Jak už bylo řečeno o nohy je opravdu potřeba se starat v každém ročním období. „Zásadním problémem zimy je uzavřená obuv, kterou nosíme téměř nepřetržitě. Nohy se v ní více potí, pokožka se přesušuje a při nedostatečné péči snadno vznikají potíže, jako jsou praskliny, mykózy nebo otlaky,“ potvrzuje pedikérka Veronika Novotná.
Správná zimní péče o chodidla a nehty na nohou by se nikterak neměla lišit od letního hýčkání. Nejdůležitější je pravidelnost, správný způsob ošetření a samozřejmě vhodně vybrané produkty. Pokud řešíte větší problém, ideální je zařadit pravidelné návštěvy profesionální pedikúry. To platí především pro ty, které trápí citlivá, suchá či popraskaná kůže nebo různé kožní obtíže.
Zimní domácí pedikúra
Základní zimní péči zvládnete i sami doma. Záleží jen na vás, jestli zvolíte mokrou či suchou pedikúru. Při mokré pedikúře stačí namočit chodidla zhruba na 15 minut do teplé vody, aby pokožka změkla, a poté jemně obrousit ztvrdlou kůži pemzou. Ke zjemnění pokožky pak skvěle poslouží také pilník. Použít lze i hrubší rašpli, chce to ale zvýšenou opatrnost, aby nedošlo k poranění.
Suchá varianta je rychlejší, ale vyžaduje cit a velkou opatrnost při používání speciální žiletky na pedikúru. Pokud je pro vás tento nástroj úplnou novinkou, přejíždějte po pokožce nejprve jemně po povrchu a vyzkoušejte ostrost žiletky a jak silný plát kůže odstraní. K vyrovnání povrchu kůže využijte opět pilníček nebo i pemzu. Obruste i menší otlaky, například na malíčcích.
Na závěr chodidla vždy ošetřete výživným krémem, který pokožku zklidní a hydratuje. Pokud použijete opravdu mastný krém, je nejlepší ho aplikovat večer. Nezapomeňte ani na nehty. Nejdříve je pečlivě ostříhejte a poté zahlaďte okraje, tak aby nebyly ostré.
Bosé nohy alespoň doma
I v zimě platí, že chodidlům prospívá volnost. Chůze naboso doma stimuluje nervová zakončení, uvolňuje svaly a podporuje regeneraci celého těla. Skvělým doplňkem jsou i jednoduché cviky na doma jako roztahování prstů či zvedání palců a ostatních prstů zvlášť. „Správná funkce chodidel je zásadní pro celé tělo. Když noha pracuje tak, jak má, odráží se to na držení těla i samotném pohybu,“ říká trenérka Petra Kotrlová, která spolupracuje se značkou Vivobarefoot. Na volnost nohy a pohodlí je pak dobré myslet i při výběru ponožek a bot.
Ponožky jsou základ
Jaké ponožky jsou ideální? Sáhněte po těch z přírodních materiálů, které umožňují pokožce dýchat a brání nadměrnému pocení. Zejména u chodidel je to podstatné, protože ta jsou náchylná ke vzniku nepříjemných pachů – typickým příkladem jsou silonky. V zimních měsících jsou skvělou volbou například hřejivé ponožky z merino vlny, které zaručí teplo i pohodlí. Zaměřte se také na ponožky s plochými švy, které snižují riziko otlaků a puchýřů, a tím usnadňují i následnou péči o chodidla.
Popularitu mají poslední léta také barefoot boty, ty sice podle názoru mnohých nejsou vhodné do chladného počasí, to však podle odborníků nemá souvislost. O tom, zda nohy promrznou, totiž rozhoduje především cirkulace krve. Pokud jsou chodidla sevřená v úzkých botách, může být omezeno i optimální fungování krevního oběhu. V zimě se navíc tělo přirozeně soustředí na prokrvení životně důležitých orgánů, zatímco končetiny zůstávají chladnější. Každý z nás si jistě vybaví například bolestivé rozmrzání prstů z bruslí nebo z přeskáčů. To je způsobené právě tím, že se krev vrací do cév, které byly zúžené přirozenou reakcí těla, a navíc skřípnuté v těsné obuvi. Zima tedy rozhodně nemusí znamenat návrat k těžkým úzkým botám s tuhými podrážkami. „Právě omezený pohyb v úzké obuvi bývá častým důvodem, proč nohy mrznou. Pokud má chodidlo možnost pracovat, krev se lépe rozproudí a tělo si s chladem poradí efektivněji,“ popisuje Petra Kotrlová.
Chce to i pravidelný pohyb
Nohy jsou stvořené k pohybu a ten jim prospívá i v zimních měsících, které více svádějí k případné lenosti. Při chůzi, běhu či cvičení se nohy přirozeně zatěžují a uvolňují, čímž se zlepšuje jejich prokrvení a aktivita svalů. To podporuje pružnost pokožky a může pomoci předcházet jejímu nadměrnému ztvrdnutí či olupování. Ani v zimě bychom proto neměli na pohyb zapomínat, i když to může být náročnější