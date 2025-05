Těm, kteří se chtějí pustit do opravdu komplexní rekonstrukce domu a výrazně snížit jeho energetickou náročnost, je určen podprogram Oprav dům po babičce. STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR | foto: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Renovace či rekonstrukce rodinného domu v současnosti nejsou jen otázkou nutných oprav, ale hlavně investicí do budoucnosti. Energeticky úsporné domy znamenají nižší náklady na provoz, vyšší hodnotu nemovitosti a lepší komfort bydlení. Díky státní podpoře z programu Nová zelená úsporám a novým pravidlům je nyní renovace dostupnější než kdy dřív.

Zrychlit opravy

Dotační program Nová zelená úsporám letos vstoupil do nové etapy s rozpočtem čtrnáct miliard korun na rodinné domy, představil řadu novinek a těší se mimořádné popularitě mezi žadateli.

„Nově cílí především na vlastníky starších rodinných domů plánující rozsáhlejší renovace, ale nevyhýbá se ani palčivému tématu zranitelných domácností ohrožených energetickou chudobou. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR nově poskytují dotaci zálohově všem žadatelům z řad majitelů rodinných domů. Cílem programu je mimo jiné podpořit ohrožené domácnosti a zvýšit tempo rekonstrukcí alespoň o tři procenta ročně,“ říká pro deník Metro ředitel zmiňovaného fondu Petr Valdman.

Nová etapa dotačního programu se vztahuje na rodinné domy a byla spuštěna letos v únoru. Pro přerozdělení mezi žadatele je letos k dispozici přibližně čtrnáct miliard korun. Dvanáct miliard z Modernizačního fondu na renovace rodinných domů a dvě z Národního plánu obnovy na výměnu neekologických zdrojů vytápění.

„Program nabízí dvě hlavní cesty podpory – podprogram Oprav dům po babičce pro komplexní renovace včetně optimálního zateplení a podprogram NZÚ Light, který je určen na dílčí renovace,“ dodává Valdman.

Nebývalý zájem

Podle Státního fondu životního prostředí ČR by výše zmiňované prostředky měly pokrýt potřeby programu až do konce této etapy, tedy do začátku roku 2026. V polovině května fond evidoval více než čtrnáct tisíc žádostí v celkové výši tři a půl miliardy korun. Z toho bylo dvanáct tisíc žádostí schváleno a téměř deset tisíc již také proplaceno. Celkem tak fond v letošním roce majitelům rodinných domů proplatil dotace za přibližně dvě miliardy korun.

„Nová zelená úsporám má za sebou sice už patnáct let existence, ale s ohledem na obrovský potenciál renovací rodinných a bytových domů jsme, dá se říct, teprve na začátku. Největší cílovou skupinu našich programů tvoří rodinné domy postavené před rokem 1980 – zhruba tři čtvrtiny z nich dosud nebyly renovovány vůbec, nebo jen částečně. Celkem mluvíme o přibližně šesti stech tisících nemovitostech,“ vypočítává Valdman a dodává, že fond chce motivovat majitele, aby se do rekonstrukcí pustili do roku 2030.

Dům po babičce

Probíhající etapa se od těch předchozích liší tím, že se zaměřuje především na majitele rodinných domů plánujících komplexní renovace. Cílem jsou tedy hlavně ti, kteří ve svých domech skutečně bydlí a chtějí rozsáhle zateplovat.

Neotálejte Hlavní rada, kterou by si měl čtenář Metra ideálně odnést, je podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana dlouho neotálet.

„Čekat, až budeme mít dostatek vlastních financí, už dnes není nutné – díky státní podpoře vyplacené předem, v kombinaci se zvýhodněným úvěrem, který od loňska k zateplení poskytují finanční instituce, si lidé mohou renovaci dovolit i bez většiny našetřených peněz,“ radí ředitel Valdman.

„Ti pak nejčastěji sáhnou po dotaci z podprogramu Oprav dům po babičce. Tento program je určen primárně na celkovou renovaci rodinného domu včetně důkladného zateplení. Dotace se může vyšplhat až na jeden milion korun. Současně lze s podporou státu vyměnit neekologický zdroj tepla, instalovat domácí fotovoltaiku, úsporný ohřev vody nebo třeba systém na využití srážkové vody,“ upřesňuje Valdman.

Dotaci získají i stavitelé nových úsporných domů. Rodiny s dětmi zde mohou navíc čerpat takzvaný rodinný bonus – padesát tisíc korun za každé nezaopatřené dítě.

Dostupná data Státního fondu životního prostředí ČR zatím ukazují, že největší zájem je právě o dotace na zateplení domu – to tvoří více než polovinu všech žádostí. Následují žádosti o podporu fotovoltaických systémů a výměny zdrojů tepla. Pro představu: v podprogramu Oprav dům po babičce si za necelé tři měsíce od spuštění nové etapy řeklo o dotaci komplexního zateplení domu na 2250 zájemců, což již převyšuje průměrný počet žádostí v tomto podprogramu v ukončené etapě, kde jsme měsíčně přijímali v průměru 573 žádostí měsíčně.

Menší oprava

Aby těch škatulek, respektive možností jak uspořit nebylo málo, na renovace menšího rozsahu cílí druhý podprogram – NZÚ Light. Ta umožňuje podporu úsporných opatření jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci. Součástí nabídky je i zvýhodnění pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy. „S ohledem na nedávnou energetickou krizi, která vedla k nárůstu počtu zranitelných domácností, se lidé často potýkají s kombinací nízkých příjmů, vysokých cen energií a energeticky náročného bydlení,“ krčí rameny Valdman.

Těmto domácnostem může program NZÚ Light pomoci. Nabízí vyšší míru dotace na zateplení i na výměnu zdroje na pevná fosilní paliva s možností bezplatného poradenství a odborné asistence v průběhu celého procesu od naplánování renovace přes podání žádosti až po doložení realizace.

Novinka/záloha

Novinkou od letošního roku je vyplácení dotací všem žadatelům předem formou zálohy. Podle ředitele Valdmana se tento přístup ukazuje jako velmi motivační.

„Nedostatek finančních prostředků na zahájení renovace, ruku v ruce s horší kredibilitou pro načerpání úvěru na dofinancování celkových nákladů, to byla hlavní bariéra, proč řada domácností odkládala realizaci energeticky úsporných opatření,“ komentuje pro Metro Valdman.

Díky spolupráci státu a bankovního sektoru mohou domácnosti navíc získat další prostředky formou úvěru s poloviční úrokovou sazbou, dlouhodobou splatností a bez nutnosti zastavit nemovitost. Úvěr je určen příjemcům dotace, kteří realizují zateplení v jakémkoli rozsahu a jsou úvěruschopní.

„Výhodné úvěry od stavebních spořitelen se ukázaly jako klíčový nástroj. Lidé totiž často narážejí na dvě hlavní bariéry – finanční a informační. Tu první řešíme předfinancováním a dostupnými úvěry. A tu druhou – tedy neznalost technických možností – chceme řešit rozšířením energetického poradenství. Cílem je zkrátka nabídnout majitelům nemovitostí srozumitelný návod, jak dosáhnout energetických úspor a jaké budou výsledné náklady. Tím chceme odstranit i tuto druhou překážku,“ uzavírá pro deník Metro Valdman.