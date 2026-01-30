Klub českých turistů míří do „olympijských“ Českých Budějovic. Představí prezentaci turistiky pod názvem Zimní sen 2026, zaměřenou na zimní turistiku, zimní táboření a poznávání města.
Táboření v Grenoblu v roce 1968
Prezentace Klubu českých turistů proběhne od 6. do 8. února a nabídne expozici věnovanou zimní turistice v Česku, včetně připomenutí zimního táboření jako součásti zimních olympijských her v Grenoblu v roce 1968, kterých se zúčastnilo také 16 českých zimních táborníků.
„Olympijský festival vnímáme jako ideální příležitost ukázat, že turistika je dostupnou a přirozenou součástí aktivního životního stylu. Projektem Zimní sen chceme návštěvníky inspirovat k pohybu venku i v zimním období,“ říká Zdeněk Vejrosta, vedoucí prezentace turistiky Klubu českých turistů na Olympijském festivalu 2026.
Tanec s ledními medvědy
Součástí prezentace KČT bude také spolupráce s Asociací turistických oddílů mládeže (TOM), programy pro děti i rodiny a interaktivní aktivity, které propojí sport, pohyb a poznávání. Návštěvníci si mohou vyzkoušet Mini turistický závod, a dokonce si zatančit s ledními medvědy.
Po celou dobu konání Olympijského festivalu připravuje Klub českých turistů pro návštěvníky doprovodné turistické aktivity, které rozšíří nabídku festivalu o Olympijský Turistický závod, pěší pohyb, orientaci a o poznávání Českých Budějovic.
Zapojením do letošního Olympijského festivalu KČT potvrzuje, že olympijské hodnoty lze naplňovat nejen vrcholovým sportem, ale i každodenním pohybem v přírodě a aktivním trávením volného času.