„Jsem rád, že v této době můžeme nabídnout členům ČRS tolik oblíbený lov na dírkách. Je dobře, že vodní plochy neleží ladem a slouží rybářům i v zimě,“ říká předseda středočeských rybářů Dušan Hýbner. Pro řadu rybářů je to vítaná příležitost, jak si sezonu zkrátit a užít si rybaření i mimo hlavní část roku.
V zimě se projeví práce
Zima je ale také obdobím, kdy se naplno projeví práce odvedená v předchozích měsících. Podzimní zarybňování ve středních Čechách potvrdilo, že důraz není kladen jen na jednu rybu. „Odmítám tvrzení, že se vysazují pouze kapři. Už jen výčet druhů jasně ukazuje, že to tak není,“ zdůrazňuje Hýbner. Do revírů se dostali například líni, candáti, pstruzi duhoví, štiky, okouni, lipani, amuři, parmy, siveni, boleni, ostroretky či marény. Pro rybáře to znamená pestřejší obsádku a větší šanci na zajímavé úlovky napříč různými způsoby lovu.
Zvláštní pozornost byla věnována i rybám, které patří především do proudících vod. Výrazná násada parem byla vysazena nad rámec běžných povinností do všech revírů, kde to podmínky umožňují. „Do těchto aktivit chceme jít i do budoucna. Když bude možnost pořídit více těchto ryb, naše revíry tím podpoříme,“ doplňuje šéf středočeských rybářů.
Nejde ale jen o práci územního svazu. Významný podíl mají také místní organizace, z nichž řada si sama shání a platí násady, často především dravé ryby. Stejně tak výrobní organizace při podzimních výlovech dodaly kvalitní ryby nejen do vlastních vod, ale i pro další revíry. Podle Dušana Hýbnera je vidět posun kupředu: „Kvalita vlastní výroby jde nahoru – od technického zázemí až po samotnou produkci ryb. A právě to se pak odráží v atraktivitě revírů, kterou rybáři oceňují.“
Mládí vpřed!
Pozitivní zprávou je i práce s mladými rybáři. Děti z rybářských kroužků se dostávají přímo k výlovům rybníků a mohou si pod dohledem zkušených rybářů vyzkoušet skutečné rybářské řemeslo. To je investice, která se sice neprojeví hned, ale má zásadní význam do budoucna.
Vedle úspěchů se řeší i problémy. Revír Sadská dlouhodobě trápí nedostatek kyslíku. Změny ve vysazování ryb i pořízení provzdušňovacích zařízení mají alespoň částečně pomoci rybí obsádce. „Zkoušíme vše, co dává smysl. I dílčí kroky jsou lepší než nedělat nic,“ konstatuje Hýbner.
|
Lov na dírkách. Jemná zimní rybařina, která přináší adrenalin i souboje s obřími rybami
A co čeká rybáře, kteří na led nechodí? Jakmile mrazy povolí, otevře se jim svět dobře zarybněných vod a nové sezony plné očekávání. Navíc od 1. ledna 2026 přibyl do společného rybolovu Neumětelský velký rybník o rozloze 1,3 hektaru. Další místo, kde si bude možné užít klid u vody – a možná i rybářský zážitek, na který se nezapomíná.