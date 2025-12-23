Po letech oblevy přijdou zimní Vánoce. Na Štědrý den může sněžit

Tereza Hrabinová
  20:39
Po více než dekádě, kdy Štědrý den pravidelně doprovázela vánoční obleva a nadprůměrné teploty, se letos počasí konečně vrací k zimní podobě. Podle meteorologů má Česko před sebou chladnější a místy i sněhové Vánoce, na které řada lidí čekala roky.
Po oblevě se dařilo znovu zasněžovat, ve Špindlerově Mlýně otevřou další...

Po oblevě se dařilo znovu zasněžovat, ve Špindlerově Mlýně otevřou další sjezdovky. (18. prosince 2025) | foto: Skiareál Špindlerův Mlýn

Od roku 2011 se na Štědrý den opakovaně objevovaly teploty vysoko nad normálem a sníh rychle mizel nejen z nížin, ale často i ze středních poloh.

„Vánoce budou letos výjimečné, po dlouhé době opět zimní. Na některých místech dokonce i bílé, Štědrý večer pak mrazivý. S příchodem Štědrého dne se konečně zbavíme inverze, od východu se začne již během noci na 24. 12. ochlazovat a tu a tam začne i slabě sněžit,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Ranní teploty se budou pohybovat mezi +1 a −3 °C, odpoledne kolem nuly.

Kde se probudíte do bílého rána?

Největší šanci na sněhovou pokrývku mají horské a podhorské oblasti. Do bílého rána se s vysokou pravděpodobností probudí obyvatelé Šumavy a Pošumaví, jižních Čech, okolí Jeseníků, Orlických hor a Krkonoš. Sníh se může udržet také na jihu Vysočiny, v Brdech, Českém lese a ve vyšších polohách Karlovarského kraje.

Jaké počasí čekat o svátcích?

Ve středu meteorologové očekávají zataženo až oblačno. Na jihu území a na horách bude sněžit, na jihu Moravy může v nižších polohách přechodně padat i déšť se sněhem. Večer budou srážky postupně slábnout, zejména na severu. Teploty v noci klesnou na +1 až −3 °C, přes den vystoupají maximálně na −2 až +2 °C. Počítat je třeba i s čerstvým severovýchodním větrem, který může v nárazech dosahovat až 55 km/h.

Bruslení o vánočních svátcích v Praze? Veřejná kluziště mají otevřeno

Čtvrtek začne převážně zataženou oblohou, na jihu se může objevit slabé sněžení. V severní polovině republiky se ale během dne místy vyjasní. Noční teploty klesnou na −2 až −6 °C, při vyjasnění dokonce až k −8 °C. Denní maxima zůstanou pod nulou nebo kolem nuly. Vítr bude postupně slábnout.

V pátek už meteorologové očekávají jasno až polojasno, jen ojediněle se může udržet nízká oblačnost. Noci budou mrazivé, s teplotami mezi −3 a −8 °C, přes den se rtuť teploměru dostane nejvýše na −3 až +2 °C.

Počasí o víkendu

Od soboty do pondělí meteorologové zpočátku očekávají jasno až polojasno, místy se ale může objevit nízká oblačnost a slabé sněžení. Postupně oblačnosti přibude a zejména na horách se mohou objevit sněhové přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat mezi −3 a −8 °C, denní maxima mezi 0 a 5 °C.

