Žižkovská věž váží asi 12 tisíc tun. Loni ve sběrnách skončilo šest žižkovských vysílačů

Pavel Hrabica
  19:30
Nerostů je ve světě stále dost. Ale doba, kdy se bude vyrábět převážně z „odpadu“, nemusí být zase tak daleko. Možná nás zachrání import ze vzdálených planet, možná se místem dobývání vzácných surovin stane i nejbližší těleso naší planety Měsíc. Než se tak stane, musíme si poradit.
Staré mobily lze využít nejen pro uměleckou dekoraci. Skrývají v sobě i důležité kovy, které jsou vhodné pro opětovné využití.

Vysloužilá domácí elektronika je zdrojem cenných surovin
Někdo možná zprvu věřil aprílovému článku o tom, že nový mobil vám prodají jen v případě, že odevzdáte starý či staré přístroje o stejném objemu paměti, aby se neplýtvalo vzácnými nerosty.

Staré a již nepoužívané mobily obsahují důležité kovy, které jsou vhodné pro opětovné využití.

To, co ale považujeme za povedený žert, se za pár desítek, v lepším případě za pár set let může stát denní praxí. Kutat stále hlouběji do zemské kůry pro ten či onen vzácný kov či pro ropu už nebude možné a finančně únosné.

V loňském roce se v Česku podařilo vybrat více než 73 tisíc tun vysloužilých spotřebičů. Pro srovnání, představuje to váhu šesti kompletních žižkovských televizních věží.

„Celková míra sběru tak dosáhla úctyhodných 72,25 procenta. Tento výsledek výrazně převyšuje zákonem stanovenou minimální hranici 65 procent,“ připomíná Roman Tvrzník, předseda představenstva neziskové společnosti Elektrowin, která provozuje největší kolektivní systém pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení v České republice. Pro tyto účely slouží celkově dvanáct tisíc odběrních míst.

Důležitou roli, která ovlivní sběr druhotných surovin, hraje například školní výchova prostřednictvím akce Recyklohraní. Žáci a studenti škol, od mateřských až po střední, se učí například to, co všechno v sobě skrývají pod plastovými kryty mobilní telefony. Ukrývají malý poklad – desítky různých materiálů, jež pocházejí z celého světa.

„Najdou tam olovo, stříbro nebo cín. Ale i velké množství surovin, které označujeme za kritické nebo přímo strategické, jako je hliník, měď, lithium, kobalt, nikl, palladium či zlato,“ říká Jana Čechová, autorka zadání z týmu Recyklohraní.

Cílem je, aby si děti uvědomily, že zdroje těchto surovin jsou omezené a že recyklace je cesta, jak je dostupněji získávat z vyřazených spotřebičů. Projekt běží od roku 2008 a jeho cílem je vzdělávat žáky v problémech životního prostřední a nutnosti recyklace.

