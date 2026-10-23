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Kdy bude nejbližší změna času?
Nejbližší změna času čeká Českou republiku tento víkend. Ze soboty 24. října na neděli 25. října se čas posune o hodinu zpátky.
- Tento pravidelný podzimní posun se týká většiny evropských zemí a pro obyvatele znamená především změnu denního rytmu.
- Zatímco na jaře se den zdánlivě zkrátí, podzimní úprava harmonogramu přináší odlišný efekt, na který se mnozí lidé těší z důvodu delšího odpočinku.
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Kdy se mění čas na zimní?
K posunu hodinových ručiček dochází i letos tradičně během poslední říjnové neděle. V roce 2026 tento den připadá přesně na 25. října.
- V nočních hodinách, konkrétně ve 3:00 ráno, se čas posune o jednu hodinu zpět na 2:00.
- To znamená, že si v tuto noc dopřejeme o hodinu spánku navíc, což potěší většinu spáčů, i když to pro lidský organismus představuje zásah do biorytmu.
Jak se hodiny mění z letního času na zimní?
Přechod ze standardního letního nastavení na standardní středoevropský čas, který je označován jako zimní, probíhá vždy automaticky u digitálních zařízení spojených s internetem, zatímco analogové hodiny je nutné nastavit ručně.
- Chytré telefony, počítače a další elektronika se v noci přeřídí sama.
- Budete-li v neděli ráno potřebovat vstávat s budíkem, který máte nastavený na chytrém telefonu, nemusíte se bát, že zaspíte. Telefon vás vzbudí díky automatickému posunu času včas.
- Mikrovlnka, trouba, budíky nebo ručičkové hodiny, které nejsou řízené signálem, bude potřeba přenastavit ručně.
- Budíte-li se pomocí budíku, který není připojený k síti, přenastavte jej v sobotu večer už rovnou o hodinu nazpět.
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Kdy bude konec střídání času?
O zrušení střídání sezónního času se na půdě Evropské unie debatuje již několik let, přesto se minimálně do roku 2031 změny nedočkáme.
- Vláda České republiky schválila 7. září 2026 nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2027 až 2031, čímž plní svou povinnost v rámci platné evropské směrnice.
- Evropský parlament sice v minulosti podpořil návrh z dílny Evropské komise na ukončení sezónní změny času, zatím nás ale změny času čekají i v příštích pěti letech.
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Změna času v roce 2027
V následujícím roce nás změna času nemine.
- Změna na letní čas proběhne v neděli 28. března, kdy se ve 2:00 posunou ručičky dopředu na 3:00.
- Přechod ke standardnímu zimnímu času nastane v neděli 31. října 2027, kdy se hodiny ve 3:00 přeřídí o hodinu nazpět.
|Rok
|Začátek letního času
|Konec letního času
|2027
|neděle 28. března
|neděle 31. října
|2028
|neděle 26. března
|neděle 29. října
|2029
|neděle 25. března
|neděle 28. října
|2030
|neděle 31. března
|neděle 27. října
|2031
|neděle 30. března
|neděle 26. října