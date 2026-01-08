Deník Metro porovnal žebříčky filmových databází a pročetl nespočet recenzí. Výsledkem je výběr toho nejzajímavějšího níže.
Nosferatu
Částečně drží tradici, částečně si dovolí jít vlastní osobitou cestou. Už předem bylo jasné, že remake žánrové klasiky z roku 1922 v režii Roberta Eggerse nenechá diváky chladnými. A že každé tvůrčí rozhodnutí bude pod drobnohledem mnoha fandů nejen „nepřiznané“ knižní předlohy od Brama Stokera, tvůrce se s touto výzvou popral více, než se ctí.
Výsledkem je podle recenzentů sebevědomý film, který funguje na několika úrovních, skvěle vypadá a božsky zní. Fanynky Billa Skarsgarda se tu jako bonus dočkaly poněkud jiné nahé scény, než by si možná přály.
Brutalista
Drama Bradyho Corbeta a jeho spoluscenáristky a partnerky Mony Fastvold je podle většiny diváků i kritiků ryzí velkoformátovou podívanou, ale i inspirativním autorským výkladem současných dějin. Film, jenž bodoval už při předloňské předpremiéře na festivalu v Benátkách, následně pak získal také tu vůbec nejznámější plešatou filmovou cenu.
Brutalista je historické drama o maďarském židovském architektovi Lászlu Tóthovi, který přežil holokaust a v poválečné Americe se snaží vybudovat svůj sen, ale naráží na překážky, které z jeho utopie dělají noční můru.
Jedna bitva za druhou
Třetím nejčastěji skloňovaným snímkem loňského roku je Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona. Generační talent Anderson odmítá hrát podle žánrových klišé. Výsledkem je tedy opravdu zábavná a do jisté míry i nepředvídatelná podívaná.
Příběh o bývalých revolucionářích, kteří znovu spojí síly, aby zachránili unesenou dceru jednoho z nich, je směsicí politického thrilleru, westernu, absurdní komedie i existenciálního dramatu. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti a Benicio Del Toro jsou ve svých rolích rovněž excelentní. Jediné, co odrazuje, je dlouhá stopáž. Podobným neduhem ale trpí většina snímků, které zmiňujeme v tomto textu.
Hříšníci
Dvojčata bratři (dvojrole Michael B. Jordan) se vracejí do rodného města, aby zanechala svou komplikovanou minulost za sebou a mohla začít od začátku, dokud nezjistí, že zde na ně čeká ještě větší zlo. Tak zní děj snímku Hříšníci, který jsme umístili na čtvrté místo, mnozí jej ale považují za film roku 2025. Někdo na snímku oceňuje akční upířinu, jiný klipovou afroamerickou stylizaci.
Hodina zmizení
Bodoval také vzájemně propojený hororový epos o zmizení celé školní třídy v malém městě. Vše začíná v okamžiku, kdy několik teenagerů přesně ve 2.17 ráno beze stopy zmizí. Tato děsivá událost rozproudí sled temných a navzájem propojených příběhů. Postupným prolínáním dějových linií se odhalují hlubší vrstvy tajemství, které sužuje celé město.
Mysteriózní hybrid thrilleru, hororu a komedie s názvem Hodina zmizení má vše potřebné, aby vás na ploše dvouhodinové stopáže příjemně bavil a napínal. Fandové mysteriózních počinů měli v loňském roce žně. Režisér Zach Cregger se loni zacementoval na pozici krále současného hororu.
F1
Sonny Hayes (Brad Pitt), kterému přezdívají „rádoby mistr světa“ formule 1 devadesátých let dvacátého století, byl slibným závodníkem, jemuž kariéru zničila téměř fatální havárie. O třicet let později, kdy se Sonny živí jako nájemný závodník, jej osloví jeho bývalý týmový partner, aby koučoval novou krev. Snímek bodoval nejen v pokladnách kin, ale také u kritiků. V námi sestavovaném žebříčku jde o největší takzvanou popkornovku.
Sny o vlacích
Do našeho článku se tentokrát vecpala i streamovací platforma Netflix, a to díky svým Snům o vlacích. Film Sny o vlacích, natočený podle knihy Denise Johnsona, je dojemným portrétem Roberta Grainiera (Joel Edgerton), dřevorubce a železničáře, který vede nečekaně hluboký, a především šťastný život v rychle se měnící Americe počátku dvacátého století.
