiném oblečení lze ředitele...

Celou svou pracovní kariéru zasvětil Petr Kletečka Tiskárnám Havlíčkův Brod. Roky byl ekonomem podniku, poslední čtyři roky je jeho ředitelem. Vedle toho stíhá bavit návštěvníky plesů a zábav i...

25. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je to soutěž soutěží, říká hendikepovaný vítěz nejslavnějšího kulturistického klání

Ladislav Nykl je prvním českým hendikepovaným sportovcem, který vyhrál...

V mládí utrpěl vážný úraz, polovinu těla mu spálil elektrický výboj. Před několika lety přišel o nohu. Šestačtyřicetiletý Karlovarák Ladislav Nykl se však nevzdal. Cvičení, které měl vždy jako...

25. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Mrázkova Praha. Obávaný kmotr věděl, kde si dát svíčkovou a kde utéct policii

Podnikatel František Mrázek.

Kmotr František Mrázek, od jehož vraždy uplynulo 20 let, měl v Praze několik oblíbených podniků. Plánoval tu své kšefty, přijímal návštěvy, ale také se kamarádil s personálem a věděl, kde si...

25. ledna 2026  9:01

Řečany nad Labem plánují obnovu střechy románského kostela

ilustrační snímek

Obec Řečany nad Labem na Pardubicku připravuje obnovu střechy románského kostela, který stojí na hřbitovním návrší. Protože opravy budou stát několik milionů...

25. ledna 2026  7:20,  aktualizováno  7:20

Šatna, rolbovna či trestná lavice. Zimní stadion se otevírá veřejnosti

Zájemci si budou moci prohlédnout zázemí HC Škoda Plzeň.

Hokejový klub HC Škoda Plzeň zve na mimořádné prohlídky zimního stadionu. Běhen hodiny se zájemci podívají nejen do útrob stadionu, ale i do míst, která nejsou běžně přístupná. Klub nabízí celkem...

25. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Skrytý poklad. Klášterec koupil jedinečnou sáňkařskou dráhu, „ledová“ však nebude

Letní závody na sáňkařské dráze na Jezerním vrchu v Klášterci nad Ohří

Sáňkařský sport v Klášterci nad Ohří chytá druhý dech. Město vykoupilo zdejší sáňkařskou dráhu na Jezerním vrchu a chce vybudovat zázemí, které v areálu dlouhodobě chybí, a otevřít ji tak více lidem....

25. ledna 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

CATL a Nadace Ellen Macarthurové vytyčily v průlomové bílé knize směr pro cirkulární baterie do elektromobilů

25. ledna 2026  8:31

Tramvaj v Brně srazila chodce, muž nehodu nepřežil

„Opravdu bych chtěl ocenit kreativitu našich odborníků,“ zhodnotil netypické...

Tramvaj ráno srazila chodce v Brně u zastávky Bieblova. Muž nehodu nepřežil, informoval mluvčí policistů Bohumil Malášek.

25. ledna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Společnost ELITE Solar uvádí v Egyptě do provozu integrovaný výrobní závod na solární panely o výkonu 5 GW a rozšiřuje tak svou globální dodavatelskou kapacitu

25. ledna 2026  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.