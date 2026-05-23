Životní úlovek českého rybáře: Ze Štítu vytáhl legendárního Pápu, vážil přes 36 kilo

Rybářský magazín   12:30
Legendární kapr Pápa znovu potvrdil pověst jezer Štít jako jednoho z nejlepších trofejních revírů v Česku. Během závodů Czech Boilies Cup se ho podařilo zdolat Marku Sochovičovi a jeho týmu. Váha ukázala úctyhodných 36,48 kilogramu a z mimořádného úlovku se okamžitě stal jeden z nejsilnějších příběhů letošní kaprařské sezony.

Marek Sochovič a kapr Pápa svedli krásný souboj. | foto: ARCHIV M. S.

Takové ryby se nechytají každý den. A někdy ani jednou za život. Marek Sochovič si během závodů Czech Boilies Cup na jezerech Štít připsal okamžik, který se zapíše nejen do jeho osobní rybářské historie, ale i mezi události, o nichž se bude v kaprařské komunitě ještě dlouho mluvit. Na břeh se jeho týmu podařilo dostat legendárního kapra známého jako Pápa. Váha ukázala 36,48 kilogramu.

Jezera Štít, revír nedaleko Chlumce nad Cidlinou v Královéhradeckém kraji, patří mezi místa, kde se sen o skutečně trofejním kaprovi může změnit v realitu. Soustava pískoven obklopená borovými lesy je dlouhodobě spojována s úlovky ryb přes třicet kilogramů. I proto sem míří špičkové týmy z Česka i zahraničí, a právě Czech Boilies Cup patří k závodům, kde rozhodují zkušenosti, trpělivost, přesnost i schopnost zvládnout klíčové chvíle bez jediné chyby.

Vše musí klapnout

Podobné závody jsou fyzicky i psychicky náročné. Několikadenní režim, neustálé sledování vody, práce s krmením, počasím i aktivitou ryb prověří každého závodníka. Úspěch stojí na souhře detailů, které musí zapadnout dohromady. A i když jde o soutěž, v níž se počítají kila a pořadí, trofejní ryba takového formátu má vždycky ještě jiný rozměr.

Makal celý tým

Když přišel záběr, bylo podle Marka Sochoviče brzy jasné, že nejde o běžnou rybu. Kapr si okamžitě začal brát metry vlasce a tvrdě si diktoval tempo souboje. Dlouhé minuty nebylo jisté vůbec nic. Pod hladinou se pohybovalo obrovské tělo, které dokázalo každým výpadem změnit slibně rozehranou situaci v rybářskou noční můru. Právě v takových okamžicích se ukáže, jestli tým drží pohromadě.

„Na některé chvíle člověk nezapomene do konce života. Když se po dlouhých minutách ukázalo obrovské tělo těsně pod hladinou, kolega Milan neváhal ani vteřinu, skočil po něm s podběrákem a v rozhodující chvíli odvedl perfektní práci. Byla to čistá týmová souhra. Bez ní bychom tuhle rybu jen těžko dostali na břeh,“ popsal lov Sochovič.

Výsledkem byla ryba, která svou vahou bere dech i zkušeným kaprařům. Kapr Pápa je přitom v českém prostředí už pojmem. V minulosti se měl přiblížit až ke čtyřicetikilové hranici a patří k nejznámějším obyvatelům Štítu. Znovu se tak potvrdilo, že české revíry dokážou nabídnout úlovky evropského formátu.

Bude se o to vyprávět

Pro Marka Sochoviče a jeho tým ale nejde jen o číslo na váze. Podobný okamžik v sobě spojuje napětí závodů, hodiny příprav, správně zvolenou taktiku i kus rybářského štěstí. A když se všechno potká ve správný čas, vznikne příběh, který se u vody vypráví ještě dlouho poté, co se hladina znovu uklidní. Kapr přes šestatřicet kilogramů je úlovek, který se nedá naplánovat. Dá se mu jen jít naproti – poctivě, trpělivě a s týmem, který v rozhodující chvíli nezaváhá.

