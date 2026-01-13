Zimní úrazy chodců: cesta k náhradě škody. Návod, jak a kde a co požadovat

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  13:00
Stačí jedno uklouznutí na namrzlém chodníku a běžná cesta se může změnit v úraz s dlouhodobými následky. V takové chvíli vyvstává otázka, zda má poškozený nárok na odškodnění. Po kom ho ale požadovat a jak postupovat, aby byl nárok úspěšný?
Fotogalerie3

Na zledovatělém chodníku hrozí úraz. | foto: MAFRA

Na koho se obrátit

Univerzální pravidlo zní: v případě úrazu na zledovatělém chodníku se obraťte na jeho vlastníka. Tím bývá v drtivé většině případů obec – kontaktovat je tedy nutné příslušný obecní úřad. Mnohdy se můžete setkat s tím, že obec převedla výkon této povinnosti na správce, což bývají různé technické služby. Potom je dobré obrátit se přímo na ně.

Výjimku tvoří situace, kdy se chodník nachází na soukromém pozemku – například u bytového domu. Zde odpovídá za jeho stav vlastník nemovitosti, typicky společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo. V jejich odpovědnosti jsou rovněž schody vedoucí do domu a bezprostřední prostor před vstupem.

Bez důkazů to nepůjde

Chcete-li s nárokem uspět, nepodceňujte důkazní stránku věci. Bezprostředně po úrazu pořiďte fotografie nebo video místa pádu, obzvláště zdokumentujte stav daného chodníku. Byli vašemu pádu přítomni svědci? Vezměte si na ně kontakt, jejich svědectví se může hodit pro další případná řízení.

Pokud jste se nechali ošetřit lékařem, trvejte na tom, aby lékařská zpráva výslovně uváděla, že k úrazu došlo v důsledku pádu na neudržovaném chodníku.

Požadovat můžete zejména bolestné a náklady spojené s léčením, ale také náhradu ztráty na výdělku. Jestliže v důsledku pádu došlo k trvalým následkům na zdraví, či dokonce k vyloučení z běžného života, můžete žádat odškodnění i za ztížení společenského uplatnění.

Bolavý kotník jste za chvíli bez větších obtíží rozchodili, ale při pádu se vám rozbil mobil či roztrhl kabát? Nemusíte zoufat – nárok můžete uplatnit také na náhradu škody na majetku.

Roli hrají i vaše boty

Při posuzování se nebude hledět pouze na to, zda vlastník či správce komunikace splnil povinnost zajistit bezpečný pohyb chodců, podstatné bude také chování samotného chodce. Plusem pro vás může být, že jste při pádu měli vhodnou zimní obuv.

Naopak pokud jste uklouzli na podpatcích či v letní obuvi s plochou podrážkou, je lepší s plnou náhradou nepočítat. Posuzovat se může také to, zda jste přizpůsobili tempo chůze okolnostem.

U vlastníka se mimo jiné hledí na to, zda měl dostatek času chodník ošetřit. Zohledňuje se také, zda stav chodníku neovlivnila náhlá událost, jako je intenzivní sněhová bouře či rychle vzniklé náledí, které může být považováno za tzv. vyšší moc.

Na zledovatělém chodníku hrozí úraz.

Cedulí „V zimním období se úsek neudržuje“ označuje obec úseky místních komunikací a chodníků, na které se zimní údržba nevztahuje a jejichž užívání je na vlastní riziko. Kromě označení musejí být takové úseky vymezeny v obecním nařízení.

Navíc se zde uplatní ještě jedna podmínka – musí jít opravdu o chodníky, které jsou minimálně využívané. Není tedy možné, aby se obec tímto způsobem zprošťovala své povinnosti na komunikacích, které jsou frekventované.

Schůdnost očima soudů

Klíčovým termínem při posuzování pádu bývá schůdnost chodníku. Závadou ve schůdnosti se potom rozumějí takové změny, které pro chodce nejsou předvídatelné. Soudy tak mohou hodnotit případ z perspektivy toho, že v době úrazu už několik dní mrzlo a chodník byl na první pohled zledovatělý, a proto každý mohl předpokládat zhoršenou kvalitu schůdnosti chodníku jako celku a zvýšit svou opatrnost při pohybu.

