„Osa střevo-mozek je obousměrná komunikační linka. Oba orgány jsou propojené mimo jiné bloudivým nervem, díky kterému se mozek okamžitě dozvídá, co se děje v břiše, a naopak,“ vysvětluje Radek Netušil, specialista na mikrobiom a vedoucí vývojového týmu ProbiOne.
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Bakterie, co nám pomohou
Významnou úlohu v této komunikaci mají podle něj střevní bakterie. Ty totiž aktivně produkují a ovlivňují tvorbu látek, jež působí na nervový systém. Působí tak na řadu procesů souvisejících s náladou a zvládáním stresu.
Jestliže je střevní mikrobiom v rovnováze, může přispívat k pohodové náladě. Naopak jeho narušení může souviset se zvýšeným zánětem v organismu, horším spánkem, depresivními projevy nebo úzkostmi. „Když má mikrobiom optimální podmínky, posílá po bloudivém nervu do mozku signál, že je vše v pořádku. Mozek na to reaguje klidným spánkem. Stabilní náladou a také odolností vůči stresu,“ říká Netušil.
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Na podzim a v zimě dostává naše psychika zabrat hned z několika důvodů. Úbytek denního světla ovlivňuje nejen naši náladu, ale také vnitřní biologické hodiny, kterými se řídí i střevní bakterie. Významný je rovněž pokles vitaminu D, důležitého pro správné fungování střevní imunity a zachování střevní bariéry. Změny denního režimu a jídelníčku tak mohou ovlivnit i prostředí, ve kterém mikrobiom funguje.
Pomůže i to, co máte na talíři
Co s tím? Základem je pestrá strava bohatá na vlákninu, která představuje důležité palivo pro prospěšné střevní bakterie. Dopřávejme si proto dostatek ovoce, zeleniny, luštěnin, celozrnných obilovin a ořechů. Prospěšné jsou také fermentované potraviny, jako kysané zelí, kimči nebo jogurty, a potraviny bohaté na polyfenoly, například borůvky, kakao (ale kvalitní) či zelený čaj.
Pokud chceme ještě více cíleně podpořit spojení mikrobiomu a mozku, není od věci poohlédnout se po konkrétním typu probiotik. „Běžné produkty z lékárny však na tento úkol nestačí. Je třeba hledat v kategorii takzvaných psychobiotik, což jsou specifické bakteriální kmeny, které prokazatelně ovlivňují osu střevo – mozek. Ideální je, pokud jsou doplněné o látky, které tělu pomáhají vyrovnávat se se stresem a zimním útlumem,“ popisuje Netušil s tím, že takovou službu plní například silné bylinné extrakty z kozlíku lékařského, meduňky lékařské nebo rozchodnice růžové. Pomáhají i vitaminy B6 a B12.
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Péče o mikrobiom ale nekončí u jídelníčku. Neméně důležitý je také pravidelný spánek, dostatek pohybu a každodenní pobyt na přirozeném denním světle, ideálně hned ráno. Právě světlo pomáhá seřídit naše biologické hodiny.
Co když to nestačí?
Kdyby ale symptomy jako vyčerpání, nadměrná potřeba spánku, horší soustředění, nízká produktivita, skleslost a nezájem o dříve oblíbené aktivity či chuť na sladké a stresové přejídání výrazně přetrvávaly déle než dva týdny a zasahovaly do běžného fungování, odborníci doporučují situaci nepodceňovat a vyhledat pomoc.
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Mohlo by totiž jít o takzvanou sezonní afektivní poruchou (SAD) – typ deprese, který se pravidelně vrací právě v období, kdy je nejméně světla. Podle statistik se výskyt SAD v Evropě pohybuje mezi jedním až třemi procenty populace. Na první pohled to není mnoho, ale v absolutních číslech jde v Česku o statisíce lidí.
„Lidé SAD často podceňují jako obyčejný splín. Jde však o plnohodnotnou formu depresivní poruchy, jež může významně ovlivnit kvalitu života,“ vysvětluje psychiatr Matěj Kasal.