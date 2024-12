Život profesionálního sportovce byl zajímavý tak prvních pět let, říká Aleš Valenta

Aleš Valenta připoutal v roce 2002 mnoho diváků k obrazovkám. Nyní ho ale kromě akrobatických skoků baví hokej nebo molekulární vodík.

Vánoce má spousta lidí spojené s poleháváním na gauči a sledováním pohádek v televizi. Je to taková česká specialitka. Máte to také tak?

Vůbec ne. Nikdy jsme o Vánocích nelenošili u televize. Právě naopak. Je ale pravda, že vždycky po štědrovečerní večeři a rozdávání dárků se všichni potkáme u televize u českého filmu. To je vlastně náš jediný typický televizní vánoční okamžik. Ale sledování jedné pohádky za druhou, to se u nás nikdy nekonalo. Naše děti měly vždy nějaké sporty a záliby a my s Elen jsme poměrně aktivní také. Většinou vymýšlíme společné výlety a společné sporty. A samozřejmě také vyrážíme za rodinou.

Jak velkou roli ve vašem životě hraje nyní sport?

Stále obrovskou. Mě moc baví hrát hokej, moje žena krasobruslí, takže v tomhle směru jsme pořád aktivní. Posledního dva a půl roku jsem navíc opět angažovaný ve své disciplíně Aerials, tedy v akrobatických skocích na lyžích. Vedu ji, pomáhám s trénováním, a tím pádem jsem stále mezi sportovci. Sám vlastním sportovní centrum, které je zaměřené na freestylové lyžování, takže sportem pořád žiju. Navíc už jedenáct let máme v České televizi sportovní pořad pro děti s názvem Lvíčata. Na aktivní sport je ale času méně.

Skáčete ještě i vy sám?

Letos v létě to bylo poprvé, co jsem si ani jednou neskočil. Jinak jsem se každý rok snažil zaskákat si v létě pěkně do bazénu, kde je to bezpečnější a na pohodu. Letos na to nějak nezbyl čas, a když byl, nebyla energie. Ale jednoduché salto bych zvládl.

Olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš Valenta při ZOH v Salt Lake City. (17. února 2002)

Zmínil jste, že vás teď hodně baví hokej. Ten ale taky dost bolí. Sám jste se nechal slyšet, že kvůli akrobatickému lyžování jste už v pětatřiceti letech měl páteř šedesátníka.

Sice to tak může vypadat, ale bolest opravdu není to, co mě na sportu láká. Užil jsem si jí už dost na to, abych mohl říct, že ji opravdu nemám rád. (smích) Je ale pravda, že více než cokoli jiného mě baví výzvy. Nezvolil jsem si hokej proto, že by bolel, ani že je to týmová hra, a najednou jsem mohl mít v šatně ty parťáky, které jsem u individuálního sportu neměl. Já jsem si ho vybral proto, že jsem ho nikdy v životě nehrál. Bavilo mě na tom, že mám zas možnost se někam posouvat.

Máte to tak se vším?

Většinu věcí, které v životě dělám, mám rád proto, že se v nich mohu posouvat dál. Přestanou mě bavit v momentě, kdy zjistím, že jsem na nějakém pomyslném vrcholu – mém vrcholu. To nemusí znamenat, že by mě nikdo nepřekonal, ale je to mé maximum. Pak mě to přestane naplňovat a velmi rád zvolím jinou aktivitu – jiný sport, jiný byznys… Začne jiná část mého života, ve které se můžu něco nového učit. Mám rád proces učení a zdolávání výzev víc než cokoli jiného.

Co je pro vás výzvou teď?

V tuhle chvíli je to pro mě rozvoj disciplíny, kterou jsem dělal. Tím, jak je tenhle sport náročný, tak je limitující pro počet osob, které ho mohou dělat. Já bych rád docílil toho, abychom tady měli dostatečně velkou základnu, ze které bychom mohli být schopni vybírat dostatečné množství kvalitních sportovců. Myslím, že v poslední době se nám to daří. To je takový můj motor. Ale mám jich víc. Chtěl bych zdokonalovat náš Acrobat Park. Sport se stále vyvíjí, musíte s tím držet krok, a tak je třeba vymýšlet nové věci a posouvat podmínky dál. Před několika lety jsem se začal věnovat molekulárnímu vodíku, což je obor, kam přináším své dovednosti z marketingu. Ohromně mě to baví, protože je to byznys, který neuvěřitelně rychle roste a vidím v něm obrovský potenciál. A samozřejmě do toho mi pořád dělají radost Lvíčata. Zkrátka mám teď velmi plodné a radostné období. (smích)

Český akrobatický lyžař Aleš Valenta v pořadu Rozstřel (18. února 2022).

Umíte se vůbec někdy jen tak nudit?

Nudíval jsem se, když jsem byl profesionální sportovec. Takový život je totiž ve své podstatě poměrně nudný. Objíždíte celý svět, děláte něco, co vás sice naplňuje, budujete svou kariéru, ale celý ten koloběh je zajímavý tak prvních pět let. Zbytek toho profesionálního života se pořád vracíte do těch samých míst – přejedete z jednoho areálu do druhého, jdete na stejný hotel, projdete stejným letištěm, navštěvujete stejná sportoviště, potkáváte ty stejné lidi a časem se dostanete do takového kruhu, že vás to může začít nudit.

Takže vy jste jako profesionál neměl pořádné vyžití?

Tak úplně si to nepředstavujte. Já jsem byl i tak, myslím si, aktivní. Na cesty jsem si třeba vozil malé elektronické piano a hrál jsem si po večerech. Nebo tenisové rakety, takže když to jen trochu šlo, chodil jsem si zahrát. Navíc jsem se věnoval marketingu, takže jsem čas vyplňoval ještě touhle aktivitou. Ale pořád byl ten život celkem na pohodu. Od té doby, co jsem začal dělat „normální věci“, tak jsem moc nudy nezažil – což ale nevnímám nijak negativně, nedělám nic, co by mě nebavilo. Jen si nějak nemůžu vzpomenout, kdy jsem se naposledy nudil. (smích)