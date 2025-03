Historie Na jaře a na podzim si hodiny posouváme už více než sto let. Autorem návrhu na zavedení letního času byl v roce 1907 londýnský stavitel William Willett. Od teorie k zavedení do praxe uběhlo devět let; poprvé došlo ke změně standardního, tedy zimního, času na letní v roce 1916.

Prvními zeměmi, v nichž k posunu času došlo, byly Německo, Rakousko-Uhersko, jehož součástí tehdy bylo i Československo, či Švédsko. V Rusku zavedli letní čas o rok později, ve Spojených státech amerických v roce 1918. Zdroj dtest.cz.