Jak žije kapr

  • Kapr obecný patří mezi dlouhověké ryby. Běžný tržní, tedy často i „vánoční“ kapr bývá starý přibližně tři až čtyři roky. To je ale jen zlomek věku, kterého se kapr může dožít, pokud není uloven a žije v dobrých podmínkách.
  • U starších kusů se běžně uvádí věk kolem 20 až 30 let, výjimečně i více.
  • Samotná hmotnost však věk kapra neprozradí přesně. Růst závisí na teplotě vody, množství potravy, genetice, kvalitě prostředí, hustotě rybí obsádky i na tom, zda ryba žije v rybníku, přehradě, pískovně nebo soukromém revíru.
  • V teplejší a úživnější vodě může kapr přibývat výrazně rychleji než ve studené, chudší lokalitě.
  • Obecně ale platí, že kapr přes 30 kilogramů je v Česku ryba, která má za sebou téměř s jistotou několik desetiletí života.
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Opava hledá investory pro parkovací dům, zatím bez úspěchu

ilustrační snímek

Opavskému magistrátu se nepřihlásila žádná firma, která by byla ochotna investovat do stavby parkovacího domu v městské části Kylešovice. Radnice před časem...

23. května 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

V Hodkovicích nad Mohelkou je technoparty, výzvu k ukončení pořadatel odmítl

ilustrační snímek

V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty, která svým hlukem obtěžuje okolí. Pořadatel odmítl výzvu starostky Markéty Khauerové...

23. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Pardubice

Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.

23. května 2026  12:22,  aktualizováno  12:48

Chomutov nezbourá panelový dům, kde se loni v létě objevily praskliny

ilustrační snímek

Jeden z vchodů bytového domu v Čelakovského ulici v Chomutově zůstává i po tři čtvrtě roce uzavřený. Geologické vrty ukázaly, že významnou příčinou pohybu...

23. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Na hlavním železničním koridoru u Ostravy vykolejily dva nákladní vagony, zastavily provoz

Na železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je od dopoledne zastaven...

Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění,...

23. května 2026  11:12,  aktualizováno  12:29

Jihomoravská koupaliště zahajují sezonu, některá se otevírají tento víkend

Některá venkovní koupaliště v Jihomoravském kraji se chystají na první návštěvníky. Díky pěknému počasí se dnes otevře část venkovního areálu v Aqualandu...

23. května 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Karviná umístí na příjezdu do města obří mravence, mají symbolizovat pracovitost

ilustrační snímek

Kruhový objezd na příjezdu do Karviné ve směru z Českého Těšína budou od příštího týdne zdobit obří mravenci. Autorem uměleckého díla z cortenové oceli je...

23. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

V zámeckém parku v Buchlovicích se příští týden sejdou sekáči trávy

ilustrační snímek

V zámeckém parku v Buchlovicích na Uherskohradišťsku se v neděli 31. května po roce opět sejdou folklorní pěvecké soubory. Lidoví zpěváci a zpěvačky v krojích...

23. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Špína na odboj i facky při výslechu. Jak komunisté v roce 1946 rozjeli kampaň

Václav Kopecký na mítinku v České Lípě (květen 1946)

Vybičovaná kampaň okořeněná demagogií, polopravdami a „podpásovkami“ předchází každé volby. Některé z těchto atributů možná budou doprovázet letošní podzimní, komunální volby. Mimořádné věci se však...

23. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Venkovní plovárny se připravují na sezonu. V Kaplici plánují nový bazén

Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že...

Teploty vzduchu vyskočily a mohou lákat ke koupání, ale venkovní plovárny zatím zůstávají zavřené. Výjimkou je areál U Václava v Písku. Provozovatelé je připravují na blížící se začátek sezony a...

23. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Výr letos znovu vyplenil jedno z hnízd sokolů v Moravském krasu

ilustrační snímek

Jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos opět vyplenil výr velký. Obětí se pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla, stejně...

23. května 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

