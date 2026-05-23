Takové ryby se nechytají každý den. A někdy ani jednou za život. Marek Sochovič si během závodů Czech Boilies Cup na jezerech Štít připsal okamžik, který se zapíše nejen do jeho osobní rybářské historie, ale i mezi události, o nichž se bude v kaprařské komunitě ještě dlouho mluvit. Na břeh se jeho týmu podařilo dostat legendárního kapra známého jako Pápa. Váha ukázala 36,48 kilogramu.
Jezera Štít, revír nedaleko Chlumce nad Cidlinou v Královéhradeckém kraji, patří mezi místa, kde se sen o skutečně trofejním kaprovi může změnit v realitu. Soustava pískoven obklopená borovými lesy je dlouhodobě spojována s úlovky ryb přes třicet kilogramů. I proto sem míří špičkové týmy z Česka i zahraničí, a právě Czech Boilies Cup patří k závodům, kde rozhodují zkušenosti, trpělivost, přesnost i schopnost zvládnout klíčové chvíle bez jediné chyby.
Vše musí klapnout
Podobné závody jsou fyzicky i psychicky náročné. Několikadenní režim, neustálé sledování vody, práce s krmením, počasím i aktivitou ryb prověří každého závodníka. Úspěch stojí na souhře detailů, které musí zapadnout dohromady. A i když jde o soutěž, v níž se počítají kila a pořadí, trofejní ryba takového formátu má vždycky ještě jiný rozměr.
Makal celý tým
Když přišel záběr, bylo podle Marka Sochoviče brzy jasné, že nejde o běžnou rybu. Kapr si okamžitě začal brát metry vlasce a tvrdě si diktoval tempo souboje. Dlouhé minuty nebylo jisté vůbec nic. Pod hladinou se pohybovalo obrovské tělo, které dokázalo každým výpadem změnit slibně rozehranou situaci v rybářskou noční můru. Právě v takových okamžicích se ukáže, jestli tým drží pohromadě.
„Na některé chvíle člověk nezapomene do konce života. Když se po dlouhých minutách ukázalo obrovské tělo těsně pod hladinou, kolega Milan neváhal ani vteřinu, skočil po něm s podběrákem a v rozhodující chvíli odvedl perfektní práci. Byla to čistá týmová souhra. Bez ní bychom tuhle rybu jen těžko dostali na břeh,“ popsal lov Sochovič.
Výsledkem byla ryba, která svou vahou bere dech i zkušeným kaprařům. Kapr Pápa je přitom v českém prostředí už pojmem. V minulosti se měl přiblížit až ke čtyřicetikilové hranici a patří k nejznámějším obyvatelům Štítu. Znovu se tak potvrdilo, že české revíry dokážou nabídnout úlovky evropského formátu.
Bude se o to vyprávět
Pro Marka Sochoviče a jeho tým ale nejde jen o číslo na váze. Podobný okamžik v sobě spojuje napětí závodů, hodiny příprav, správně zvolenou taktiku i kus rybářského štěstí. A když se všechno potká ve správný čas, vznikne příběh, který se u vody vypráví ještě dlouho poté, co se hladina znovu uklidní. Kapr přes šestatřicet kilogramů je úlovek, který se nedá naplánovat. Dá se mu jen jít naproti – poctivě, trpělivě a s týmem, který v rozhodující chvíli nezaváhá.
