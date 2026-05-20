Zkušený plastický chirurg: Pacienti si nosí na konzultace fotky od umělé inteligence

Tereza Šimurdová
  17:00
Estetická medicína v současnosti zažívá obrovský boom a spolu s ní roste i počet lidí, kteří kvůli zákrokům cestují do zahraničí. Turecko láká na transplantace vlasů, Dubaj na dokonalé úsměvy a sociální sítě zaplavují proměny „před a po“, které působí téměř bezchybně.

Plastického chirurga můžete znát také z druhé řady pořadu Extrémní proměny, kde řeší úpravy těla po velkých redukcích váhy. | foto: ARCHIV P. P.

Za atraktivní cenou a rychlým výsledkem se ale často skrývá mnohem složitější realita. Od nerealistických očekávání až po komplikace, které pak řeší čeští lékaři. Plastický chirurg Petr Polák v rozhovoru pro deník Metro vysvětluje, proč lidé podléhají trendu estetických zákroků v zahraničí, jak velký vliv mají sociální sítě na vnímání vlastního vzhledu a proč je kvalitní pooperační péče stejně důležitá jako samotná operace.

Češi často jezdí za estetickými zákroky do zahraničí. V čem je podle vás hlavní lákadlo těchto destinací?
Domnívám se, že lákadlo je dáno především třemi faktory. Tím prvním je cena, která se na první pohled jeví jako výrazně nižší. Je ale třeba dodat, že do této ceny obvykle nejsou zahrnuty náklady na následnou péči, případné korekce nebo řešení komplikací, které pak často probíhá v České republice. Druhým faktorem je propracovaná prezentace těchto klinik v on-line prostoru, včetně spolupráce se známými osobnostmi. A třetím prvkem je propojení zákroku s pobytem, který má charakter dovolené. Pacient tak získává pocit, že si dopřává komfort a zároveň využívá výhodnější nabídku.

Přicházejí za vámi pacienti s komplikacemi po zákrocích v zahraničí?
Ano, takových případů v posledních letech přibývá. V plastické chirurgii se nejčastěji setkáváme s komplikacemi spojenými s hojením, tedy infekce, špatně se hojící rány nebo asymetrie. Nezřídka řešíme také situace, kdy výsledek neodpovídá očekávání pacientů a je nutná korekce. Společným jmenovatelem těchto případů bývá především absence návazné pooperační péče. Pokud se problém objeví s odstupem několika týdnů, je obtížné situaci řešit distančně se zahraničním pracovištěm, a péče tak v praxi přechází na české zdravotnictví. Rozhodně nechci, aby to vyznělo tak, že by zahraniční kliniky poskytovaly horší péči. Komplikace, ať už drobné, či závažnější, jsou přirozenou součástí každého chirurgického výkonu a v určitém procentu se mohou vyskytnout vždy.

Vidíte souvislost mezi tlakem na rychlou proměnu a tím, že lidé častěji volí zákroky v zahraničí?
Ano, souvislost tam určitě je. Tlak na rychlou proměnu vede některé pacienty k tomu, že hledají nejrychlejší a často i nejlevnější řešení, jež bývá prezentováno některými zahraničními klinikami jako snadno dostupné. Problém je, že v takových případech může jít stranou individuální plánování a následná péče. Estetická chirurgie by neměla být impulzivní rozhodnutí, ale promyšlený proces s důrazem na bezpečnost a dlouhodobý výsledek.

Jak moc v současnosti sociální sítě ovlivňují to, s jakými představami pacienti přicházejí? Změnilo se to oproti době před pár lety?
Sociální sítě neslouží lidem pouze pro inspiraci, ale pro mnohé se staly normou. Oproti době před pár lety vidím výrazný posun. Pacienti přicházejí mnohem informovanější, ale zároveň i více ovlivnění upravenými nebo idealizovanými výsledky. Vidí fotky před a po, ale už nevidí přirozenou součást – týdny v kompresním prádle, otoky nebo fakt, že jizvy nikdy úplně nezmizí. Často si nosí konkrétní fotografie, nebo dokonce obrázky vygenerované umělou inteligencí, které ale ne vždy odpovídají jejich anatomii nebo reálným možnostem. Dříve byla očekávání obecnější, v současnosti jsou velmi konkrétní, a právě proto je ještě důležitější na konzultacích vždy jasně vysvětlit, jaké jsou možnosti a co je skutečně dosažitelné, ale také sdělit i případná rizika.

Setkáváte se s nerealistickými očekáváními, například že výsledek bude bez jizev nebo okamžitý?
Ano, s nerealistickými očekáváními se setkávám pravidelně. Nejčastěji se týkají představy, že po zákroku nezůstane žádná jizva, že rekonvalescence bude otázkou několika dní a že konečný výsledek bude patrný okamžitě po operaci. Každý chirurgický řez zanechá určitou stopu, otoky a hematomy odeznívají v řádu týdnů a výsledek lze posuzovat často až po několika měsících. Velkou část první konzultace proto věnuji právě tomu, abych pacientovi srozumitelně vysvětlil průběh hojení, ukázal fotografie jednotlivých fází a popsal, co je reálně dosažitelné. Pokud zjistím, že pacient i po této konzultaci očekává něco, co zákrok nemůže přinést, raději operaci doporučím odložit nebo vůbec neprovádět.

