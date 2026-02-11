Čtvrtek přinese převážně zataženou až oblačnou oblohu, místy se objeví déšť, ráno a večer ve vyšších polohách i smíšené nebo sněhové srážky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 5 a 10 °C.
Podobný ráz počasí vydrží i v pátek. Oblačno až zataženo doplní místy déšť nebo přeháňky, postupně ale budou srážky slábnout. Noční teploty zůstanou vysoko, mezi 6 a 2 °C, přes den se oteplí na 5 až 9 °C, na jihu Moravy dokonce až na 11 °C.
Zlom přijde o víkendu
V sobotu se od severozápadu začne ochlazovat a déšť bude postupně ve všech polohách přecházet do sněžení. Denní maxima klesnou na 0 až 4 °C, na jihovýchodě Moravy ještě až na 8 °C, ale odpoledne už i tam teploty rychle spadnou. Meteorologové zároveň upozorňují, že večer se může ojediněle tvořit náledí, zejména na silnicích a chodnících.
Neděle už bude jasným návratem zimy. Oblačno až polojasno doplní sněhové přeháňky, zpočátku zejména na východě území. Noční teploty klesnou na −2 až −7 °C, při vyjasnění a sněhové pokrývce až k −9 °C. Přes den se rtuť teploměru dostane jen na −3 až +2 °C.
Chladné počasí vydrží i na začátku příštího týdne