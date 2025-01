Před druhou světovou válkou sloužila loď Wilhelm Gustloff také rekreačním účelům. Do jedné z kajut měl přístup jen Adolf Hitler. | foto: Profimedia.cz

Vraťme se 80 let nazpět do lednových dnů, kdy sovětská armáda procházela cestou k Berlínu jako nůž máslem. Dopochodovala až k baltskému přístavu Gdyně, kde se tlačily desítky tisíc německých uprchlíků z východu.

V docích tehdy kotvily čtyři lodě – nemocniční Deutschland, osobní Hansa, Hamburg a především obří Wilhelm Gustloff. Tato 208 metrů dlouhá loď mohla oficiálně pojmout až šest tisíc pasažérů. Sovětské houfnice už ale byly na dostřel, proto se na ni nacpalo téměř 11 tisíc uprchlíků, mezi nimi byly více než tři tisíce dětí. Cílem byl přístav Kiel.

Za sovětský lid, Za Leningrad

Podle lodníka Heinze Schöna, který hrůzy na Wilhelmu Gustloff zažil a přežil, udělal její kapitán Friedrich Petersen dvě fatální chyby. Jednak nechal nepřetržitě svítit palubní a polohová světla, a to kvůli obavám ze střetu s jiným plavidlem. Dále pochybyl, když se odklonil do hlubších vod dále od pobřeží, a přitom se nepokoušel o žádné manévry. Plul co nejpřímějším koridorem, bohužel vstříc přímo sovětské ponorce S-13, které velel kapitán Alexandr Marinesko. Ten neváhal a přesně ve 21.15 nařídil vypustit čtyři torpéda, která nesla jména Za vlast, Za sovětský lid, Za Stalina a Za Leningrad. První tři trefila cíl, čtvrté se vzpříčilo v hlavni.

Teplotní šok byl smrtící

Na palubách, kde byly tisíce lidí, vypukla panika, mnoho nešťastníků bylo ušlapáno. „Dav se hrnul přes koberec mrtvých i živých lidí stále pryč,“ líčil později Schön pro rakouský deník Die Presse. Zkázu dokonalo mrazivé počasí. Teplota poklesla na 18 stupňů pod nulou, voda v Baltu byla doslova ledová. Z pasažérů, kteří skočili přes palubu, většina zemřela na teplotní šok. „Agónie trvala 62 minut než Baltské moře spolklo pýchu německého námořnictva,“ napsal o neštěstí německý deník Die Welt.

Šestkrát horší než Titanic

Kolik lidí třicet kilometrů od pobřeží zemřelo, se zcela přesně neví. Podle počítačové analýzy události si tragédie mohla vyžádat asi 9 450 obětí. Přežilo pouze 1 239 lidí, ty zachránily lodě vyslané z Kielu. Pro představu: na Titanicu v roce 1912 zahynulo 1 505 pasažérů.

Kalningradský památník Hrdinx SSSR Alexandra Marineska