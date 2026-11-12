Zítra bude pátek 13. Odkud se vzaly pověry, proč budí strach a přijde konec světa?

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Pátek 13. nastane v letošním roce už potřetí. Zítřejší 13. listopad je navíc speciální tím, že je podle některých spojován s koncem světa. Statistiky pojišťoven i dopravců přitom ukazují zajímavý paradox. V tento den bývá na silnicích někdy dokonce méně nehod než v běžné pátky. Lidé si totiž dávají větší pozor, méně riskují a některé důležité schůzky či cesty raději odkládají na jindy. Zítra nás tak nečeká žádná předem daná smůla, ale spíše zkouška toho, jak moc necháme staré pověry ovlivnit naši psychiku a běžný denní režim.
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Konec světa 13. listopadu 2026? Co všechno bychom nestihli a proč se o něm mluví
Proč je pátek 13. špatný den?
Pověst nešťastného dne vznikla spojením dvou samostatných historických a kulturních motivů.
- Podle křesťanské tradice došlo v pátek k ukřižování Ježíše Krista. Neblahá třináctka zase odkazuje na Poslední večeři. Právě třináctým hostem u stolu byl totiž Jidáš, jehož zrada vedla k následné tragédii.
- K negativnímu vnímání tohoto data přispěl také středověk, především francouzský král Filip IV. Sličný, který podle historiků zahájil v pátek 13. října 1307 masové zatýkání a mučení templářských rytířů.
Bude zítra konec světa?
Podle matematické studie fyzika Heinze von Foerstera z roku 1960 měl právě na pátek 13. listopadu 2026 připadnout takzvaný „soudný den“, kdy by lidská populace kvůli neřízenému růstu dosáhla nekonečna a lidé by se na Zemi doslova umačkali.
- Vědci ale toto datum zvolili s nadsázkou jako varování před přelidněním, nikoliv jako skutečnou věštbu apokalypsy.
- Jejich tehdejší rovnice navíc nepočítala s tím, že se porodnost ve světě v následujících desetiletích výrazně zpomalí, takže zítřek přečkáme bez jakéhokoliv katastrofického scénáře.
Jak se nazývá strach z čísla 13?
Obavy z tohoto data nejsou jen pouhou pověrčivostí, u některých jedinců přerůstají v klinickou úzkost. Chorobný strach ze samotného čísla 13 se odborně nazývá triskaidekafobie.
- Pokud se úzkost váže konkrétně na datum pátku třináctého, lékaři a psychologové hovoří o paraskevidekatriafobii.
- Lidé trpící touto fobií mohou v tento den zažívat bušení srdce, pocení, nevolnost nebo úplnou neschopnost opustit domov.
- Kvůli těmto obavám v mnoha hotelech dodnes chybí 13. patro či pokoj číslo 13 a některé letecké společnosti vynechávají 13. řadu sedadel.
Proč se bojíme pátku 13.?
Za strachem z pátku třináctého stojí především lidská psychika a způsob, jakým náš mozek zpracovává informace. Psychologové tento jev vysvětlují takzvaným konfirmačním zkreslením.
- Pokud ráno vstaneme s vědomím, že je pátek třináctého, podvědomě očekáváme, že se něco pokazí. Když nám pak ujede autobus nebo rozlijeme kávu, okamžitě to přičteme „magickému“ datu, zatímco v jiné dny bychom takovou drobnost hned zapomněli.
- Svou roli hraje i kolektivní paměť, literatura a popkultura, zejména slavná hororová filmová série Pátek třináctého, která spojení tohoto dne s nebezpečím ještě více upevnila.
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Pátek 13. letos a v roce 2027
Podle gregoriánského kalendáře připadá třináctý den v měsíci na pátek v každém roce minimálně jednou a maximálně třikrát.
- V letošním roce 2026 nás toto datum potkalo hned třikrát, konkrétně v únoru, březnu a nyní zítra, v listopadu.
- Pokud si chcete dopředu poznačit do diáře, kdy na vás tato kombinace vykoukne v následujícím roce, v roce 2027 nastane pátek třináctého pouze jednou, a to 13. srpna 2027. Bude tak dostatek času na to, abyste se na něj psychicky připravili, nebo jej naopak vzali s nadhledem jako svůj šťastný den.