STRÁŽCE STREAMU - Milá reality show, ve které šest zralých nezadaných lidí hledá partnera i svoje pravé já. Tak popisuje tým streamovací platformy Netflix svého o něco odvážnějšího jednorožce mezi vztahovými reality show s názvem Zralí na lásku. Tentokrát se totiž před kamerami snaží seznámit parta složená v drtivé většině ze seniorů. To by samo o sobě mohlo být záminkou pro kupu trapností a dávku nepříliš inteligentního humoru. Dnes už se přece jen randí podle trochu jiných pravidel, než tomu bylo před desítkami let. Later Daters, jak se pořad v originále jmenuje, na to jde ale trochu jinak. A lví podíl na tom pravděpodobně má i producentka pořadu, která je zároveň manželkou bývalého amerického prezidenta, Michelle Obama.