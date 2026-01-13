Na koho se obrátit
Univerzální pravidlo zní: v případě úrazu na zledovatělém chodníku se obraťte na jeho vlastníka. Tím bývá v drtivé většině případů obec – kontaktovat je tedy nutné příslušný obecní úřad. Mnohdy se můžete setkat s tím, že obec převedla výkon této povinnosti na správce, což bývají různé technické služby. Potom je dobré obrátit se přímo na ně.
Výjimku tvoří situace, kdy se chodník nachází na soukromém pozemku – například u bytového domu. Zde odpovídá za jeho stav vlastník nemovitosti, typicky společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo. V jejich odpovědnosti jsou rovněž schody vedoucí do domu a bezprostřední prostor před vstupem.
Bez důkazů to nepůjde
Chcete-li s nárokem uspět, nepodceňujte důkazní stránku věci. Bezprostředně po úrazu pořiďte fotografie nebo video místa pádu, obzvláště zdokumentujte stav daného chodníku. Byli vašemu pádu přítomni svědci? Vezměte si na ně kontakt, jejich svědectví se může hodit pro další případná řízení.
Pokud jste se nechali ošetřit lékařem, trvejte na tom, aby lékařská zpráva výslovně uváděla, že k úrazu došlo v důsledku pádu na neudržovaném chodníku.
Požadovat můžete zejména bolestné a náklady spojené s léčením, ale také náhradu ztráty na výdělku. Jestliže v důsledku pádu došlo k trvalým následkům na zdraví, či dokonce k vyloučení z běžného života, můžete žádat odškodnění i za ztížení společenského uplatnění.
Bolavý kotník jste za chvíli bez větších obtíží rozchodili, ale při pádu se vám rozbil mobil či roztrhl kabát? Nemusíte zoufat – nárok můžete uplatnit také na náhradu škody na majetku.
Roli hrají i vaše boty
Při posuzování se nebude hledět pouze na to, zda vlastník či správce komunikace splnil povinnost zajistit bezpečný pohyb chodců, podstatné bude také chování samotného chodce. Plusem pro vás může být, že jste při pádu měli vhodnou zimní obuv.
Naopak pokud jste uklouzli na podpatcích či v letní obuvi s plochou podrážkou, je lepší s plnou náhradou nepočítat. Posuzovat se může také to, zda jste přizpůsobili tempo chůze okolnostem.
U vlastníka se mimo jiné hledí na to, zda měl dostatek času chodník ošetřit. Zohledňuje se také, zda stav chodníku neovlivnila náhlá událost, jako je intenzivní sněhová bouře či rychle vzniklé náledí, které může být považováno za tzv. vyšší moc.
Cedulí „V zimním období se úsek neudržuje“ označuje obec úseky místních komunikací a chodníků, na které se zimní údržba nevztahuje a jejichž užívání je na vlastní riziko. Kromě označení musejí být takové úseky vymezeny v obecním nařízení.
Navíc se zde uplatní ještě jedna podmínka – musí jít opravdu o chodníky, které jsou minimálně využívané. Není tedy možné, aby se obec tímto způsobem zprošťovala své povinnosti na komunikacích, které jsou frekventované.
Schůdnost očima soudů
Klíčovým termínem při posuzování pádu bývá schůdnost chodníku. Závadou ve schůdnosti se potom rozumějí takové změny, které pro chodce nejsou předvídatelné. Soudy tak mohou hodnotit případ z perspektivy toho, že v době úrazu už několik dní mrzlo a chodník byl na první pohled zledovatělý, a proto každý mohl předpokládat zhoršenou kvalitu schůdnosti chodníku jako celku a zvýšit svou opatrnost při pohybu.
Neznamená to ale, že pro obce je lepší chodníky neudržovat vůbec a pouze odkazovat na předpoklad špatného stavu. V tomto ohledu stále platí prevenční povinnost podle občanského zákoníku, kdy je třeba alespoň obecně udržet daný chodník bezpečný.
Pravdou nicméně je, že v praxi ne každý pád automaticky zakládá právo na odškodnění a rozhodující jsou konkrétní okolnosti případu.