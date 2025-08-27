Letní čas v České republice skončí v noci ze soboty 25. října na neděli 26. října 2025. Ve 3:00 ráno se hodiny posunou zpět na 2:00. Noc tak bude o hodinu delší a lidé si mohou přispat.
Kdy se v Česku mění čas
|rok
|jarní změna, posun ze 2:00 na 3:00
|podzimní změna, posun ze 3:00 na 2:00
|2026
|neděle 29. března
|neděle 25. října
|2027
|neděle 28. března
|neděle 31. října
|2028
|neděle 26. března
|neděle 29. října
|2029
|neděle 25. března
|neděle 28. října
|2030
|neděle 31. března
|neděle 27. října
V kolik hodin bude večer tma?
- V sobotu 25. října slunce zapadne v 17:53 (údaj pro Prahu), ale po změně času v neděli se s ním rozloučíme už před pátou hodinou. A dny se budou krátit čím dál rychleji.
- Nejdřívější tma nastane od 10. do 13. prosince, kdy slunce zapadá už minutu po 16. hodině (údaj pro Prahu). Přesně podle pranostiky Lucie noci upije se den poté posune západ slunce o minutu později.
V kolik bude ráno světlo?
- V říjnu slunce vychází až po sedmé hodině, ale první rozbřesk nastává před šestou. Po skončení letního a návratu přirozeného času bude vycházet po půl sedmé s rozbřeskem před pátou.
- To se však bude rychle posouvat. Až do zimního slunovratu, který letos nastane v neděli 21. prosince 2025 přesně v 16:02 hodin