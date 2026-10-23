Změna času 2026 přijde o víkendu. Kdy posunout hodiny a co schválila vláda do roku 2031?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  11:11
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Změna času na podzim je u většiny lidí oblíběnější než ta jarní. Ručičky se při ní vrací o hodinu zpět. | foto: Kardi Ai

Podzimní období s sebou pravidelně přináší posun času, který ovlivňuje náš denní režim i spánkové návyky. Tento víkend díky tomu získáme o hodinu spánku navíc. Kdy přesně začíná zimní čas a na kolikátou posunout hodiny?

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Kdy bude nejbližší změna času?

Nejbližší změna času čeká Českou republiku tento víkend. Ze soboty 24. října na neděli 25. října se čas posune o hodinu zpátky.

  • Tento pravidelný podzimní posun se týká většiny evropských zemí a pro obyvatele znamená především změnu denního rytmu.
  • Zatímco na jaře se den zdánlivě zkrátí, podzimní úprava harmonogramu přináší odlišný efekt, na který se mnozí lidé těší z důvodu delšího odpočinku.

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Kdy se mění čas na zimní?

K posunu hodinových ručiček dochází i letos tradičně během poslední říjnové neděle. V roce 2026 tento den připadá přesně na 25. října.

  • V nočních hodinách, konkrétně ve 3:00 ráno, se čas posune o jednu hodinu zpět na 2:00.
  • To znamená, že si v tuto noc dopřejeme o hodinu spánku navíc, což potěší většinu spáčů, i když to pro lidský organismus představuje zásah do biorytmu.
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Jak se hodiny mění z letního času na zimní?

Přechod ze standardního letního nastavení na standardní středoevropský čas, který je označován jako zimní, probíhá vždy automaticky u digitálních zařízení spojených s internetem, zatímco analogové hodiny je nutné nastavit ručně.

  • Chytré telefony, počítače a další elektronika se v noci přeřídí sama.
  • Budete-li v neděli ráno potřebovat vstávat s budíkem, který máte nastavený na chytrém telefonu, nemusíte se bát, že zaspíte. Telefon vás vzbudí díky automatickému posunu času včas.
  • Mikrovlnka, trouba, budíky nebo ručičkové hodiny, které nejsou řízené signálem, bude potřeba přenastavit ručně.
  • Budíte-li se pomocí budíku, který není připojený k síti, přenastavte jej v sobotu večer už rovnou o hodinu nazpět.

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Kdy bude konec střídání času?

O zrušení střídání sezónního času se na půdě Evropské unie debatuje již několik let, přesto se minimálně do roku 2031 změny nedočkáme.

  • Vláda České republiky schválila 7. září 2026 nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2027 až 2031, čímž plní svou povinnost v rámci platné evropské směrnice.
  • Evropský parlament sice v minulosti podpořil návrh z dílny Evropské komise na ukončení sezónní změny času, zatím nás ale změny času čekají i v příštích pěti letech.

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Změna času v roce 2027

V následujícím roce nás změna času nemine.

  • Změna na letní čas proběhne v neděli 28. března, kdy se ve 2:00 posunou ručičky dopředu na 3:00.
  • Přechod ke standardnímu zimnímu času nastane v neděli 31. října 2027, kdy se hodiny ve 3:00 přeřídí o hodinu nazpět.
Termíny střídání času v příštích letech
RokZačátek letního časuKonec letního času
2027neděle 28. březnaneděle 31. října
2028neděle 26. březnaneděle 29. října
2029neděle 25. březnaneděle 28. října
2030neděle 31. březnaneděle 27. října
2031neděle 30. březnaneděle 26. října
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