Zítra bude pátek 13. Odkud se vzaly pověry, proč budí strach a přijde konec světa?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  14:00
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Pátek 13. podle umělé inteligence | foto: Metro.cz

Už zítra nás čeká datum, ze kterého má mnoho lidí respekt i obavy. Pátek třináctého je po staletí opředen řadou pověr a mýtů, které ovlivňují naše chování i dnes. Odkud se vlastně vzal strach z čísla 13 a máme se zítra bát konce světa?

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Pátek 13. nastane v letošním roce už potřetí. Zítřejší 13. listopad je navíc speciální tím, že je podle některých spojován s koncem světa. Statistiky pojišťoven i dopravců přitom ukazují zajímavý paradox. V tento den bývá na silnicích někdy dokonce méně nehod než v běžné pátky. Lidé si totiž dávají větší pozor, méně riskují a některé důležité schůzky či cesty raději odkládají na jindy. Zítra nás tak nečeká žádná předem daná smůla, ale spíše zkouška toho, jak moc necháme staré pověry ovlivnit naši psychiku a běžný denní režim.

Konec světa 13. listopadu 2026? Co všechno bychom nestihli a proč se o něm mluví

Proč je pátek 13. špatný den?

Pověst nešťastného dne vznikla spojením dvou samostatných historických a kulturních motivů.

  • Podle křesťanské tradice došlo v pátek k ukřižování Ježíše Krista. Neblahá třináctka zase odkazuje na Poslední večeři. Právě třináctým hostem u stolu byl totiž Jidáš, jehož zrada vedla k následné tragédii.
  • K negativnímu vnímání tohoto data přispěl také středověk, především francouzský král Filip IV. Sličný, který podle historiků zahájil v pátek 13. října 1307 masové zatýkání a mučení templářských rytířů.
Jedna z letošních výstav olomouckého Muzea umění nazvaná V oplatce jsi všecek...

Bude zítra konec světa?

Podle matematické studie fyzika Heinze von Foerstera z roku 1960 měl právě na pátek 13. listopadu 2026 připadnout takzvaný „soudný den“, kdy by lidská populace kvůli neřízenému růstu dosáhla nekonečna a lidé by se na Zemi doslova umačkali.

  • Vědci ale toto datum zvolili s nadsázkou jako varování před přelidněním, nikoliv jako skutečnou věštbu apokalypsy.
  • Jejich tehdejší rovnice navíc nepočítala s tím, že se porodnost ve světě v následujících desetiletích výrazně zpomalí, takže zítřek přečkáme bez jakéhokoliv katastrofického scénáře.

Jak se nazývá strach z čísla 13?

Obavy z tohoto data nejsou jen pouhou pověrčivostí, u některých jedinců přerůstají v klinickou úzkost. Chorobný strach ze samotného čísla 13 se odborně nazývá triskaidekafobie.

  • Pokud se úzkost váže konkrétně na datum pátku třináctého, lékaři a psychologové hovoří o paraskevidekatriafobii.
  • Lidé trpící touto fobií mohou v tento den zažívat bušení srdce, pocení, nevolnost nebo úplnou neschopnost opustit domov.
  • Kvůli těmto obavám v mnoha hotelech dodnes chybí 13. patro či pokoj číslo 13 a některé letecké společnosti vynechávají 13. řadu sedadel.
Na pátek 13. listopadu připadá losování Sportky i Eurojackpotu.

Proč se bojíme pátku 13.?

Za strachem z pátku třináctého stojí především lidská psychika a způsob, jakým náš mozek zpracovává informace. Psychologové tento jev vysvětlují takzvaným konfirmačním zkreslením.

  • Pokud ráno vstaneme s vědomím, že je pátek třináctého, podvědomě očekáváme, že se něco pokazí. Když nám pak ujede autobus nebo rozlijeme kávu, okamžitě to přičteme „magickému“ datu, zatímco v jiné dny bychom takovou drobnost hned zapomněli.
  • Svou roli hraje i kolektivní paměť, literatura a popkultura, zejména slavná hororová filmová série Pátek třináctého, která spojení tohoto dne s nebezpečím ještě více upevnila.

Proč se v pátek 13. tolik bojíme neštěstí? Mohou za to Ježíš, templáři a krutý francouzský král

Pátek 13. letos a v roce 2027

Podle gregoriánského kalendáře připadá třináctý den v měsíci na pátek v každém roce minimálně jednou a maximálně třikrát.

  • V letošním roce 2026 nás toto datum potkalo hned třikrát, konkrétně v únoru, březnu a nyní zítra, v listopadu.
  • Pokud si chcete dopředu poznačit do diáře, kdy na vás tato kombinace vykoukne v následujícím roce, v roce 2027 nastane pátek třináctého pouze jednou, a to 13. srpna 2027. Bude tak dostatek času na to, abyste se na něj psychicky připravili, nebo jej naopak vzali s nadhledem jako svůj šťastný den.
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Témata: pověra, mýtus

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