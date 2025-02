Podle čerstvých údajů Českého statistického úřadu v české metropoli chybí 90 tisíc bytů a stav se dál zhoršuje. To se promítá i do cen nových bytů i do pronájmů. Důvodů, proč se staví málo, je více. Vedle složitějšího povolování výstavby nastupuje například fenomén NIMBY efekt (not in my neighborhood), kdy lidé odmítají výstavbu ve svém sousedství. A není to jen o klasických bytech, komplikace to přináší také pro zdravotně handicapované.

Bariéry pro bezbariéry

Právě bezbariérové bydlení je téma, o kterém se příliš nemluví, přesto se mnoho lidí týká nebo s postupem času týkat bude. Jak těžké ale je sehnat byt pro člověka na invalidním vozíku? Jaké jsou potřeby takových lidí? Kolik pro ně vhodných rodinných domů a bytů se nabízí? A jak velká poptávka po takových bytech je?

Příspěvek od státu Bezbariérové byty k pronájmu se hledají těžko a na ty městské je obrovská fronta.

Stát ale nabízí příspěvek v řádu několika statisíců na úpravu stávajícího bytu, a to včetně bytu, který je v pronájmu. Více najdete například na webu Dostupnyadvokat.cz.

Podle odborné pracovnice programu Přes bariéry z Pražské organizace vozíčkářů Kateřiny Novotné byly do loňského roku bezbariérové byty definované jedním druhem bydlení, a to pro různé formy zdravotního handicapu, což nedávalo moc smysl. Zlepšení výstavby těchto bytů se očekává od novely stavebního zákona, která platí od loňského července. Ta již specifikuje, jak mají být byty vybavené a upravené pro jednotlivé druhy postižení. Přesto se zdá, že novinky výstavbu nezlepší.

Developeři nyní staví dle platné legislativy všechny bytové domy s bezbariérovým vstupem. Neexistuje však norma, která určí, kolik bytů v domech mají pro handicapované developeři postavit. Úpravy bytu lze totiž řešit pouze v rámci klientských změn. „Pokud si klient zvolí koupi bytu dostatečně předem, jsme schopni upravit i vnitřní dispozice, jako je koupelna a WC, osadit širší dveře nebo umístit vypínače do nižší výšky,“ přibližuje Erik Březina z developerské společnosti Trigema, který má na starosti aktuální projekt na Smíchově.

Nový byt se může prodražit o další statisíce

Pohled zdravotně handicapovaných na celou problematiku přináší úspěšný český paralympionik David Drahonínský, který si od společnosti Natland pořídil byt před několika lety. Jeho úpravy byly podle něj rozsáhlé. „Pro mě jako vozíčkáře je důležité upravit koupelnu a WC, abych se všude dostal. Zkrátka netýká se to jen širších dveří. Řešili jsme také zásuvky, abych do nich dosáhl, běžně bývají níže. Jedna z věcí, se kterou mi developer pomohl, bylo i parkovací stání. I přestože jsem nebyl první zákazník, který si v projektu kupoval byt, měl jsem přednostní právo na bezbariérové parkovací podzemní stání, které je trošku širší,“ uvádí pro deník Metro zlatý lukostřelec z letních paralympijských her Drahonínský a zmiňuje, že měl velkou kliku. Podle něj se vozíčkáři musejí připravit na další investice. Za služby architekta, který znovu byt navrhne, a samotné zásahy doplatí řádově desítky tisíc korun. „A záleží třeba i na tom, jestli si vyberete jiný materiál, než vám developer nabízí,“ doplňuje a dodává, že člověk na vozíku si musí na rekonstrukci staršího bytu připravit minimálně 300 tisíc korun.

Není jich moc, ale šance tu je

Obecně se realitní makléři shodují, že se bezbariérových prostor moc nenabízí, protože po nich není příliš velká poptávka. Lidí na vozíku není tolik, aby se investorům vyplatilo takové byty budovat, o to těžší to potom handicapovaní při shánění takového bytu mají. „Bezbariérový byt vhodný pro člověka na vozíčku jsem v nabídce nikdy neměl,“ říká pro deník Metro realitní makléř Radomír Kočí ze společnosti RE/MAX Search. V nabídce realitních kanceláří se takové nemovitosti objeví jen zřídkakdy. Přesto tu jistá šance je. Což je dobrá zpráva, protože ne každý vozíčkář si může dovolit čekat řadu měsíců i let na nový byt od developera.

Řešení vícegenerační domy?

Deník Metro přesto jeden takový prostor objevil v aktuální nabídce u makléřky Petry Voždové ze společnosti Century 21. Prohlédl si ho i David Drahonínský. V aktuální nabídce je vícegenerační rodinný dům v pražské Uhříněvsi, jehož část je přizpůsobena pro bezbariérové užívání. „Tady bych si to uměl představit. Pohodlný přístup, žádné překážky, klid na kraji zástavby, příroda hned za rohem,“ pochvaloval si Drahonínský po projížďce domem a okolím. K tomu připravená elektroinstalace na rampu, elektricky ovládané žaluzie a další detaily, které v běžné nabídce často chybí.

Dál se zdražuje V Praze to bude ještě horší. K situaci přispívá také vysoká migrace, lidé se stěhují do Prahy za prací a městským životem.

S cenami by mohla zahýbat už jen velká krize, nicméně developeři spíš odhadují, že se byty v Praze v dalších letech zdraží až o 10 procent.

Voždová přibližuje dům, kde může bydlet několik generací jedné rodiny. „Prodávající si uvědomil, jak složité je najít skutečně funkční bezbariérové bydlení. Nedávno se setkal s rodinou, která se rozhodla prodat tři své byty, aby mohla společně pořídit velký dům a upravit ho tak, aby jejich blízká mohla opustit pobytové zařízení a vrátit se zpět do rodinného prostředí,“ představuje Voždová z pohledu realitních nabídek unikátní nemovitost, jakých není v nabídce tolik. A doplňuje, že bezbariérové bydlení nabízí vše pro pohodlné žití nejen vozíčkářů, ale také například seniorů se sníženou schopností pohybu. A třeba i parkovací místo, které je pro takto zdravotně postižené osoby nutností.

Realitní makléř Radomír Kočí nezaznamenal nijak výraznou poptávku právě po takových vícegeneračních domech, kde také takový byt je. „Ojediněle se setkáváme například s klienty, několika kamarády, kteří si do spoluvlastnictví chtějí pořídit dům a každý z nich obývat jedno patro,“ říká pro deník Metro Kočí. Připomíná, že spoluvlastnictví má své plusy – snazší dostupnost takového domu. A také minusy – případné spory a domluvu mezi spoluvlastníky.