Neznamená to ale, že pro obce je lepší chodníky neudržovat vůbec a pouze odkazovat na předpoklad špatného stavu. V tomto ohledu stále platí prevenční povinnost podle občanského zákoníku, kdy je třeba alespoň obecně udržet daný chodník bezpečný.

Na zledovatělém chodníku hrozí úraz. Obce musejí o bezpečnost chodců pečovat.

Pravdou nicméně je, že v praxi ne každý pád automaticky zakládá právo na odškodnění a rozhodující jsou konkrétní okolnosti případu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci budovy staré interny

ilustrační snímek

Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci pavilonu G, takzvané staré interny. Počítá se s kompletní modernizací 40 let staré šestipodlažní budovy,...

13. ledna 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

Náměstí Míru se na několik dní proměnilo v rušné filmové kulisy. Prostor včetně jeho dominanty, baziliky svaté Ludmily, obsadil filmový štáb natáčející dobový snímek. Na místě je rozmístěno velké...

vydáno 13. ledna 2026  15:06

Náměstí Míru se na několik dní proměnilo v rušné filmové kulisy. Prostor včetně jeho dominanty, baziliky svaté Ludmily, obsadil filmový štáb natáčející dobový snímek. Na místě je rozmístěno velké...

vydáno 13. ledna 2026  15:06

Náměstí Míru se na několik dní proměnilo v rušné filmové kulisy. Prostor včetně jeho dominanty, baziliky svaté Ludmily, obsadil filmový štáb natáčející dobový snímek. Na místě je rozmístěno velké...

vydáno 13. ledna 2026  15:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ODS chce mít své kandidáty do senátních voleb v obvodech Žďár n. S. i Pelhřimov

ilustrační snímek

Do senátních voleb, které se na podzim na Vysočině uskuteční na Žďársku a v obvodu Pelhřimov, by za ODS mohli kandidovat lékař Radek Černý a starosta...

13. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Nakladatelství ARGO představí svůj jarní ediční plán

13. ledna 2026  14:39

Na dálnici D3 u Budějovic se srazily dva kamiony, omezení trvalo hodiny

Nehoda kamionů uzavřela dálnici D3. (13. ledna 2026)

Dopravní nehoda dvou kamionů uzavřela na 128. kilometru dálnici D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic. Úsek Ševětín – České Budějovice byl uzavřený několik hodin, protože bylo třeba zajistit...

13. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  14:37

Vojenské opravny v Šenově budou vyrábět pro Bundeswehr, přijmou až stovku lidí

Ve Vojenském opravárenském podniku v Šenově u Nového Jičína začali novou éru....

S přijetím až stovky nových zaměstnanců počítají ve Vojenském opravárenském podniku (VOP) v Šenově u Nového Jičína. Díky získání důležitých certifikátů tam totiž mohou nově vyrábět i pro německou...

13. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Technika Ostravských komunikací najezdila za noční směnu s pluhy 1500 kilometrů

ilustrační snímek

Technika městské společnosti Ostravské komunikace najezdila za noční směnu s pluhy v krajském městě 1500 kilometrů. V terénu byla nepřetržitě a celkem ošetřila...

13. ledna 2026,  aktualizováno 

Dřevěnky v Třinci budou nově součástí Technotrasy, lákají na dělnickou historii

ilustrační snímek

Dřevěnky na Borku v Třinci na Frýdecko-Místeckou budou od letošní sezony novou zastávkou Technotrasy, kterou Moravskoslezský kraj představuje nejzajímavější...

13. ledna 2026  12:57,  aktualizováno  12:57

Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici

V počítačové hře musí hráč stáhnout sběrač, jinak přijde o jeden ze svých...

Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína,...

13. ledna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Domažlice připravují stavbu 120 bytů v bývalých kasárnách, projekt bude letos

ilustrační snímek

Domažlice připravují stavbu šesti domů se 120 byty v bývalých kasárnách na kraji města na dřívější nástupní ploše pro vojáky. Projekt bude hotový letos. Poté...

13. ledna 2026  12:35,  aktualizováno  12:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.