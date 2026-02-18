Zkouška ohněm. České hokejisty čeká ve čtvrtfinále hvězdná Kanada

Čeští hokejisté se ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně utkají s hvězdnou Kanadou. Po dramatickém osmifinále s Dánskem budou muset svěřenci Radima Rulíka výrazně zlepšit výkon, pokud chtějí pomýšlet na senzaci.
Českou hokejovou reprezentaci dnes čeká jeden z nejtěžších testů posledních let. Ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně se od 16:40 postaví hvězdami nabité a zatím nekompromisní Kanadě.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka si cestu mezi osm nejlepších museli vybojovat v úterním osmifinále proti Dánsku. To nakonec český výběr zvládl poměrem 3:2, ale v koncovce utkání to bylo pořádné drama. Právě jinak klidný Rulík musel v průběhu zápasu několikrát zvyšovat hlas. „Spokojení nejsme. Hráčům pogratuluju k vítězství, ale pak přijde to, co ode mě ještě neslyšeli. Ještě to uslyší,“ avizoval po utkání kouč.

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku trenér Radim Rulík a Roman Červenka. (16. února 2026)

Do utkání s Kanadou tak musí Češi vstoupit o poznání lépe. „Kvůli ničemu jinému tady nejsme. Vždycky říkám, že jestli chceme být úspěšní, musíme zahrát nad naše možnosti. A od toho jsme strašně daleko. Zatím,“ uzavřel s tím, že je potřeba se vyvarovat chyb v podobě zbytečných vyloučení a ztrát puků.

Opřít se může český tým o výborně chytajícího Lukáše Dostála, jenž měl zásadní podíl na zvládnutém osmifinále. Směrem dopředu pak bude klíčovou postavou vedle Martina Nečase i David Pastrňák. „Nehrál jsem svůj nejlepší hokej, doufám, že jsem si to šetřil na středu,“ řekl Pastrňák, který si proti Dánsku připsal čtvrtý kanadský bod na turnaji. Zápas opět odvysílá ČT sport.

Čeští hokejisté se na turnaji s Kanadou již setkali. A to v úvodním utkání skupiny. Zápas však nedopadl dobře, Češi odešli poraženi vysoko 0:5. Jedním z pozitiv tohoto zápasu byl fakt, že Češi dokázali s Kanadou držet krok v počtu střel na branku.

Možná sestava ČR s Kanadou:

Brankář:
Dostál

Obrana:
1) Hronek, Šimek
2) Gudas, Kempný
3) Rutta, D. Špaček
Ticháček

Útok:
1) Nečas, Kämpf, Chlapík
2) Pastrňák, Sedlák, Červenka
3) O. Kaše, Hertl, Palát
4) M. Stránský, Flek, Tomášek
Kubalík

Hvězdná Kanada

Kanaďané přijeli do Milána s doslova galaktickou soupiskou. A to se potvrzuje i v praxi. Javorové listy zatím na turnaji odehrály tři zápasy a všechny vyhrály bez potíží, což potvrzuje i celkové skóre 20:3. Navíc v každém utkání dali soupeři minimálně pět branek. V čele útoku stojí Connor McDavid (96 bodů v 58 zápasech – nejproduktivnější hráč v aktuálním ročníku NHL), po jehož boku se objevili tahoun San Jose Macklin Celebrini (4. nejproduktivnější hráč NHL) a tvrďák Tom Wilson z Washington Capitals.

12. den ZOH: Hokejový trhák s Kanadou doplní slalom žen i biatlonová štafeta

Další formace? Rychlík Nathan MacKinnon (2. nejproduktivnější hráč letošní NHL – 93 bodů v 55 zápasech) doplněný zkušeným Bradem Marchandem a Nickem Suzukim. A když je „až třetím centrem“ Sidney Crosby, legenda s přezdívkou Captain Canada, mluví to samo za sebe. Ofenzivní hrozba navíc nekončí pouze u útočníků. Obranu diriguje fenomenální Cale Makar, který sbírá v průměru bod na zápas.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

