Místo 5720 korun nově mnozí OSVČ platí 5005 korun. Neplatí to ale pro všechny OSVČ, důvodem je, že novela nemění samotnou částku záloh, ale to, z čeho se sociální pojištění počítá.
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Zkontrolujte si datové schránky
Záleží na tom, zda měsíční vyměřovací základ, vypočtený z výdělku v roce 2025, vyjde nad 17 139 korun. Kdo má vyměřovací základ vyšší, nebude platit nové minimum 5 005 korun, ale částku získanou výpočtem podle skutečného výdělku. Zálohy vyšší, vypočtené z výdělků za rok 2025, zůstávají stejné.
Česká správa sociálního zabezpečení v minulých dnech upozorňovala, aby si OSVČ kontrolovaly své datové schránky.
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Týká se vás přeplatek?
„Novou výši záloh na pojistné, která pro vás bude platit od července 2026, naleznete nejpozději do 10. července 2026 na ePortále ČSSZ ve službě Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ,“ radí v dopise živnostníkům.
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Některým OSVČ vznikl v důsledku změny přeplatek na již zaplacených zálohách v první půli roku 2026. O jeho vrácení je možné požádat letos, případně sociálku nechat, aby ho při vyúčtování příští rok započítala do již uhrazených záloh a snížila platby v roce 2027.
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