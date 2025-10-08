„Začínám tak v pět, musím být se svým úsekem hotová do osmi až do devíti, kdy přicházejí první zaměstnanci,“ popisuje Anna pravidelný začátek každého dne. Někdy uklízí až do deseti, a to ve zkušebnách, kde se začíná později. Pak se může vrátit domů, kde případně dospí ranní vstávání, ale to není časté. Odpoledne ji čekají další štace, poslední začíná kolem šesté na Smíchově. Když to jde dobře, je doma v deset večer.
Od osmi do pětatřiceti tisíc
Nemusíme snad ani dodávat, že se jedná o uklízečku z Ukrajiny. Jeden úvazek by na pokrytí základních potřeb včetně nájmu ani náhodou nestačil. Proto jich má víc. S Ukrajinci a s nízkou odměnou počítá většina zaměstnavatelů, kteří inzerují nabídky napříč republikou. V naprosté většině se jedná o poloviční nebo zkrácené úvazky, kde se neuvádí počet odpracovaných hodin. Například jedno sociální zařízení v Pardubicích nabízí asi jedenáct tisíc korun měsíčně. U řady dalších inzerátů na jednom z pracovních webů je barevně odlišeno upozornění „Vhodné pro uprchlíky z Ukrajiny“. Často ale také chybí nabídka konkrétní mzdy.
Nic moc
Jsou ale i výjimky. Například hypermarket ve Slaném uvádí, že úklid je tu sice na zkrácený úvazek, ale nabídka už překonává dokonce momentální českou minimální mzdu. Lze si tady sáhnout až na 26 250 korun za měsíc. Nebo nabídka z hotelu ve Františkových Lázních. Vhodné pro osoby bez praxe, uprchlíky z Ukrajiny, OZP s docházením do firmy (neslyšící, ostatní). Tady je za plný úvazek rozpětí od 29 do 35 tisíc korun hrubého. Předpokládá se však časová flexibilita, tedy i víkendové směny.
Noční směny narušují rodinné vztahy
Jak zjistil nedávný průzkum Working against the clock ve 32 zemích světa na třech kontinentech, informace nejsou příliš lichotivé. „Průzkum ukázal, že většina uklízečů pracujících v nočních směnách uvádí, že nemá dostatek spánku, stejně jako polovina uklízečů pracujících v ranních a večerních směnách. To má vliv na jejich zdraví a kondici, mohou být více unavení a nemocní. Nemají také dostatek času a energie na svoje blízké,“ uvádí Milada Skutilová, generální ředitelka české pobočky Kärcheru. „Pracovní rozvrhy večerních a nočních směn výrazně narušují také soukromí, sociální a rodinný život těchto pracovníků. Zvláště negativní dopad má tento náročný režim na jejich vztahy s dětmi a partnery,“ dodává Skutilová. Úklidoví pracovníci, kteří pracují pouze na denní směny, lépe spí, mají lepší stravovací návyky, konzumují méně cigaret a alkoholu a vykazují menší účinky na duševní zdraví než jejich kolegové, kteří pracují na jiné směny.